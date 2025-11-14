పచ్చిమిర్చితో ఘుమఘుమలాడే "చేపల కూర" - నీచు వాసన ఉండదు, టేస్ట్ అదుర్స్!
- సరికొత్త పద్ధతిలో నోరూరించే 'ఫిష్ కర్రీ' - ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు!
Published : November 14, 2025 at 1:51 PM IST
Fish Curry with Pachimirchi in Telugu : అత్యంత ఆరోగ్యకరమైన ఆహారపదార్థాలలో చేపలు ఒకటి. వీటిని ఒక్కొక్కరు ఒక్కో పద్ధతిలో ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు. కొంతమంది పులుసు ఇష్టపడితే, మరికొందరు ఫ్రై తినడానికి ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. అయితే, కొన్నిసార్లు చేపల కూర ఎంత బాగా వండినా నీచు వాసన రావడమో, సరైన టేస్ట్ రాకపోవడమో జరుగుతుంది. అందుకే, మీకోసం ఎప్పుడూ చేసుకునే రెగ్యులర్ కర్రీలు కాకుండా ఒక స్పెషల్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, ఘుమఘుమలాడే "మచ్ఛీ మసాలా".
పచ్చిమిర్చి, నానబెట్టిన ఆవాల కాంబినేషన్లో రెడీ చేసుకునే ఈ కర్రీ వేడివేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది. నీచు వాసన లేకుండా భలే కమ్మగా ఉంటుంది. ఇలా చేసి పెట్టారంటే చేపలు అంటే ఇష్టం లేనివారూ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారంటే నమ్మండీ! మరి, ఈ నోరూరించే వెరైటీ చేపల కూరను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఏదైనా ఒక రకం చేప ముక్కలు - ఆరు
- టమాటా - ఒకటి
- ఆవాలు - మూడు టేబుల్ స్పూన్లు
- పచ్చిమిర్చి - ఏడెనిమిది (రుచికి తగినన్ని)
- పసుపు - ఒకటిన్నర చెంచా
- మెంతులు - పావుచెంచా
- ఆవనూనె - పావు కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- గోరువెచ్చని నీళ్లు - ఒక కప్పు
తయారీ విధానం :
- నోరూరించే మచ్ఛీ మసాలా కర్రీ తయారీ కోసం ముందుగా ఒక చిన్న గిన్నెలో ఆవాలు తీసుకుని కొద్దిగా వాటర్ వేసి అరగంట పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- ఆలోపు ఏదైనా ఒక రకం చేప ముక్కలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. తర్వాత వాటిని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని అందులో చెంచా పసుపు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకుని అవి ముక్కలకు మంచిగా పట్టేలా కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అలాగే, టమాటాను శుభ్రంగా కడిగి ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో అరగంటపాటు నానబెట్టుకున్న ఆవాలు, నాలుగైదు పచ్చిమిర్చి వేసుకుని మెత్తని పేస్టులా మిక్సీ పట్టుకుని సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిని పెట్టి రెండు టేబుల్స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ వేడయ్యాక ఉప్పు, పసుపు పట్టించి పెట్టుకున్న చేపముక్కల్ని వేసి ఎర్రగా వేయించుకుని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- తర్వాత అదే కడాయిలో మిగిలిన నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక మెంతులు వేసి వేయించాలి.
- అవి దోరగా వేగాక టమాటా ముక్కలు వేసి వేయించుకోవాలి. టమాటా ముక్కలు లైట్గా మగ్గిన తర్వాత అందులో ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఆవాలు-పచ్చిమిర్చి పేస్ట్, మిగిలిన పసుపు, కొద్దిగా ఉప్పు, గోరువెచ్చని నీళ్లు యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి బాగా కలిపి మూతపెట్టి ఉడికించాలి.
- ఆ మిశ్రమం ఉడుకుతున్నప్పుడు వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న చేప ముక్కలు, మిగిలిన పచ్చిమిర్చి తరుగు వేసి అన్నింటినీ మంచిగా కలిపి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఐదారు నిమిషాల పాటు నూనె సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు ఉడికించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, పచ్చిమిర్చితో ఘుమఘుమలాడే "మచ్ఛీ మసాలా" కర్రీ రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఎప్పుడూ చేసుకునే విధంగా కాకుండా ఓసారిలా పచ్చిమిర్చితో ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ సరికొత్త రుచిని ఆస్వాదిస్తారు.
- ఇక్కడ పచ్చిమిర్చి మేము చెప్పినన్నే కాకుండా మీ రుచికి తగ్గట్లు తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే కొన్ని మిర్చి కారంగా, మరికొన్ని చప్పగా ఉంటాయి. అందుకే, ఈ రెసిపీలో ఎండుకారం వేయం కాబట్టి పచ్చిమిర్చీనే చూసి వేసుకోవాలి.
