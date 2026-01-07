ETV Bharat / offbeat

బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి అద్దిరిపోయే "సేమియా పులిహోర" - పావుగంటలోనే రెడీ! - టేస్ట్ సూపర్!

- సేమియాతో పాయసం రొటీన్ - ఈసారి ఇలా 'పులిహోర' చేయండి! - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!

Semiya Pulihora Recipe
Semiya Pulihora Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 7, 2026 at 10:14 AM IST

Semiya Pulihora Recipe in Telugu : "పులిహోర" ఈ పేరు వింటేనే చాలా మందికి నోరూరిపోతుంది. పుల్ల పుల్లగా, కమ్మగా ఉండే దీన్ని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ చాలా ఇష్టంగా తింటారు. నార్మల్​గా మనందరం ఎక్కువగా ​చింతపండు లేదా నిమ్మకాయతో రైస్ పులిహోరను ప్రిపేర్ చేసుకుని ఆరగిస్తుంటాం. అయితే, ఎప్పుడూ ఒకరకమైన పులిహోర కాకుండా ఈసారి కాస్త వెరైటీగా ట్రై చేయండి. అదే, నోరూరించే "సేమియా పులిహోర".

ఇది భలే రుచిగా ఉండి ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది. ముఖ్యంగా పిల్లలైతే కమ్మగా, కడుపునిండా తినేస్తారు. అలాగే, ఈ పద్ధతిలో చేశారంటే పొడి పొడిగానూ వస్తుంది. మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి ఇడ్లీ, దోశ పిండి లేనప్పుడూ ఈ రెసిపీ మంచి ఆప్షన్. ఎందుకంటే దీన్ని చాలా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా తయారు చేసుకోవచ్చు. కేవలం పది నుంచి పదిహేను నిమిషాల్లోనే ఇది రెడీ అవుతుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా నోరూరించే ఈ సేమియా పులిహోరను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Semiya Pulihora Recipe
సేమియా (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • రెండు కప్పులు - సేమియా (పావుకిలో)
  • ఒక టీస్పూన్ - ఉప్పు
  • నాలుగు టీస్పూన్లు - నూనె
  • అర టీస్పూన్ - పసుపు
  • మూడు టేబుల్​ స్పూన్లు - నిమ్మరసం

పోపు కోసం :

Semiya Pulihora Recipe
జీడిపప్పు (Getty Images)
  • నాలుగు టేబుల్​ స్పూన్లు - నూనె
  • నాలుగు టేబుల్​ స్పూన్లు - పల్లీలు
  • ఒక టీస్పూన్ - శనగపప్పు
  • ఒక టీస్పూన్ - ఆవాలు
  • ఒక టీస్పూన్ - మినపప్పు
  • రెండు టేబుల్​ స్పూన్లు - జీడిపప్పు పలుకులు
  • నాలుగు - ఎండుమిర్చి
  • నాలుగు - పచ్చిమిర్చి
  • కొద్దిగా - ఇంగువ

పల్లీలను ఇలా వేయించి "చట్నీ" చేయండి - టేస్ట్ అదుర్స్, వారం రోజులు నిల్వ!

Semiya Pulihora Recipe
పల్లీలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

Semiya Pulihora Recipe
నిమ్మరసం (Getty Images)
  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో ఆరు కప్పుల వరకు (1500ఎంఎల్) నీళ్లు పోసుకోవాలి.
  • ఆపై అందులో ఉప్పు, రెండు టీస్పూన్ల నూనె వేసి కలిపి బాగా మరిగించుకోవాలి. నూనె వేసి మరిగించుకోవడం ద్వారా సేమియా అనేది అంటుకోకుండా పొడి పొడిగా వస్తుంది.
  • ఆ వాటర్ మరిగేలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన నిమ్మరసాన్ని సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం ఒక చిన్న గిన్నెలో నిమ్మకాయలను కట్ చేసి రసాన్ని పిండి పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు నీళ్లు మరిగాయనుకున్నాక అందులో సేమియాను వేసి వెంటనే ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి. తర్వాత స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి రెండు మూడు నిమిషాలు ఉడకనివ్వాలి.
  • అలాకాకుండా సేమియాను మరీ ఎక్కువగా ఉడికించినట్లయితే మెత్తగా అవుతుందని గుర్తుంచుకోవాలి. అంటే, సేమియాను 70 నుంచి 80 శాతం వరకు ఉడికించుకుంటే సరిపోతుంది.
  • సేమియాను ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక స్టెయినర్​లో వేసి నీళ్లు వడకట్టుకోవాలి. అలా వడకట్టుకున్నాక ఆ సేమియాలో వెంటనే నార్మల్ నీళ్లు పోసి ఒకసారి బాగా వాష్ చేసుకోవాలి.
  • ఇలా చేయడం ద్వారా ఆ వేడికి సేమియా మరీ మెత్తగా ఉడికిపోకుండా ఉంటుందని గుర్తుంచుకోవాలి. ఆ విధంగా వాష్ చేసుకున్నాక రెండు మూడు నిమిషాలపాటు అలా వదిలేస్తే దానిలోని అదనపు వాటర్ తొలగిపోతుంది.
  • అనంతరం ఆ సేమియాను ఒక మిక్సింగ్ బౌల్​లో తీసుకుని అందులో రెండు టీస్పూన్ల నూనె, అర టీస్పూన్ పసుపు, నిమ్మరసం, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని నెమ్మదిగా ఒకసారి అంతా మిక్స్ అయ్యేలా బాగా కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద తాలింపు కోసం పాన్ పెట్టి నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక పల్లీలను వేసి దోరగా వేయించుకోవాలి.
  • అవి వేగిన తర్వాత పచ్చిశనగపప్పు, మినపప్పు, ఆవాలు, జీడిపప్పు పలుకులు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • అవన్నీ లైట్​గా ఫ్రై అయ్యాక ఎండుమిర్చి తుంపలు, పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కరివేపాకు వేసుకుని మరికాసేపు వేయించాలి.
  • పోపు మంచిగా వేగాక స్టవ్​ను లో-ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఇంగువ వేసి ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత అందులో ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న సేమియా మిశ్రమాన్ని వేసి నెమ్మదిగా అట్ల కాడతో అంతా మంచిగా కలిసేలా కలుపుకోవాలి.
  • అలా కలిపిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి మూతపెట్టి రెండు మూడు నిమిషాలు పక్కన ఉంచి ఆపై వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకోండి.
  • అంతే, పుల్ల పుల్లగా నోరూరించే కమ్మని "సేమియా పులిహోర" రెడీ అవుతుంది!

ఎన్నడూ ట్రై చేయని కొత్తరకం "బెండకాయ పచ్చడి" - పెనంపై కాల్చి చేయడంలోనే టేస్ట్ సీక్రెట్!

అప్పటికప్పుడు చేసుకునే కొత్త "బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీ" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!

