సరికొత్త రుచిలో నోరూరించే "మామిడికాయ పప్పు" - కుక్కర్లో నిమిషాల్లోనే రెడీ!
ఈ స్టైల్లో "మామిడికాయ పప్పు" వండండి - ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు!
Published : March 31, 2026 at 5:31 PM IST
Tasty Mango Dal Recipe : ప్రస్తుతం మార్కెట్లోకి పచ్చిమామిడి కాయలు విరివిగా వస్తున్నాయి. దాంతో చాలా మంది మామిడితో రకరకాల వంటకాలు ట్రై చేస్తుంటారు. అందులోనూ మెజార్టీ పీపుల్ పచ్చడి తర్వాత ఎక్కువగా పప్పు కర్రీని రెడీ చేసుకుంటుంటారు. అయితే, మామిడికాయ పప్పును ఒక్కొక్కరు ఒక్కో స్టైల్లో రెడీ చేసుకుంటుంటారు. కానీ, కొందరికి ఎంత బాగా చేసినా సరైన టేస్ట్ రాదు. అలాంటి వారు ఓసారి ఈ స్టైల్లో "మామిడికాయ పప్పు"ను వండి చూడండి. మంచి ఫ్లేవర్తో వండుతుంటేనే నోరూరిపోతుంది. పుల్ల పుల్లగా, కమ్మగా ఉండే దీన్ని ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు. వేడి వేడి అన్నంలో కాస్త నెయ్యి వేసుకుని తింటుంటే ఆ టేస్ట్ మరింత అద్భుతంగా ఉంటుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా మంచి ఘుమఘుమలతో నోరూరించే మామిడికాయ పప్పును ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఒక కప్పు - కందిపప్పు
- రెండు - మామిడికాయలు
- రుచికి తగినన్ని - పచ్చిమిర్చి
- నాలుగు - టమాటాలు
- ఒక టీస్పూన్ - పసుపు
- రెండు టీస్పూన్లు - ధనియాలపొడి(ఆప్షనల్)
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
పోపు కోసం :
- నూనె - నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు
- మెంతులు - రెండు చిటికెళ్లు
- ఆవాలు - ఒక టీస్పూన్
- జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
- పచ్చిశనగపప్పు - రెండు టీస్పూన్లు
- మినప్పప్పు - రెండు టీస్పూన్లు
- ఎండుమిర్చి - ఏడెనిమిది
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - ఎనిమిది
- ఉల్లిపాయలు - రెండు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా కుక్కర్లో కందిపప్పుని తీసుకొని ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. తర్వాత అందులో ఐదు కప్పుల మంచినీళ్లు పోసి పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు కర్రీలోకి కావాల్సిన తాజా పచ్చిమామిడికాయలు తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై పీలర్తో వాటి చెక్కును తీసేసుకోవాలి(మీకు చెక్కు ఉండడం ఇష్టమైతే అలాగే ఉంచుకోవచ్చు).
- తర్వాత చెక్కు తీసిన మామిడికాయలను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని కందిపప్పు ఉన్న కుక్కర్లోకి తీసుకోవాలి.
- అలాగే, మీరు తినే కారాన్ని బట్టి తగినన్ని పచ్చిమిరపకాయలను ముక్కలుగా తుంచి వేసుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ అందులోనే మీడియం సైజ్లో కట్ చేసుకున్న టమాటా ముక్కలు, పసుపు, ధనియాల పొడి వేసుకుని ఒకసారి కలిపి, కుక్కర్ మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఐదారు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
- పప్పు మిశ్రమం చక్కగా ఉడికిందనుకున్నాక కుక్కర్లోని ప్రెషర్ మొత్తం పోయాక మూత తీసి పప్పుగుత్తితో మెత్తగా మెదుపుకోవాలి.
- ఆ మిశ్రమాన్ని మెత్తగా మాష్ చేసుకున్నాక అందులో టేస్ట్కు సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని కలిపి పక్కనుంచాలి.
- ఇదే స్టేజ్లో ఒకసారి టేస్ట్ చెక్ చేసుకుని ఉప్పు, కారం సరిపోయాయో లేదో చూసుకోవాలి. అనంతరం రెసిపీలోకి అవసరమైన తాలింపును రెడీ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు తాలింపు కోసం స్టవ్ మీద కడాయిలో నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక మెంతులు వేసి వేయించాలి.
- అవి దోరగా వేగాక ఆవాలు, జీలకర్ర, పచ్చిశనగపప్పు, మినప్పప్పు వేసి వేయించుకోవాలి.
- అవన్నీ వేగిన తర్వాత ఎండుమిర్చి తుంపలు, కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న వెల్లుల్లి రెబ్బలను వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఇవి కూడా వేగాక ఉల్లిపాయ చీలికలు వేసుకుని కాస్త రంగు మారేంత వరకు వేయించాలి. ఇక చివర్లో కరివేపాకు వేసుకుని వేయించుకోవాలి.
- తాలింపు చక్కగా వేగిందనుకున్నాక అందులో ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పప్పు మిశ్రమం వేసి ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
- అలాగే, కాస్త వాటర్ వేసుకుని కలిపి లో ఫ్లేమ్లో మూతపెట్టి రెండు మూడు నిమిషాలు ఉడకనివ్వాలి.
- ఇక చివర్లో దింపేముందు కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, ఘుముఘుమలాడుతూ మంచి రుచికరంగా ఉండే "మామిడికాయ పప్పు" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది!
