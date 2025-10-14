పాతకాలం నాటి "గోంగూర టమాటా కూర" - పచ్చడిని మించిన టేస్ట్!
-ఎప్పుడూ పచ్చడి, పప్పు మాత్రమే కాదు - ఇలా 'గోంగూర కర్రీ' చేయండి! - టేస్ట్ అద్భుతం!
Published : October 14, 2025 at 5:44 PM IST
Gongura Tomato Curry in Telugu : మెజార్టీ పీపుల్ ఎక్కువగా ఇష్టపడే ఆకుకూరల్లో ఒకటి గోంగూర. ఈ పేరు చెబితే చాలు చాలా మందికి నోట్లో నీళ్లూరతాయి. పోషకాలు అధికంగా ఉండే గోంగూరతో నార్మల్గా ఎక్కువ మంది పచ్చడి, పప్పు వంటివి చేసుకుంటుంటారు. అయితే, ఎప్పుడూ అవే కాకుండా ఈసారి వెరైటీగా ఏదైనా నయా రెసిపీ ట్రై చేయాలనుకుంటున్నారా? మీ కోసమే ఈ సూపర్ రెసిపీ. అదే, పసందైన రుచిలో పాతకాలం నాటి "గోంగూర టమాటా కర్రీ". అమ్మమ్మలు, నానమ్మల కాలంలో ఎక్కువగా చేసుకునే ఈ కర్రీ పచ్చడి కంటే కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. వేడివేడి అన్నంతో పాటు బిర్యానీ, పులావ్ వంటి వాటిల్లోకి సైడ్ డిష్గానూ భలే ఉంటుంది. ఒక్కసారి దీన్ని రుచి చూశారంటే గోంగూర తెచ్చిన ప్రతిసారీ ఇలా కూర చేసుకోవడానికే ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు. మరి, అమ్మమ్మల పద్ధతిలో నోరూరించే ఈ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- గోంగూర - నాలుగు కట్టలు(మీడియం సైజ్వి)
- నూనె - తగినంత
- ఉల్లిపాయలు - రెండు(మీడియం సైజ్వి)
- పచ్చిమిర్చి - 25 నుంచి 30(తగినన్ని)
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - రెండు టీస్పూన్లు
- టమాటాలు - మూడ్నాలుగు(మీడియం సైజ్వి)
- పసుపు - అరటీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
తయారీ విధానం :
- అమ్మమ్మల నాటి ఈ కర్రీ తయారీ కోసం ముందుగా తాజా ఎర్ర గోంగూరను తీసుకొని కాడల నుంచి ఆకులను తుంచుకుని ఒక గిన్నెలో వేసుకోవాలి.
- తర్వాత గోంగూర ఆకులను శుభ్రంగా కడిగి వాటర్ తొలగిపోయేలా కాసేపు జల్లిగిన్నెలో వేసి పక్కనుంచాలి. అలాగే, ఉల్లిపాయలను సన్నగా, టమాటాలను మీడియంగా తరుక్కుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయిలో ఏడెనిమిది టేబుల్స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, పచ్చిమిర్చి తుంపలు, కరివేపాకు వేసి కలిపి మూతపెట్టి లో ఫ్లేమ్లో ఐదు నుంచి పది నిమిషాల పాటు మగ్గనివ్వాలి.
- ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి బాగా మగ్గాయనుకున్నాక అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత అందులో మీడియం సైజ్లో కట్ చేసుకున్న టమాటా ముక్కలు జత చేసి ఒకసారి కలిపి మూతపెట్టి మరో ఐదు నిమిషాల పాటు సన్నని సెగ మీద మగ్గనివ్వాలి.
- టమాటా ముక్కలు మెత్తగా మగ్గిన తర్వాత పసుపు, టేస్ట్కి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని ఒకసారి మిశ్రమం మొత్తం కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం అందులోకి కడిగి పెట్టుకున్న గోంగూరను యాడ్ చేసుకుని అంతా బాగా కలిసేలా కలిపి మూతపెట్టి లో ఫ్లేమ్లో 8 నుంచి 10 నిమిషాల పాటు మగ్గించుకోవాలి.
- ఇలా మగ్గించుకునే క్రమంలో మధ్యమధ్యలో మూత తీసి కలుపుతూ గోంగూర సాఫ్ట్గ్గా మగ్గేంత వరకు కుక్ అవ్వనివ్వాలి.
- మిశ్రమం మొత్తాన్ని మెత్తగా మగ్గించుకున్న తర్వాత మాషర్ లేదా గరిటెతో వీలైనంత మేర మెత్తగా మాష్ చేసుకోవాలి.
- అలా మాష్ చేసుకున్నాక ఒకసారి టేస్ట్ చెక్ చేసుకుని ఉప్పు అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత మూడ్నాలుగు టీస్పూన్ల నూనె వేసుకుని బాగా కలిపి మూత పెట్టి సన్నని సెగ మీద మరో నాలుగైదు నిమిషాల పాటు మగ్గించుకోవాలి.
- అది మంచిగా మగ్గి ఆ మిశ్రమం నుంచి ఆయిల్ సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని కలిపి సర్వ్ చేసుకోండి. అంతే, పాతకాలం పద్ధతిలో నోరూరించే "గోంగూర టమాటా కూర" నిమిషాల్లోనే రెడీ అవుతుంది!
