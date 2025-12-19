ETV Bharat / offbeat

మతిపోగొట్టే "మష్రూమ్‌ - మటర్‌ మసాలా కర్రీ" - వీకెండ్ ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ ఫుల్ ఖుష్!

పుట్టగొడుగులతో ఘుమఘుమలాడే మసాలా కర్రీ - ఒక్కసారి తింటే ఫేవరెట్ లిస్టులో చేరిపోతుంది!

Mushroom Matar Masala Curry
Mushroom Matar Masala Curry (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 19, 2025 at 7:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Mushroom Matar Masala Curry : నాన్​వెజ్ తిన్న ఫీలింగ్ వచ్చే వెజ్ వంటకం పేరు చెప్పమనగానే ఎక్కువ మంది మీల్ మేకర్ పేరు చెబుతారు. కానీ, అంతకు మించి రుచినిచ్చే మరో సూపర్ రెసిపీ ఉంది. అదే, నోరూరించే "మష్రూమ్‌ - మటర్‌ మసాలా కర్రీ". ఒక్కసారి ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకున్నారంటే ఆ టేస్ట్ మళ్లీ మరచిపోరు. రెస్టారెంట్ స్టైల్​లో అద్భుతంగా ఉండే ఈ కర్రీ ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది. అన్నం, చపాతీ, రోటీ, పులావ్ ఇలా దేనిలోకైనా మంచి కాంబినేషన్​ అవుతుంది. అలాగే, ఈ కర్రీ కేవలం రుచిలోనే కాదు, పోషకాల్లోనూ నాన్‌వెజ్‌కి ఏమాత్రం తీసిపోదు. దీన్ని చేయడం కూడా పెద్ద కష్టం కాదు. ఎవరైనా సింపుల్​గా ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ కర్రీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Mushroom Matar Masala Curry
Mushroom Matar Masala Curry (Eenadu)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • అరకేజీ - పుట్టగొడుగులు
  • రెండు - టమాటాలు
  • ఒక కప్పు - పచ్చిబఠాణీ
  • రెండు చెంచాలు - నూనె
  • ఒక చెంచా - జీలకర్ర
  • ఒకటి - ఉల్లిపాయ
  • ఒక చెంచా - సన్నని వెల్లుల్లి తరుగు
  • ఒక చెంచా - అల్లం తురుము
  • మూడ్నాలుగు - పచ్చిమిర్చి
  • రెండు చెంచాలు - కొత్తిమీర తరుగు
  • ఒక చెంచా - కసూరీమేథీ
  • పావు చెంచా - పసుపు
  • ఒక చెంచా - కారం
  • ఒక చెంచా - ధనియాలపొడి
  • ఒక చెంచా - గరంమసాలా
  • రుచికి సరిపడా - ఉప్పు

ఈ పద్ధతిలో "మెంతికూర టమాటా కర్రీ" వండండి - చేదు లేకుండా టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!

Mushroom Matar Masala Curry
Mushroom Matar Masala Curry (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సూపర్ టేస్టీ కర్రీ తయారీ కోసం ముందుగా మష్రూమ్స్​ని(పుట్టగొడుగులు) ఒకసారి కడిగి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత ఒక్కో మష్రూమ్​ని చేతితో కొద్దిగా రుద్దినట్టు చేస్తూ దానిపై ఉండే నల్లని పొరను రిమూవ్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ చేతితో తీయడం కష్టంగా అనిపిస్తే చాకుతో అయినా వాటిపై ఉండే పొరను తొలగించుకోవాలి.
  • అలా అన్ని మష్రూమ్స్ పైపొట్టు తీసుకున్నాక, పెద్దగా ఉన్న వాటి​ని రెండు లేదా మూడు ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత అన్నింటినీ ఒక బౌల్​లోకి తీసుకుని కాస్త ఉప్పు వేసి శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అలాగే, టమాటాలను ముక్కలుగా చేసి మిక్సీ జార్​లో వేసుకుని పేస్ట్​లా చేసుకుని పక్కనుంచాలి. ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిరపకాయలను సన్నగా కట్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి.
  • అదేవిధంగా, ఒక చెంచా చొప్పున సన్నని వెల్లుల్లి తరుగు, అల్లం తురుమును ముందుగానే సిద్ధం చేసుకోవాలి. పచ్చిబఠాణీని శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకోవాలి.
Mushroom Matar Masala Curry
Mushroom Matar Masala Curry (Getty Images)
  • ఇప్పుడుకర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద కడాయిలో తగినంత నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత జీలకర్ర, కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయముక్కలు వేసి దోరగా వేయించుకోవాలి.
  • ఆనియన్స్ వేగిన తర్వాత అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని వెల్లుల్లి పలుకులు, అల్లం తురుము, పచ్చిమిర్చి వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకూ కాసేపు వేయించుకోవాలి.
Mushroom Matar Masala Curry
Mushroom Matar Masala Curry (Getty Images)
  • ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా పేస్ట్, పసుపు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం, కసూరీమేథీ, ధనియాలపొడి వేసి ఒకసారి మిశ్రమం మొత్తం కలిసేలా బాగా కలపాలి.
  • ఆ తర్వాత కడాయిపై మూతపెట్టి కాసేపు లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో మగ్గనివ్వాలి.
  • టమాటా మిశ్రమం ఆయిల్​లో చక్కగా నూనె సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు అందులో శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న పచ్చి బఠాణీ, పుట్టగొడుగులు, కప్పు నీళ్లు యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం పాన్​పై మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ కర్రీ దగ్గరకు వచ్చేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
Mushroom Matar Masala Curry
Mushroom Matar Masala Curry (Getty Images)
  • కర్రీ చక్కగా ఉడికి దగ్గరకు వచ్చాక చివర్లో గరంమసాలా వేసి కలిపి మరో ఐదారు నిమిషాలు ఉడికించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, రెస్టారెంట్ స్టైల్​లో ఘుమఘుమలాడే "మష్రూమ్‌-మటర్‌ మసాలా కర్రీ" మీ ముందు ఉంటుంది!
  • మరి, నచ్చితే ఈ వీకెండ్ ప్రతిసారి నాన్​వెజ్ కాకుండా ఓసారి ఈ వెజ్ కర్రీని ట్రై చేయండి. ఇది మాంసాహారానికి తీసిపోని రుచితో భలే కమ్మగా ఉంటుంది!
Mushroom Matar Masala Curry
Mushroom Matar Masala Curry (Getty Images)

పచ్చిమిర్చితో పసందైన "అల్లం చట్నీ" - ప్రిపరేషన్ వెరీ ఈజీ! - వారం రోజులు నిల్వ!

చల్లని వేళ నోరూరించే "మిరియాల రసం" - ఘాటుగా గొంతులోకి దింగుతుంటే ఈ కిక్కే వేరబ్బా!

TAGGED:

MATAR MUSHROOM MASALA
COOKING RECIPES
RESTAURANT STYLE MUSHROOM MASALA
మష్రూమ్‌ మటర్‌ మసాలా కర్రీ తయారీ
MUSHROOM MATAR MASALA CURRY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.