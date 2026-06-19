కమ్మని "జున్ను బూరెలు" - ఇలా చేస్తే టేస్ట్కు అందరూ ఫిదా!
అందరికీ ఎంతో ఇష్టమైన బూరెలు - ఓసారి కొత్తగా ఈ విధంగా ట్రై చేయండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 19, 2026 at 5:44 AM IST
Junnu Burelu Recipe in Telugu : మిఠాయిలను ఇష్టపడని వారు దాదాపుగా ఎవ్వరూ ఉండరు! అందుకే ఇండ్లలో లడ్డూలు, అరిసెలు, కజ్జికాయలు ఎక్కువగా చేస్తుంటారు. ఇందులో బూరెలు కూడా ఒకటి. అయితే ఎప్పుడూ వీటిని ఒకే విధంగా చేసి తిన్నా ఏం బాగుంటుంది? అందుకే ఈసారి కాస్త డిఫరెంట్గా జున్ను బూరెలు ట్రై చేయండి. ఈ స్టెప్స్ ఫాలో అవుతూ చేశారంటే తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తాయి. ఒక్కసారి టేస్ట్ చేస్తే అస్సలు వదిలిపెట్టరు. బిగినర్స్తో పాటు బ్యాచిలర్స్ కూడా సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు. మీకు ఎప్పుడైనా స్వీట్ తినాలనిపిస్తే ఎంచక్కా వీటిని చేసి తినొచ్చు. మరి జున్ను బూరెలు ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి అన్నది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
సమ్మర్ స్పెషల్ "టమోటా రసం" - ఈ రెసిపీ కమ్మగా, చల్లగా ఉంటుంది!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పనీర్ ముక్కలు - 100 గ్రాములు
- పంచదార - ముప్పావు కప్పు
- ఎండుకొబ్బరి పొడి - పావు కప్పు
- పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - కొన్ని
- యాలకుల పొడి - 1 టీ స్పూన్
- నెయ్యి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- మైదాపిండి - అర కప్పు
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- ఉప్పు - చిటికెడు
- కాచి చల్లార్చిన పాలు - ఒక కప్పు
- ఆయిల్ - సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ఈ స్వీట్ రెసిపీ కోసం ముందుగా మిక్సీజార్లో 100 గ్రాముల పనీర్ ముక్కలు వేయాలి. ఇందులోనే ముప్పావు కప్పు పంచదార, పావు కప్పు ఎండుకొబ్బరి పొడి, కొద్దిగా పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు వేసి మిక్సీ పట్టాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో గ్రైండ్ చేసుకున్న పనీర్ పంచదార మిశ్రమం, ఒక టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత వీటిని చిన్నచిన్న ఉండలుగా చేసి పక్కనుంచాలి.
- అదేవిధంగా మిక్సింగ్ బౌల్లో అర కప్పు మైదాపిండి, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, చిటికెడు ఉప్పు వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత ఇందులో కాచి చల్లార్చిన కప్పు పాలను కొద్దికొద్దిగా పోస్తూ పిండిని కాస్త జారుగా ఉండేలా మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం మూతపెట్టి పదిహేను నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. 15 నిమిషాల తర్వాత పిండిని మరోసారి మిక్స్ చేయాలి.
- అలాగే స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో బూరెలు వేయించడానికి సరిపడా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత మైదాపిండి మిశ్రమంలో రెడీ చేసుకున్న ఉండలను ముంచి కాగుతున్న నూనెలో కడాయికి సరిపడా వేయాలి.
- ఇప్పుడు బూరెలను రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ దోరగా వేయించి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- అంతే టేస్టీటేస్టీ జున్ను బూరెలు సిద్ధంగా ఉంటాయి!
- ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ బూరెలను చేసి ఇంటిల్లిపాదీకి సర్ప్రైజ్ ఇవ్వండి.
- మీరు ఈ బూరెలను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే పనీర్, పంచదారతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకుంటే సరి.
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