సరికొత్త రుచిలో నోరూరించే "మామిడికాయ పప్పు" - కుక్కర్​లో నిమిషాల్లోనే రెడీ!

ఈ స్టైల్​లో "మామిడికాయ పప్పు" వండండి - ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు!

Tasty Mango Dal Recipe
Tasty Mango Dal Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 31, 2026 at 5:31 PM IST

Tasty Mango Dal Recipe : ప్రస్తుతం మార్కెట్లోకి పచ్చిమామిడి కాయలు విరివిగా వస్తున్నాయి. దాంతో చాలా మంది మామిడితో రకరకాల వంటకాలు ట్రై చేస్తుంటారు. అందులోనూ మెజార్టీ పీపుల్ పచ్చడి తర్వాత ఎక్కువగా పప్పు కర్రీని రెడీ చేసుకుంటుంటారు. అయితే, మామిడికాయ పప్పును ఒక్కొక్కరు ఒక్కో స్టైల్​లో రెడీ చేసుకుంటుంటారు. కానీ, కొందరికి ఎంత బాగా చేసినా సరైన టేస్ట్ రాదు. అలాంటి వారు ఓసారి ఈ స్టైల్​లో "మామిడికాయ పప్పు"ను వండి చూడండి. మంచి ఫ్లేవర్​తో వండుతుంటేనే నోరూరిపోతుంది. పుల్ల పుల్లగా, కమ్మగా ఉండే దీన్ని ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు. వేడి వేడి అన్నంలో కాస్త నెయ్యి వేసుకుని తింటుంటే ఆ టేస్ట్ మరింత అద్భుతంగా ఉంటుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా మంచి ఘుమఘుమలతో నోరూరించే మామిడికాయ పప్పును ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Tasty Mango Dal Recipe
Tasty Mango Dal Recipe (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఒక కప్పు - కందిపప్పు
  • రెండు - మామిడికాయలు
  • రుచికి తగినన్ని - పచ్చిమిర్చి
  • నాలుగు - టమాటాలు
  • ఒక టీస్పూన్ - పసుపు
  • రెండు టీస్పూన్లు - ధనియాలపొడి(ఆప్షనల్)
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
Tasty Mango Dal Recipe
Tasty Mango Dal Recipe (Getty Images)

పోపు కోసం :

  • నూనె - నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు
  • మెంతులు - రెండు చిటికెళ్లు
  • ఆవాలు - ఒక టీస్పూన్
  • జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
  • పచ్చిశనగపప్పు - రెండు టీస్పూన్లు
  • మినప్పప్పు - రెండు టీస్పూన్లు
  • ఎండుమిర్చి - ఏడెనిమిది
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - ఎనిమిది
  • ఉల్లిపాయలు - రెండు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా

Tasty Mango Dal Recipe
Tasty Mango Dal Recipe (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా కుక్కర్​లో కందిపప్పుని తీసుకొని ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. తర్వాత అందులో ఐదు కప్పుల మంచినీళ్లు పోసి పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు కర్రీలోకి కావాల్సిన తాజా పచ్చిమామిడికాయలు తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై పీలర్​తో వాటి చెక్కును తీసేసుకోవాలి(మీకు చెక్కు ఉండడం ఇష్టమైతే అలాగే ఉంచుకోవచ్చు).
  • తర్వాత చెక్కు తీసిన మామిడికాయలను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని కందిపప్పు ఉన్న కుక్కర్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • అలాగే, మీరు తినే కారాన్ని బట్టి తగినన్ని పచ్చిమిరపకాయలను ముక్కలుగా తుంచి వేసుకోవాలి.
Tasty Mango Dal Recipe
Tasty Mango Dal Recipe (Getty Images)
  • నెక్ట్స్ అందులోనే మీడియం సైజ్​లో కట్ చేసుకున్న టమాటా ముక్కలు, పసుపు, ధనియాల పొడి వేసుకుని ఒకసారి కలిపి, కుక్కర్ మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఐదారు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
  • పప్పు మిశ్రమం చక్కగా ఉడికిందనుకున్నాక కుక్కర్​లోని ప్రెషర్ మొత్తం పోయాక మూత తీసి పప్పుగుత్తితో మెత్తగా మెదుపుకోవాలి.
  • ఆ మిశ్రమాన్ని మెత్తగా మాష్ చేసుకున్నాక అందులో టేస్ట్​కు సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని కలిపి పక్కనుంచాలి.
  • ఇదే స్టేజ్​లో ఒకసారి టేస్ట్ చెక్ చేసుకుని ఉప్పు, కారం సరిపోయాయో లేదో చూసుకోవాలి. అనంతరం రెసిపీలోకి అవసరమైన తాలింపును రెడీ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు తాలింపు కోసం స్టవ్ మీద కడాయిలో నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక మెంతులు వేసి వేయించాలి.
  • అవి దోర​గా వేగాక ఆవాలు, జీలకర్ర, పచ్చిశనగపప్పు, మినప్పప్పు వేసి వేయించుకోవాలి.
Tasty Mango Dal Recipe
Tasty Mango Dal Recipe (Getty Images)
  • అవన్నీ వేగిన తర్వాత ఎండుమిర్చి తుంపలు, కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న వెల్లుల్లి రెబ్బలను వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఇవి కూడా వేగాక ఉల్లిపాయ చీలికలు వేసుకుని కాస్త రంగు మారేంత వరకు వేయించాలి. ఇక చివర్లో కరివేపాకు వేసుకుని వేయించుకోవాలి.
  • తాలింపు చక్కగా వేగిందనుకున్నాక అందులో ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పప్పు మిశ్రమం వేసి ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
  • అలాగే, కాస్త వాటర్ వేసుకుని కలిపి లో ఫ్లేమ్​లో మూతపెట్టి రెండు మూడు నిమిషాలు ఉడకనివ్వాలి.
  • ఇక చివర్లో దింపేముందు కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, ఘుముఘుమలాడుతూ మంచి రుచికరంగా ఉండే "మామిడికాయ పప్పు" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది!

