అద్దిరిపోయే రుచితో "పెసరకట్టు" - సమ్మర్లో ఒంటికి ఎంతో చలువ!
పెసరపప్పుతో సింపుల్గా చేసుకునే రెసిపీ - ఇలా చేస్తే కమ్మగా ఎంతో బాగుంటుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 21, 2026 at 6:10 PM IST
Pesara Kattu Making in Telugu : పెసరపప్పుతో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. ఇందులో పెసరకట్టు ఒకటి. మరి దీనిని ఎప్పుడైనా తిన్నారా? లేదంటే మాత్రం ఈ సమ్మర్లో ఒక్కసారైనా టేస్ట్ చేయాల్సిందే. ఎందుకంటే వేసవిలో ఇది ఒంటికి ఎంతో చలువ చేస్తుంది. బిగినర్స్ కూడా ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. ఇలా చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ మళ్లీమళ్లీ చేయమని అడుగుతారు. అంత బాగుంటుంది దీని టేస్ట్. మరి ఇక లేట్ చేయకుండా ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారీ విధానమేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పెసరపప్పు - ఒక కప్పు
- ఆవాలు - ఒక స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 8
- జీలకర్ర - ఒక స్పూన్
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- అల్లం ముక్కలు - కొన్ని
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఆయిల్ - 2 స్పూన్లు
- పసుపు - కొంచెం
- నిమ్మరసం - కొద్దిగా (ఆప్షనల్)
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా కుక్కర్లో కప్పు పెసరపప్పు వేసి శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై సరిపడా నీళ్లు, కొద్దిగా పసుపు, కొన్ని అల్లం ముక్కలు వేసి మూతపెట్టాలి. అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్ పెట్టి నాలుగు విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- కుక్కర్లో ఫ్రెషర్ మొత్తం పోయాక మూత తీసి రెండు కప్పుల నీళ్లు, తగినంతంత ఉప్పు వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి మంటను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఆరు నిమిషాల పాటు మరిగించాలి.
- మరోవైపు తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో రెండు స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత పది వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి వేయించాలి.
- వెల్లుల్లి వేగాక ఒక స్పూన్ ఆవాలు, ఒక స్పూన్ జీలకర్ర, ఎనిమిది ఎండుమిర్చి యాడ్ చేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేగనివ్వాలి
- తాలింపు చక్కగా వేగాక మరుగుతున్న పప్పులో వేసి కలపాలి. పప్పు చిక్కగా ఉంటే మరో అర కప్పు నీళ్లు పోసి మూడు నిమిషాల పాటు మరగనివ్వాలి.
- మూడు నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. అంతే అద్దిరిపోయే పెసరకట్టు మీ ముందుంటుంది!
- కొందరికి పెసరకట్టు ఉడికిన తర్వాత నిమ్మరం వేసుకోవడానికి ఇష్టపడతారు. మీరు కూడా కావాలనుకుంటే కొద్దిగా నిమ్మరసం వేస్తే సరిపోతుంది. దీని వల్ల పెసరకట్టుకు మరింత రుచి వస్తుంది.
- వేడివేడి అన్నంలో ఈ పెసరకట్టు వేసి తింటే ఆహా అనాల్సిందే.
- మీరు ఈ రెసిపీని ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే పెసరపప్పుతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
టిప్స్ :
- ఈ పెసరకట్టుకు అల్లం ముక్కలే మంచి రుచినిస్తాయి.
- ఈ రెసిపీ చిక్కగా ఉండడం కన్నా పల్చగా ఉంటేనే బాగుంటుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
