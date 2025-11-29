కాల్చిన టమాటాలు, పచ్చిమిర్చితో "రసం" తయారీ - వేడివేడి అన్నంలో తింటే అద్భుతమే!
రెగ్యులర్ 'రసం' రెసిపీలను మించిన టేస్ట్ - ఒక్కసారి తింటే మీ ఫేవరెట్ లిస్ట్లో చేరిపోతుంది!
Published : November 29, 2025 at 4:57 PM IST
New Style Tomato Rasam Recipe in Telugu : మనలో చాలా మందికి ఎన్ని కూరలు, వేపుళ్లు ఉన్నా భోజనం చివర్లో కాస్త రసంతో తినే అలవాటు ఉంటుంది. రసాల్లో అనేక రకాలు ఉన్నప్పటికీ తెలుగువాళ్లకి మాత్రం ముందుగా గుర్తొచ్చేది "టమాటా రసం". దీన్నే 'టమాటా చారు' అని కూడా పిలుస్తుంటాం. వేడివేడి అన్నంలో టమాటా రసంతో తింటుంటే ఆ టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది. అయితే, ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చే టమటా చారును ఎప్పటిలా కాకుండా ఈసారి సరికొత్తగా ట్రై చేయండి. అదే, కాల్చిన పచ్చిమిర్చి, టమాటాలతో నోరూరించే "రసం". ఇది రెగ్యులర్గా చేసుకునే వాటితో పోల్చితే డిఫరెంట్గా, భలే కమ్మగా ఉంటుంది. ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. పిల్లలకూ ఇది చాలా బాగా నచ్చుతుంది. మరి, కాల్చిన పచ్చిమిర్చి, టమాటాలతో ఘుమఘుమలాడే ఈ రసం ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- టమాటాలు - ఐదారు
- పచ్చిమిర్చి - ఏడెనిమిది(రుచికి తగినన్ని)
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- పసుపు - చిటికెడు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- ధనియాలు - ఒక టేబుల్స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - ఐదారు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - పది
- మెంతులు - కొద్దిగా
- కందిపప్పు - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- మిరియాలు - కొన్ని
- జీలకర్ర - ఒక టేబుల్స్పూన్
- ఆవాలు - కొద్దిగా
- కరివేపాకు - ఆరేడు రెమ్మలు
- చింతపండు రసం - అర కప్పు
- నెయ్యి - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో కొద్దిగా చింతపండు తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి కాసేపు నానబెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు చేతికి కాస్త నూనె రాసుకుని టమాటాలు, పచ్చిమిర్చిలకు అప్లై చేయాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద గ్రిల్ పెట్టుకుని దానిపై ఆయిల్ రాసిన టమాటాలు, పచ్చిమిర్చీలను ఉంచి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో చక్కగా కాల్చుకోవాలి.
- అవి వన్ సైడ్ మంచిగా కాలిన తర్వాత మరో వైపునకు తిప్పేసుకుని అటు వైపు బాగా కాల్చుకోవాలి.
- టమాటా, పచ్చిమిర్చీలు రెండు వైపులా మంచిగా కాలి నల్లని మచ్చలు వచ్చాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం ఒక గిన్నె లేదా బేషన్లో తగినన్ని నీళ్లు తీసుకుని అందులో కాల్చిన టమాటాలు, పచ్చిమిర్చీలను వేసి కాస్త చల్లారనివ్వాలి.
- అవి చల్లారేలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన ఒక ప్రత్యేకమైన మసాలా పొడిని సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి ముందుగా కందిపప్పును వేసి చక్కగా వేయించాలి.
- కందిపప్పు మంచిగా రోస్ట్ అయ్యాక అందులో ఎండుమిర్చి, ధనియాలు, మెంతులు, ఆరు రెమ్మల కరివేపాకు వేసుకుని అన్నింటినీ బాగా వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఆపై వాటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని చల్లారనివ్వాలి.
- ఇవి చల్లారేలోపు నానబెట్టుకున్న చింతపండు నుంచి అర కప్పు పరిమాణంలో చిక్కని చింతపండు రసాన్ని తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- తర్వాత మిక్సీ జార్లో చల్లారిన కందిపప్పు-ఎండుమిర్చి మిశ్రమాన్ని వేసుకుని కచ్చాపచ్చాగా, పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- ఇప్పుడు టమాటా రసం తయారీకి స్టవ్ మీద అందుకు అనుగుణంగా ఉండే గిన్నె పెట్టి తీసి పెట్టుకున్న చిక్కని చింతపండు రసాన్ని పోసుకోవాలి.
- ఆపై అది పల్చగా అవడానికి తగినన్ని నీళ్లు పోసి, రుచికి తగినంత ఉప్పు, పసుపు వేసి కలిపి మరిగించుకోవాలి.
- అది మరిగేలోపు కాల్చి నీళ్లలో వేసుకున్న టమాటాలను కాలిన నల్లని స్కిన్ తొలగించి మరో మిక్సీ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. పచ్చిమిర్చీలను శుభ్రంగా కడిగి మిక్సీ జార్లో వేసుకోవాలి.
- అలాగే, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, జీలకర్ర, మిరియాలు వేసుకుని మెత్తని గుజ్జులా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న టమాటా గుజ్జు మిశ్రమాన్ని మరుగుతున్న చింతపండు రసంలో వేసుకోవాలి. అలాగే, తగినన్ని నీళ్లు కూడా పోసుకోవాలి.
- అనంతరం గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న స్పెషల్ మసాలా పొడిని యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి బాగా కలిపి ఐదు నుంచి పది నిమిషాలు ఒక పొంగు వచ్చేంత వరకు మరిగించుకోవాలి.
- అది మరిగేలోపు రసంలోకి తాలింపుని సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం స్టవ్ మరో బర్నర్ మీద కడాయిలో నెయ్యి వేసుకోవాలి. అది కరిగి లైట్గా వేడయ్యాక ఆవాలు, కరివేపాకు వేసి వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు టమాటా రసం మరిగి ఒక పొంగు వచ్చిందనుకున్నాక అందులో ముందుగా రెడీ చేసుకున్న తాలింపుని వేసుకోవాలి.
- ఇక చివరగా సన్నని కొత్తిమీర తరుగు కూడా వేసుకుని కలిపి సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, కాల్చిన పచ్చిమిర్చి, టమాటాలతో ఘుమఘుమలాడే "రసం" రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ డిఫరెంట్ స్టైల్లో టమాటా చారు చేసుకుని చూడండి. ఇంటిల్లిపాదీ వావ్ సూపర్ అంటూ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు!
