పచ్చిమిర్చితో సూపర్ టేస్టీ "దోసకాయ పచ్చడి" - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!
- నయా స్టైల్లో కమ్మని 'దోసకాయ పచ్చడి' - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేయమనడం పక్కా!
Published : February 4, 2026 at 3:06 PM IST
Easy Dosakaya Pachadi Recipe : మనలో చాలా మంది కూరల కంటే రోటి పచ్చళ్లను ఎక్కువగా ఇష్టపడుతుంటారు. అలాంటి వారికోసమే ఇప్పుడు ఒక అద్దిరిపోయే రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, పచ్చిమిర్చితో సూపర్ టేస్టీ "దోసకాయ పచ్చడి". మీరు ఇప్పటివరకు ఎన్నో రకాలుగా దోసకాయ పచ్చడిని ట్రై చేసి ఉంటారు. కానీ, ఒక్కసారి ఈ పద్ధతిలో చేసుకుని చూడండి. సరికొత్త రుచిలో వావ్ అనిపిస్తుంది. వేడి వేడి అన్నంలోకి కిర్రాక్గా ఉంటుంది. అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా చపాతీ, రోటీల్లోకి అద్దిరిపోతుంది. అలాగే, ఈ పచ్చడి తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. అప్పటికప్పుడు క్విక్ అండ్ ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా నోరూరించే ఈ దోసకాయ పచ్చిమిర్చి పచ్చడిని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- దోసకాయలు - నాలుగైదు (800 గ్రాములు)
- చింతపండు - పెద్ద నిమ్మకాయంత
- పచ్చిమిర్చి - రుచికి తగినన్ని
- కొత్తిమీర కట్టలు - రెండు(చిన్నవి)
- నూనె - తగినంత
- జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
- మెంతులు - రెండు చిటికెళ్లు
- ఆవాలు - ఒక టీస్పూన్
- తెల్ల నువ్వులు - నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు
- పసుపు - కొద్దిగా
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక చిన్న గిన్నెలో మీరు తినే పులుపును బట్టి తగినంత చింతపండుని తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి పది నిమిషాలు నానబెట్టాలి.
- చింతపండు నానేలోపు తాజా దోసకాయలను తీసుకుని పీలర్ లేదా చాకుతో పైన చెక్కును తొలగించుకోవాలి.
- తర్వాత వాటిని శుభ్రంగా కడిగి చిన్న చిన్న కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇక్కడ మీరు దోసకాయను కట్ చేసేటప్పుడు ముందుగానే చేదుని చెక్ చేసుకోవాలి. అలాగే, గింజలు వద్దనుకుంటే వాటిని తీసేసి ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవచ్చు.
- నెక్ట్స్ కొత్తిమీరను వేర్ల భాగం తీసేసి శుభ్రంగా కడిగి సన్నగా తరుక్కోవాలి. అలాగే, మీరు తినే కారాన్ని బట్టి తగినన్ని పచ్చిమిర్చీలను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్లో రెండుమూడు టేబుల్స్పూన్ల ఆయిల్ వేసి వేడి చేసుకోవాలి. నూనె కాగిన తర్వాత జీలకర్ర, మెంతులు, ఆవాలు వేసి ఎర్రగా వేయించుకోవాలి.
- అవి ఫ్రై అయ్యాక పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి రెండు నిమిషాల పాటు బాగా ఫ్రై చేయాలి.
- పచ్చిమిర్చి వేగిన తర్వాత అందులోనే తెల్ల నువ్వులు వేసి మరికొద్దిసేపు వేయించాలి. ఆపై కట్ చేసి పెట్టుకున్న కొత్తిమీరను జత చేసి లో-ఫ్లేమ్లో మాడకుండా మంచిగా వేయించుకోవాలి.
- ఆ మిశ్రమం మొత్తం బాగా వేగిన తర్వాత పసుపు వేసి కలుపుకోవాలి. అనంతరం నానబెట్టుకున్న చింతపండును కూడా వేసి అర నిమిషం పాటు కలుపుతూ వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం మిక్సీ గిన్నె తీసుకొని అందులో ముందుగా వేయించి చల్లార్చుకున్న పచ్చిమిర్చి-నువ్వుల మిశ్రమం, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఆపై అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న దోసకాయ ముక్కల్లో నాలుగు చెంచాలన్ని ముక్కలు పక్కన ఉంచి మిగతావి వేసుకుని మరీ మెత్తగా కాకుండా రోట్లో రుబ్బుకున్నట్లుగా కచ్చాపచ్చాగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- ఒకవేళ మీ వద్ద రోలు అందుబాటులో ఉంటే పైన చెప్పిన విధంగా పచ్చడిని తయారు చేసుకోండి. మిక్సీలో చేసిన దానికంటే మరింత రుచికరంగా ఉంటుంది.
- నెక్ట్స్ మిక్సీ పట్టుకున్న పచ్చడిని ఒక వెడల్పాటి గిన్నెలోకి తీసుకుని అందులో పక్కకు తీసి పెట్టుకున్న దోసకాయ ముక్కలు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు పచ్చడిలోకి తాలింపును సిద్ధం చేసుకోవాలి.
తాలింపు కోసం :
- నూనె - నాలుగు చెంచాలు
- పోపు దినుసులు - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- ఇంగువ - కొద్దిగా
- ఎండుమిర్చి - నాలుగైదు
- కరివేపాకు - రెండు రెమ్మలు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - ఐదారు
- పోపు కోసం స్టవ్ మీద కడాయిలో ఆయిల్ వేసి వేడి చేసుకోవాలి. నూనె కాగిన తర్వాత పోపు దినుసులు వేసి వేయించుకోవాలి.
- అవి వేగాక ఇంగువ, కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఎండుమిర్చి ముక్కలు, కరివేపాకు వేసి పోపును బాగా వేయించుకోవాలి.
- తాలింపు మంచిగా వేగిందనుకున్నాక అందులో ముందుగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చడిని వేసి అంతా కలిసేలా బాగా కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, ఎన్నడూ తినని రుచిలో పచ్చిమిర్చి కాంబినేషన్లో సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "దోసకాయ పచ్చడి" రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ పచ్చళ్లకు బదులుగా ఓసారి దీన్ని ట్రై చేయండి.
- ఒకవేళ మీరు తక్కువ మొత్తంలో ఈ పచ్చడిని చేసుకోవాలనుకుంటే దోసకాయలతో పాటు ఇతర పదార్థాలను తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
