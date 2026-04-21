అద్దిరిపోయే రుచితో "పెసరకట్టు" - సమ్మర్​లో ఒంటికి ఎంతో చలువ!

పెసరపప్పుతో సింపుల్​గా చేసుకునే రెసిపీ - ఇలా చేస్తే కమ్మగా ఎంతో బాగుంటుంది!

Pesara Kattu (Getty Images)
Published : April 21, 2026 at 6:10 PM IST

Pesara Kattu Making in Telugu : పెసరపప్పుతో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. ఇందులో పెసరకట్టు ఒకటి. మరి దీనిని ఎప్పుడైనా తిన్నారా? లేదంటే మాత్రం ఈ సమ్మర్​లో ఒక్కసారైనా టేస్ట్ చేయాల్సిందే. ఎందుకంటే వేసవిలో ఇది ఒంటికి ఎంతో చలువ చేస్తుంది. బిగినర్స్​ కూడా ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. ఇలా చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ మళ్లీమళ్లీ చేయమని అడుగుతారు. అంత బాగుంటుంది దీని టేస్ట్. మరి ఇక లేట్ చేయకుండా ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారీ విధానమేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

పెసరపప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పెసరపప్పు - ఒక కప్పు
  • ఆవాలు - ఒక స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 8
  • జీలకర్ర - ఒక స్పూన్
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • అల్లం ముక్కలు - కొన్ని
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ఆయిల్ - 2 స్పూన్లు
  • పసుపు - కొంచెం
  • నిమ్మరసం - కొద్దిగా (ఆప్షనల్​)
ఎండుమిర్చి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా కుక్కర్​లో కప్పు పెసరపప్పు వేసి శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై సరిపడా నీళ్లు, కొద్దిగా పసుపు, కొన్ని అల్లం ముక్కలు వేసి మూతపెట్టాలి. అనంతరం స్టవ్ ఆన్​ చేసి కుక్కర్​ పెట్టి నాలుగు విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • కుక్కర్​లో ఫ్రెషర్ మొత్తం పోయాక​ మూత తీసి రెండు కప్పుల నీళ్లు, తగినంతంత ఉప్పు వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి మంటను హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఆరు నిమిషాల పాటు మరిగించాలి.
ఆవాలు (Getty Images)
  • మరోవైపు తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో రెండు స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత పది వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి వేయించాలి.
  • వెల్లుల్లి వేగాక ఒక స్పూన్ ఆవాలు, ఒక స్పూన్ జీలకర్ర, ఎనిమిది ఎండుమిర్చి యాడ్ చేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేగనివ్వాలి
  • తాలింపు చక్కగా వేగాక మరుగుతున్న పప్పులో వేసి కలపాలి. పప్పు చిక్కగా ఉంటే మరో అర కప్పు నీళ్లు పోసి మూడు నిమిషాల పాటు మరగనివ్వాలి.
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • మూడు నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. అంతే అద్దిరిపోయే పెసరకట్టు మీ ముందుంటుంది!
  • కొందరికి పెసరకట్టు ఉడికిన తర్వాత నిమ్మరం వేసుకోవడానికి ఇష్టపడతారు. మీరు కూడా కావాలనుకుంటే కొద్దిగా నిమ్మరసం వేస్తే సరిపోతుంది. దీని వల్ల పెసరకట్టుకు మరింత రుచి వస్తుంది.
కరివేపాకు (Getty Images)
  • వేడివేడి అన్నంలో ఈ పెసరకట్టు వేసి తింటే ఆహా అనాల్సిందే.
  • మీరు ఈ రెసిపీని ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే పెసరపప్పుతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.

టిప్స్ :

  • ఈ పెసరకట్టుకు అల్లం ముక్కలే మంచి రుచినిస్తాయి.
  • ఈ రెసిపీ చిక్కగా ఉండడం కన్నా పల్చగా ఉంటేనే బాగుంటుందని గుర్తుంచుకోవాలి.

