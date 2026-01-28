ETV Bharat / offbeat

రేగుపండ్లతో కమ్మని "హల్వా" - పావు గంటలో రెడీ - నోట్లో వేయగానే కరిగిపోతుంది!

రేగుపండ్లతో సింపుల్​గా చేసుకునే స్వీట్ రెసిపీ - రుచి చూస్తే వదలరంతే!

Jujube Halwa
Jujube Halwa (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 28, 2026 at 4:05 PM IST

Updated : January 28, 2026 at 4:16 PM IST

Jujube Halwa Prepare in Telugu : స్వీట్లలో హల్వా ముందు వరుసలో ఉంటుంది. ఫంక్షన్స్, పండగల సమయా​ల్లో ఎక్కువగా దీనిని ప్రిపేర్ చేస్తారు. అయితే మీరు ఇప్పటి వరకు సొరకాయ, క్యారెట్, బ్రెడ్​ హల్వా ట్రై చేసి ఉంటారు. కానీ ఎప్పుడైనా రేగుపండ్ల హల్వా తిన్నారా? లేదంటే మాత్రం ఓసారి ఇలా ట్రై చేయండి. వింటర్​లో రేగుపండ్లు విరివిగా లభిస్తాయి. ఈ రెసిపీ చేయడానికి ఎక్కువగా శ్రమించాల్సిన పని లేదు.

కేవలం నిమిషాల్లోనే కమ్మని రుచితో అద్దిరిపోతుంది. ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తే నోట్లో వేసుకోగానే వెన్నలా కరిగిపోతుంది. దీనిని మొదటిసారి చేసే వారైనా ఇలా చేశారంటే సూపర్ టేస్టీగా వస్తుంది. మరి రేగుపండ్లతో టేస్టీటేస్టీ​ హల్వా తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?

సేమియాతో కరకరలాడే "పకోడీలు" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు - ఈవెనింగ్​ స్నాక్​గా పర్ఫెక్ట్​!

Jujube Halwa
రేగుపండ్లు (Eenadu)

కావలసిన పదార్థాలు :

  • రేగుపండ్లు - 2 కప్పులు
  • నెయ్యి - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • బెల్లం - ఒకటిన్నర కప్పులు
  • యాలకుల పొడి - 1 స్పూన్
  • పల్లీలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • బాదం - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • జీడిపప్పు - 10
Jujube Halwa
జీడిపప్పు (Getty Images)

తయారీవ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా రెండు కప్పుల రేగుపండ్లను శుభ్రంగా కడిగి గింజలు తీసి ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో రేగుపండ్ల ముక్కలు, సరిపడా నీళ్లు పోసి ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి. చల్లారిన రేగుపండ్లను మిక్సీజార్​లో వేసి మెత్తగా గ్రైండ్‌ చేయాలి.
  • అలాగే స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో ఒకటిన్నర కప్పుల బెల్లం, సరిపడా నీళ్లు పోసి కరిగించాలి. బెల్లం కరిగిన తర్వాత వాటర్​ను జాలితో గిన్నెలో వడకట్టి పక్కనుంచాలి.
Jujube Halwa
నెయ్యి (Getty Images)
  • అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్​ చేసి పాన్​లో​ రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ బాదం, 10 జీడిపప్పు పలుకులు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ పల్లీలు వేసి వేయించి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇదే పాన్​లో గ్రైండ్ చేసుకున్న రేగు పేస్ట్ వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఈ మిశ్రమం వేగిన తర్వాత ఇందులో బెల్లం వాటర్​ యాడ్ చేసి మధ్యమధ్యలో కలుపతూ ఉడికించాలి.
Jujube Halwa
బాదం (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత మిగిలిన రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యిని కొద్దికొద్దిగా వేస్తూ మిక్స్ చేయాలి. ఈ మిశ్రమం పాన్​కు అంటకుండా బాగా కలపాలి.
  • ఈ మిశ్రమం ఉడికిన తర్వాత ఒక స్పూన్​ యాలకుల పొడి, వేయించిన పల్లీలు, జీడిపప్పు, బాదం వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
Jujube Halwa
బెల్లం (Getty Images)
  • ఇక అంతే రేగుపండ్లతో నోరూరించే హల్వా తయారైనట్లే!
  • ఈ హల్వా నోటికి కొత్త రుచినిస్తూ తిన్నాకొద్ది తినాలనిపిస్తుంది.
  • మరి ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఈ సీజన్​లో తప్పకుండా ట్రై చేస్తే పిల్లలు, పెద్దలు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.

Last Updated : January 28, 2026 at 4:16 PM IST

