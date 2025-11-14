Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / offbeat

పచ్చిమిర్చితో ఘుమఘుమలాడే "చేపల కూర" - నీచు వాసన ఉండదు, టేస్ట్ అదుర్స్!

- సరికొత్త పద్ధతిలో నోరూరించే 'ఫిష్ కర్రీ' - ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు!

Fish Curry
Fish Curry (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 14, 2025 at 1:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Fish Curry with Pachimirchi in Telugu : అత్యంత ఆరోగ్యకరమైన ఆహారపదార్థాలలో చేపలు ఒకటి. వీటిని ఒక్కొక్కరు ఒక్కో పద్ధతిలో ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు. కొంతమంది పులుసు ఇష్టపడితే, మరికొందరు ఫ్రై తినడానికి ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. అయితే, కొన్నిసార్లు చేపల కూర ఎంత బాగా వండినా నీచు వాసన రావడమో, సరైన టేస్ట్ రాకపోవడమో జరుగుతుంది. అందుకే, మీకోసం ఎప్పుడూ చేసుకునే రెగ్యులర్ కర్రీలు కాకుండా ఒక స్పెషల్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, ఘుమఘుమలాడే "మచ్ఛీ మసాలా".

పచ్చిమిర్చి, నానబెట్టిన ఆవాల కాంబినేషన్​లో రెడీ చేసుకునే ఈ కర్రీ వేడివేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది. నీచు వాసన లేకుండా భలే కమ్మగా ఉంటుంది. ఇలా చేసి పెట్టారంటే చేపలు అంటే ఇష్టం లేనివారూ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారంటే నమ్మండీ! మరి, ఈ నోరూరించే వెరైటీ చేపల కూరను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Fish Curry with Pachimirchi
చేపలు (ETV Bharat)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఏదైనా ఒక రకం చేప ముక్కలు - ఆరు
  • టమాటా - ఒకటి
  • ఆవాలు - మూడు టేబుల్​ స్పూన్లు
  • పచ్చిమిర్చి - ఏడెనిమిది (రుచికి తగినన్ని)
  • పసుపు - ఒకటిన్నర చెంచా
  • మెంతులు - పావుచెంచా
  • ఆవనూనె - పావు కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • గోరువెచ్చని నీళ్లు - ఒక కప్పు

పెరుగుతో ఘుమఘుమలాడే "కోడిగుడ్డు కూర" - కూరగాయలేమి లేకుండానే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!

Fish Curry with Pachimirchi
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • నోరూరించే మచ్ఛీ మసాలా కర్రీ తయారీ కోసం ముందుగా ఒక చిన్న గిన్నెలో ఆవాలు తీసుకుని కొద్దిగా వాటర్ వేసి అరగంట పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • ఆలోపు ఏదైనా ఒక రకం చేప ముక్కలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. తర్వాత వాటిని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని అందులో చెంచా పసుపు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకుని అవి ముక్కలకు మంచిగా పట్టేలా కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అలాగే, టమాటాను శుభ్రంగా కడిగి ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
Fish Curry with Pachimirchi
మసాలా దినుసులు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో అరగంటపాటు నానబెట్టుకున్న ఆవాలు, నాలుగైదు పచ్చిమిర్చి వేసుకుని మెత్తని పేస్టులా మిక్సీ పట్టుకుని సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిని పెట్టి రెండు టేబుల్​స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ వేడయ్యాక ఉప్పు, పసుపు పట్టించి పెట్టుకున్న చేపముక్కల్ని వేసి ఎర్రగా వేయించుకుని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • తర్వాత అదే కడాయిలో మిగిలిన నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ ​హీట్ అయ్యాక మెంతులు వేసి వేయించాలి.
  • అవి దోరగా వేగాక టమాటా ముక్కలు వేసి వేయించుకోవాలి. టమాటా ముక్కలు లైట్​గా మగ్గిన తర్వాత అందులో ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఆవాలు-పచ్చిమిర్చి పేస్ట్, మిగిలిన పసుపు, కొద్దిగా ఉప్పు, గోరువెచ్చని నీళ్లు యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి బాగా కలిపి మూతపెట్టి ఉడికించాలి.
Fish Curry with Pachimirchi
టమాటాలు (Getty Images)
  • ఆ మిశ్రమం ఉడుకుతున్నప్పుడు వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న చేప ముక్కలు, మిగిలిన పచ్చిమిర్చి తరుగు వేసి అన్నింటినీ మంచిగా కలిపి మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఐదారు నిమిషాల పాటు నూనె సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు ఉడికించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, పచ్చిమిర్చితో ఘుమఘుమలాడే "మచ్ఛీ మసాలా" కర్రీ రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఎప్పుడూ చేసుకునే విధంగా కాకుండా ఓసారిలా పచ్చిమిర్చితో ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ సరికొత్త రుచిని ఆస్వాదిస్తారు.
  • ఇక్కడ పచ్చిమిర్చి మేము చెప్పినన్నే కాకుండా మీ రుచికి తగ్గట్లు తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే కొన్ని మిర్చి కారంగా, మరికొన్ని చప్పగా ఉంటాయి. అందుకే, ఈ రెసిపీలో ఎండుకారం వేయం కాబట్టి పచ్చిమిర్చీనే చూసి వేసుకోవాలి.

తెలంగాణ స్టైల్​లో నోరూరించే "టమాటా చారు" - ఒక్కసారి తింటే ఫేవరెట్ డిష్​గా మారడం పక్కా!

ఉల్లి, టమాటా లేకుండానే కమ్మని 'చికెన్ కూర' - అన్నం, పులావ్, చపాతీల్లోకి కిర్రాక్ కాంబో!

TAGGED:

EASY AND TASTY FISH CURRY
MASALA FISH CURRY RECIPE
CHEPALA KURA VANDE VIDHANAM
పచ్చిమిర్చితో కమ్మని చేపల కూర
FISH CURRY WITH PACHIMIRCHI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విమానాశ్రయాన్ని తలపించేలా సికింద్రాబాద్​ రైల్వే స్టేషన్​ - మరో 13 నెలల్లో నిర్మాణం పూర్తి!

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

ఆదర్శ గ్రామాలు : ఈ తండాల్లో ఒక్కో ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.