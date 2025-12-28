ETV Bharat / offbeat

కమ్మని "పుట్టగొడుగుల పచ్చడి" - వేడివేడి అన్నంలోకి అల్టిమేట్ టేస్ట్​తో అద్దిరిపోతుంది!

మష్రూమ్స్​తో సింపుల్​గా చేసుకునే పచ్చడి - ఒక్కసారి తింటే ఫేవరెట్ లిస్టులో చేరిపోతుంది!

Mushroom Pickle
Mushroom Pickle (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 28, 2025 at 5:03 PM IST

Mushroom Pickle Recipe in Telugu : పుట్టగొడుగులతో చేసినా రెసిపీలను చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. మరి ఎప్పుడూ ఓకేలా కాకుండా ఈసారి కొత్తగా వీటితో పచ్చడి చేసి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. అంత బాగుంటుంది దీని టేస్ట్‌. ఇంట్లోనే దీనిని సింపుల్​గా ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. చాలా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు తయారవుతుంది. ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిని పాటిస్తూ ఈ విధంగా చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా సూపర్ అనాల్సిందే. మరి ఈ పచ్చడికి కావాల్సిన పదార్థాలు, ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?

Mushroom Pickle
పుట్టగొడుగులు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు

  • పుట్టగొడుగులు - అర కిలో (500 గ్రాములు)
  • నూనె - 125 ఎంఎల్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కారం - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • దాల్చినచెక్క - కొద్దిగా
  • లవంగాలు - 4
  • మెంతులు - అర టీ స్పూన్
  • ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • ధనియాలు - 2 టేబుల్​ స్పూన్లు
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
Mushroom Pickle
కారం (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా అర కిలో పుట్టగొడుగులను శుభ్రంగా కడగాలి. ఇప్పుడు వీటిని ఉప్పు వేసి మరిగించిన నీళ్లలో వేసి రెండు నిమిషాల పాటు ఉంచాలి. రెండు నిమిషాల తర్వాత పుట్టగొడుగులను బయటకు తీసి ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్​ చేసి పాన్​లో కొద్దిగా దాల్చినచెక్క, నాలుగు లవంగాలు వేసి వేయించాలి. ఇందులోనే అర టీ స్పూన్ మెంతులు, ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ధనియాలు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి. అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఈ మసాలా మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్​లో వేసి మిక్సీ పట్టాలి.
Mushroom Pickle
మసాలా దినుసులు (Getty Images)
  • ఇదే పాన్​లో​ 125 ఎంఎల్ ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న పుట్టగొడుగు ముక్కలు, కొద్దిగా ఉప్పు, అర టీ స్పూన్​ పసుపు వేసి కలపాలి. అనంతరం మూతపెట్టి మగ్గించాలి.
  • పుట్టగొడుగులు​ గోల్డెన్ కలర్​లోకి వచ్చాక ఒక టేబుల్ ​స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేయాలి.
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చివాసన పోయే వరకు వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
Mushroom Pickle
జీలకర్ర (Getty Images)
  • ఈ పచ్చడి కాస్త గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు గ్రైండ్​ చేసుకున్న మసాలా పొడి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, మూడు టేబుల్ స్పూన్ల కారం వేసి బాగా కలపాలి.
  • ఇక అంతే నోరూరించే పుట్టగొడుగుల పచ్చడి తయారైనట్లే!
Mushroom Pickle
అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ (Getty Images)
  • అనంతరం ఈ పచ్చడిని గ్లాస్ జార్​లో వేసి ఫ్రిడ్జ్​లో పెడితే నెల రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటుంది!
  • వేడివేడి అన్నంలో ఈ పచ్చడి, కాస్త నెయ్యి వేసి తిన్నారంటే ఇంకో రెండు ముద్దలు ఎక్కువగానే లాగించేస్తారు.
  • మరి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి ట్రై చేయండి.

