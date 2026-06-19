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కమ్మని "జున్ను బూరెలు" - ఇలా చేస్తే టేస్ట్​కు అందరూ ఫిదా!

అందరికీ ఎంతో ఇష్టమైన బూరెలు - ఓసారి కొత్తగా ఈ విధంగా ట్రై చేయండి!

Junnu Burelu
Junnu Burelu (ETV Abhiruchi)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 19, 2026 at 5:44 AM IST

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Junnu Burelu Recipe in Telugu : మిఠాయిలను​ ఇష్టపడని వారు దాదాపుగా ఎవ్వరూ ఉండరు! అందుకే ఇండ్లలో లడ్డూలు, అరిసెలు, కజ్జికాయలు ఎక్కువగా చేస్తుంటారు. ఇందులో బూరెలు కూడా ఒకటి. అయితే ఎప్పుడూ వీటిని ఒకే విధంగా చేసి తిన్నా ఏం బాగుంటుంది? అందుకే ఈసారి కాస్త డిఫరెంట్​గా జున్ను బూరెలు ట్రై చేయండి. ఈ స్టెప్స్ ఫాలో అవుతూ చేశారంటే తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తాయి. ఒక్కసారి టేస్ట్​ చేస్తే అస్సలు వదిలిపెట్టరు. బిగినర్స్​తో పాటు బ్యాచిలర్స్​ కూడా సింపుల్​గా తయారు చేసుకోవచ్చు. మీకు ఎప్పుడైనా స్వీట్​ తినాలనిపిస్తే ఎంచక్కా వీటిని చేసి తినొచ్చు. మరి జున్ను బూరెలు ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి అన్నది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

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Junnu Burelu
పనీర్ ముక్కలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పనీర్ ముక్కలు - 100 గ్రాములు
  • పంచదార - ముప్పావు కప్పు
  • ఎండుకొబ్బరి పొడి - పావు కప్పు
  • పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - కొన్ని
  • యాలకుల పొడి - 1 టీ స్పూన్
  • నెయ్యి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • మైదాపిండి - అర కప్పు
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - చిటికెడు
  • కాచి చల్లార్చిన పాలు - ఒక కప్పు
  • ఆయిల్ - సరిపడా
Junnu Burelu
పంచదార (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ స్వీట్ రెసిపీ కోసం ముందుగా మిక్సీజార్​లో 100 గ్రాముల పనీర్ ముక్కలు వేయాలి. ఇందులోనే ముప్పావు కప్పు పంచదార, పావు కప్పు ఎండుకొబ్బరి పొడి, కొద్దిగా పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు వేసి మిక్సీ పట్టాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో గ్రైండ్ చేసుకున్న పనీర్ పంచదార మిశ్రమం, ఒక టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత వీటిని చిన్నచిన్న ఉండలుగా చేసి పక్కనుంచాలి.
Junnu Burelu
పచ్చికొబ్బరి (Getty Images)
  • అదేవిధంగా మిక్సింగ్ బౌల్లో అర కప్పు మైదాపిండి, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, చిటికెడు ఉప్పు వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత ఇందులో కాచి చల్లార్చిన కప్పు పాలను కొద్దికొద్దిగా పోస్తూ పిండిని కాస్త జారుగా ఉండేలా మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం మూతపెట్టి పదిహేను నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. 15 నిమిషాల తర్వాత పిండిని మరోసారి మిక్స్ చేయాలి.
  • అలాగే స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో బూరెలు వేయించడానికి సరిపడా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత మైదాపిండి మిశ్రమంలో రెడీ చేసుకున్న ఉండలను ముంచి కాగుతున్న నూనెలో కడాయికి సరిపడా వేయాలి.
Junnu Burelu
నెయ్యి (Getty Images)
  • ఇప్పుడు బూరెలను రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ దోరగా వేయించి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • అంతే టేస్టీటేస్టీ జున్ను బూరెలు సిద్ధంగా ఉంటాయి!
Junnu Burelu
మైదాపిండి (Getty Images)
  • ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ బూరెలను చేసి ఇంటిల్లిపాదీకి సర్​ప్రైజ్ ఇవ్వండి.
  • మీరు ఈ బూరెలను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే పనీర్​, పంచదారతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకుంటే సరి.

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TAGGED:

JUNNU BOORELU RECIPE IN TELUGU
జున్ను బూరెలు తయారీ విధానం
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JUNNU BURELU

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