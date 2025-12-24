ఈ పద్ధతిలో "కాకరకాయ ఉల్లికారం" చేయండి - చేదు ఉండదు, టేస్ట్ సూపర్!
ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చే కమ్మని 'కాకరకాయ ఉల్లికారం' - ఒక్కసారి తింటే ఎవరైనా ఫిదా అవ్వాల్సిందే!
Published : December 24, 2025 at 7:31 PM IST
Kakarakaya Ulli Karam Recipe : "కాకరకాయ" ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే కూరగాయల్లో ఒకటి. కానీ, చాలా మంది ఇంట్లో కాకరకాయ వండితే తినడానికి ఇష్టపడరు. చేదుగా ఉంటుందనే కారణంతో దీన్ని పక్కనపెడుతుంటారు. అలాంటి వారు ఇష్టంగా తినేలా చేసి పెట్టే ఒక సూపర్ రెసిపీ ఉంది. అదే, సూపర్ టేస్టీ "కాకరకాయ ఉల్లికారం". ఇది అస్సలు చేదు లేకుండా ఉండి వేడి వేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది. రైస్లోకి మాత్రమే కాకుండా చపాతీ, రోటీల్లోకి కూడా మంచి రుచికరంగా ఉంటుంది. ఒక్కసారి ఇలా చేసుకుని తిన్నారంటే ఎప్పుడూ కాకరకాయలు తెచ్చినా మళ్లీ ఇదే ప్రాసెస్లో చేసుకుని తింటారు. పైగా, దీని తయారీకి ఎక్కువ పదార్థాలూ అవసరం పడవు. ఎవరైనా చాలా తక్కువ టైమ్లో సింపుల్గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా నోరూరించే ఈ కాకరకాయ ఉల్లికారం ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- కాకరకాయలు - ఎనిమిది
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- పసుపు - టీస్పూన్
- నూనె - ఏడెనిమిది టేబుల్స్పూన్లు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
ఉల్లికారం కోసం :
- ఉల్లిపాయలు - ఆరు
- శనగపప్పు - రెండు టీస్పూన్లు
- మినప్పప్పు - రెండు టీస్పూన్లు
- ధనియాలు - రెండు టీస్పూన్లు
- కారం - ఎనిమిది టీస్పూన్లు(రుచికి తగినంత)
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - పదిహేను
- జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
- చింతపండు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా తాజా కాకరకాయలను తీసుకుని పీలర్తో వాటిపై గరుకుగా ఉండే ప్రాంతాన్ని లైట్గా తొలగించుకోవాలి.
- తర్వాత ఒక్కో కాకరకాయను చివర్లు కట్ చేసి ఆపై వన్ సైడ్ నిలువుగా చీల్చినట్లు పొడవుగా కట్ చేయాలి.
- కాకరకాయను వన్ సైడ్ కట్ చేశాక చిన్న స్పూన్తో అందులోని గింజలను తొలగించాలి. ఇలా అన్నీ కాకరకాయలను కట్ చేసి గింజలను తీసేయాలి.
- అనంతరం గింజలు తీసేసిన కాకరకాయలను రెండించుల పొడవుతో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి.
- తర్వాత అందులో రెండు టీస్పూన్ల ఉప్పు, ఒక టీస్పూన్ పసుపు వేసి వాటిని కాకరకాయ ముక్కలకు చక్కగా పట్టించాలి.
- ఆపై గిన్నె మీద మూత ఉంచి అరగంటపాటు పక్కనుంచాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా కాకరకాయ ముక్కల్లోని చేదు వాటర్ కంటెంట్ మొత్తం బయటకు వచ్చేస్తుంది.
- ఆలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన ఉల్లికారంను సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం ముందుగా ఉల్లిపాయలను తీసుకుని సన్నగా, పొడవాటి ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి నాలుగు టీస్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక శనగపప్పు, మినప్పప్పు, ధనియాలు వేసి వేయించుకోవాలి.
- అవి దోరగా ఫ్రై అయ్యాక అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కాస్త ఉప్పు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆనియన్స్ యాభై శాతం వరకు ఫ్రై అయ్యాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని చల్లార్చుకోవాలి.
- ఉల్లిపాయ మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుని రుచికి తగినంత కారం, ఉప్పు, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, జీలకర్ర, కొద్దిగా చింతపండు వేసుకుని మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా, పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు అరగంట పాటు పక్కనుంచిన కాకరకాయ ముక్కలను తీసుకుని అన్నింటినీ చేతితో ఒకసారి గట్టిగా పిండాలి. ఇలా చేస్తే వాటిల్లోని చేదు వాటర్ కంటెంట్ బయటకు వచ్చేస్తుంది.
- అలా పిండిన తర్వాత కాకరకాయ ముక్కలను వాటిల్లో వేసిన ఉప్పు మొత్తం పోయేలా ఒకటికి రెండుసార్లు శుభ్రంగా కడిగి పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి తగినంత నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ వేడయ్యాక శుభ్రంగా కడిగి వాటర్ పిండిన కాకరకాయ ముక్కలను వేసి హై ఫ్లేమ్లో గరిటెతో అన్ని వైపులా తిప్పుతూ బాగా ఫ్రై చేయాలి. ఇలా వేయించడం ద్వారా చేదు అనేది అస్సలు ఉండదు.
- కాకరకాయ ముక్కలను కాస్త ఎరుపు రంగు వచ్చే వరకు వేయించుకుని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు గ్రైండ్ చేసుకున్న ఉల్లికారాన్ని వేయించుకున్న కాకరకాయ ముక్కల్లో చక్కగా స్టఫ్ చేసుకుని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కాకరకాయలను వేయించుకున్న నూనె ఉన్న పాన్ను పెట్టి వేడి చేసుకోవాలి. ఒకవేళ నూనె సరిపోదనిపిస్తే మరికాస్త వేసుకుని వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ లైట్గా వేడయ్యాక స్టఫ్ చేసుకున్న కాకరకాయ ముక్కలు, మిగిలిన ఉల్లికారాన్ని వేసి ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత పాన్పై మూతపెట్టి సన్నని సెగ మీద మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ కాకరకాయలు మెత్తగా ఉడికేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
- కాకరకాయ ముక్కలు మంచిగా ఉడికి నూనె సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు చివరగా సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, అస్సలు చేదు లేకుండా నోరూరించే కమ్మని "కాకరకాయ ఉల్లికారం" రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఇలా కాకరకాయ రెసిపీని ట్రై చేయండి. మంచి రుచికరంగా ఉండే దీనికి ఇంటిల్లిపాదీ ఫిదా అవుతారు!
