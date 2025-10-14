ETV Bharat / offbeat

పాతకాలం నాటి "గోంగూర టమాటా కూర" - పచ్చడిని మించిన టేస్ట్​!

-ఎప్పుడూ పచ్చడి, పప్పు మాత్రమే కాదు - ఇలా 'గోంగూర కర్రీ' చేయండి! - టేస్ట్ అద్భుతం!

Gongura Tomato Curry
Gongura Tomato Curry (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 14, 2025 at 5:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Gongura Tomato Curry in Telugu : మెజార్టీ పీపుల్ ఎక్కువగా ఇష్టపడే ఆకుకూరల్లో ఒకటి గోంగూర. ఈ పేరు చెబితే చాలు చాలా మందికి నోట్లో నీళ్లూరతాయి. పోషకాలు అధికంగా ఉండే గోంగూరతో నార్మల్​గా ఎక్కువ మంది పచ్చడి, పప్పు వంటివి చేసుకుంటుంటారు. అయితే, ఎప్పుడూ అవే కాకుండా ఈసారి వెరైటీగా ఏదైనా నయా రెసిపీ ట్రై చేయాలనుకుంటున్నారా? మీ కోసమే ఈ సూపర్ రెసిపీ. అదే, పసందైన రుచిలో పాతకాలం నాటి "గోంగూర టమాటా కర్రీ". అమ్మమ్మలు, నానమ్మల కాలంలో ఎక్కువగా చేసుకునే ఈ కర్రీ పచ్చడి కంటే కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. వేడివేడి అన్నంతో పాటు బిర్యానీ, పులావ్ వంటి వాటిల్లోకి సైడ్​ డిష్​గానూ భలే ఉంటుంది. ఒక్కసారి దీన్ని రుచి చూశారంటే గోంగూర తెచ్చిన ప్రతిసారీ ఇలా కూర చేసుకోవడానికే ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు. మరి, అమ్మమ్మల పద్ధతిలో నోరూరించే ఈ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.

Gongura Tomato Curry
టమాటాలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • గోంగూర - నాలుగు కట్టలు(మీడియం సైజ్​వి)
  • నూనె - తగినంత
  • ఉల్లిపాయలు - రెండు(మీడియం సైజ్​వి)
  • పచ్చిమిర్చి - 25 నుంచి 30(తగినన్ని)
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - రెండు టీస్పూన్లు
  • టమాటాలు - మూడ్నాలుగు(మీడియం సైజ్​వి)
  • పసుపు - అరటీస్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత

పావుగంటలో "టమాటా పచ్చడి" - ఊరబెట్టే, ఉడికించే పనిలేదు - మూడు నెలలు నిల్వ!

Gongura Tomato Curry
గోంగూర (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • అమ్మమ్మల నాటి ఈ కర్రీ తయారీ కోసం ముందుగా తాజా ఎర్ర గోంగూరను తీసుకొని కాడల నుంచి ఆకులను తుంచుకుని ఒక గిన్నెలో వేసుకోవాలి.
  • తర్వాత గోంగూర ఆకులను శుభ్రంగా కడిగి వాటర్ తొలగిపోయేలా కాసేపు జల్లిగిన్నెలో వేసి పక్కనుంచాలి. అలాగే, ఉల్లిపాయలను సన్నగా, టమాటాలను మీడియంగా తరుక్కుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయిలో ఏడెనిమిది టేబుల్​స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, పచ్చిమిర్చి తుంపలు, కరివేపాకు వేసి కలిపి మూతపెట్టి లో ఫ్లేమ్​లో ఐదు నుంచి పది నిమిషాల పాటు మగ్గనివ్వాలి.

కరకరలాడే "మినప్పప్పు పకోడీ" - తక్కువ పదార్థాలతో ఎక్కువ రుచి! - నూనె కూడా పీల్చదు!

Gongura Tomato Curry
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి బాగా మగ్గాయనుకున్నాక అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత అందులో మీడియం సైజ్​లో కట్ చేసుకున్న టమాటా ముక్కలు జత చేసి ఒకసారి కలిపి మూతపెట్టి మరో ఐదు నిమిషాల పాటు సన్నని సెగ మీద మగ్గనివ్వాలి.
  • టమాటా ముక్కలు మెత్తగా మగ్గిన తర్వాత పసుపు, టేస్ట్​కి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని ఒకసారి మిశ్రమం మొత్తం కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం అందులోకి కడిగి పెట్టుకున్న గోంగూరను యాడ్ చేసుకుని అంతా బాగా కలిసేలా కలిపి మూతపెట్టి లో ఫ్లేమ్​లో 8 నుంచి 10 నిమిషాల పాటు మగ్గించుకోవాలి.
Gongura Tomato Curry
పోపుదినుసులు (Getty Images)
  • ఇలా మగ్గించుకునే క్రమంలో మధ్యమధ్యలో మూత తీసి కలుపుతూ గోంగూర సాఫ్ట్గ్​గా మగ్గేంత వరకు కుక్ అవ్వనివ్వాలి.
  • మిశ్రమం మొత్తాన్ని మెత్తగా మగ్గించుకున్న తర్వాత మాషర్ లేదా గరిటెతో వీలైనంత మేర మెత్తగా మాష్ చేసుకోవాలి.
  • అలా మాష్ చేసుకున్నాక ఒకసారి టేస్ట్ చెక్ చేసుకుని ఉప్పు అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత మూడ్నాలుగు టీస్పూన్ల నూనె వేసుకుని బాగా కలిపి మూత పెట్టి సన్నని సెగ మీద మరో నాలుగైదు నిమిషాల పాటు మగ్గించుకోవాలి.
  • అది మంచిగా మగ్గి ఆ మిశ్రమం నుంచి ఆయిల్ సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని కలిపి సర్వ్ చేసుకోండి. అంతే, పాతకాలం పద్ధతిలో నోరూరించే "గోంగూర టమాటా కూర" నిమిషాల్లోనే రెడీ అవుతుంది!
Gongura Tomato Curry
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)

చుక్క నూనె లేకుండానే - కరకరలాడే "పోహా కట్​లెట్స్"​ - పిల్లలకు చాలా బాగా నచ్చుతాయి!

TAGGED:

GONGURA TOMATO CURRY PREPARATION
SORREL LEAVES CURRY
HOW TO PREPARE GONGURA CURRY
గోంగూర టమాటా కర్రీ తయారీ
GONGURA TOMATO CURRY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

తెలంగాణలో టూరిస్ట్​ పోలీసులు - పర్యాటక ప్రాంతాల్లో ఇక ఫుల్​ సేఫ్టీ

ఇక్కడ ట్రైనింగ్ తీసుకుంటే వంద శాతం జాబ్ గ్యారెంటీ!

నోరూరించే "ఎండు చేపలు - చింతచిగురు" - ఒక్కసారైనా తినాల్సిందే!

'ఇందిరమ్మ ఇళ్లు మాకొద్దు' - సొంతింటి కలపై లబ్ధిదారుల్లో అనాసక్తి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.