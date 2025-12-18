Telangana Panchayat Elections Results2025

నోరూరించే "దొండకాయ గోంగూర పచ్చడి" - ఎన్నడూ తినని సరికొత్త రుచిని ఆస్వాదిస్తారు!

దొండకాయ, గోంగూర కాంబోలో అద్దిరిపోయే పచ్చడి - ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు!

Dondakaya Gongura Pachadi
Dondakaya Gongura Pachadi (ETV Abhiruchi)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 18, 2025 at 3:36 PM IST

Dondakaya Gongura Pachadi Recipe : ఆకుకూరల్లో మెజార్టీ పీపుల్ ఇష్టపడే వాటిల్లో 'గోంగూర' ఫస్ట్ ప్లేస్​లో ఉంటుంది. దీనితో పప్పు నుంచి పచ్చడి వరకు ఎలాంటి వంటకాలు చేసినా భలే రుచికరంగా ఉంటాయి. అలాగే, గోంగూరతో చేసే వెజ్, నాన్​వెజ్ కాంబినేషన్​ కర్రీలు టేస్ట్​లో అదుర్స్ అనిపిస్తాయి. అయితే, గోంగూర కాంబోలో​ కర్రీలు మాత్రమే కాకుండా మీరు ఇప్పటి వరకు ట్రై చేయని అద్దిరిపోయే ఒక00 కాంబినేషన్ పచ్చడి ఉంది. అదే, నోరూరించే "గోంగూర దొండకాయ పచ్చడి".

ఈ పచ్చడి ఎన్నడూ తినని రుచిలో సరికొత్తగా, భలే కమ్మగా ఉంటుంది. అలాగే, దొండకాయ అంటే నచ్చనివాళ్లూ ఇలా పచ్చడి చేసి పెట్టారంటే లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు. ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసిపెట్టమని అడుగుతారు. పిల్లలు కూడా ఈ పచ్చడితో రోజు తినే దానికంటే నాలుగు ముద్దలు ఎక్కువే లాగిస్తారు. పైగా, దీన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా చాలా సింపుల్. మొదటిసారి చేసుకునేవారు ఈ పద్ధతిలో మంచి రుచికరమైన పచ్చడిని తయారు చేసుకుని తృప్తిగా తినేయొచ్చు. మరి, ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ "దొండకాయ గోంగూర పచ్చడిని" ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

Dondakaya Gongura Pachadi
Dondakaya Gongura Pachadi (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • గోంగూర - ఒక పెద్ద కప్పు
  • దొండకాయలు - పావుకిలో
  • నూనె - తగినంత
  • ఆవాలు - ఒక చెంచా
  • జీలకర్ర - ఒక చెంచా
  • ఎండుమిర్చి - నాలుగైదు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • పచ్చిమిర్చి - మూడ్నాలుగు
  • పసుపు - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత

Dondakaya Gongura Pachadi
Dondakaya Gongura Pachadi (ETV Bharat)

తయారీ విధానం :

  • నోరూరించే ఈ పచ్చడి తయారీ కోసం ముందుగా తాజా గోంగూరను తీసుకుని కాడల నుంచి ఆకులను సెపరేట్ చేసుకుని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • తర్వాత గోంగూర ఆకులను శుభ్రంగా కడిగి అదనపు వాటర్ తొలగిపోయేలా జల్లి గిన్నెలో వేసి కాసేపు పక్కనుంచాలి.
  • ఈలోపు ఫ్రెష్​గా ఉండే దొండకాయలను తీసుకుని నీట్​గా కడగాలి. ఆపై వాటిని పొడుగ్గా, చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. అలాగే, పచ్చిమిర్చిని నిలువుగా కట్ చేసుకోవాలి.
Dondakaya Gongura Pachadi
Dondakaya Gongura Pachadi (Getty Images)
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి తగినంత నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ఆవాలు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి తుంపలు, కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • అవి లైట్​గా వేగిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి చీలికలు, పసుపు వేసి ఒకసారి బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత అందులో శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న గోంగూరను వేసి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
  • గోంగూర నూనెలో బాగా మగ్గి సాఫ్ట్​గా అయ్యేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి. ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దించి ఆ మిశ్రమాన్ని కాస్త చల్లారనివ్వాలి.
Dondakaya Gongura Pachadi
Dondakaya Gongura Pachadi (ETV Bharat)
  • అది చల్లారేలోపు మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చి దొండకాయ ముక్కలు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత అందులో మగ్గించుకున్న గోంగూర మిశ్రమాన్ని వేసి ఒకసారి గరిటెతో కింది నుంచి పైకి కలియతిప్పుతూ కలిపి మరోసారి రోట్లో రుబ్బుకున్నవిధంగా కచ్చాపచ్చాగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
Dondakaya Gongura Pachadi
Dondakaya Gongura Pachadi (Getty Images)
  • ఒకవేళ మీకు రోలు అందుబాటులో ఉన్నట్లయితే ఇదే ప్రాసెస్​లో ముందుగా దొండకాయలను కచ్చాపచ్చాగా దంచుకుని ఆపై గోంగూర మిశ్రమాన్ని వేసి కచ్చాపచ్చాగా రుబ్బుకోవాలి. ఇలా చేసుకున్న పచ్చడి మిక్సీలో చేసుకునే దానికన్నా అదనపు రుచికరంగా ఉంటుంది.
  • ఆవిధంగా గ్రైండ్ చేసుకున్నాక ఆ మిశ్రమాన్ని ఒక బౌల్​లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, సరికొత్త రుచితో నోరూరించే "దొండకాయ గోంగూర పచ్చడి" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ పద్ధతిలో గోంగూర పచ్చడిని ట్రై చేయండి. వేడి వేడి అన్నంలో దీన్ని వేసుకుని తింటుంటే ఆ టేస్ట్​ నెక్ట్స్ లెవల్​లో ఉంటుంది!
Dondakaya Gongura Pachadi
Dondakaya Gongura Pachadi (ETV Abhiruchi)

