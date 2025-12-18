నోరూరించే "దొండకాయ గోంగూర పచ్చడి" - ఎన్నడూ తినని సరికొత్త రుచిని ఆస్వాదిస్తారు!
దొండకాయ, గోంగూర కాంబోలో అద్దిరిపోయే పచ్చడి - ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు!
Published : December 18, 2025 at 3:36 PM IST
Dondakaya Gongura Pachadi Recipe : ఆకుకూరల్లో మెజార్టీ పీపుల్ ఇష్టపడే వాటిల్లో 'గోంగూర' ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంటుంది. దీనితో పప్పు నుంచి పచ్చడి వరకు ఎలాంటి వంటకాలు చేసినా భలే రుచికరంగా ఉంటాయి. అలాగే, గోంగూరతో చేసే వెజ్, నాన్వెజ్ కాంబినేషన్ కర్రీలు టేస్ట్లో అదుర్స్ అనిపిస్తాయి. అయితే, గోంగూర కాంబోలో కర్రీలు మాత్రమే కాకుండా మీరు ఇప్పటి వరకు ట్రై చేయని అద్దిరిపోయే ఒక00 కాంబినేషన్ పచ్చడి ఉంది. అదే, నోరూరించే "గోంగూర దొండకాయ పచ్చడి".
ఈ పచ్చడి ఎన్నడూ తినని రుచిలో సరికొత్తగా, భలే కమ్మగా ఉంటుంది. అలాగే, దొండకాయ అంటే నచ్చనివాళ్లూ ఇలా పచ్చడి చేసి పెట్టారంటే లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు. ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసిపెట్టమని అడుగుతారు. పిల్లలు కూడా ఈ పచ్చడితో రోజు తినే దానికంటే నాలుగు ముద్దలు ఎక్కువే లాగిస్తారు. పైగా, దీన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా చాలా సింపుల్. మొదటిసారి చేసుకునేవారు ఈ పద్ధతిలో మంచి రుచికరమైన పచ్చడిని తయారు చేసుకుని తృప్తిగా తినేయొచ్చు. మరి, ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ "దొండకాయ గోంగూర పచ్చడిని" ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- గోంగూర - ఒక పెద్ద కప్పు
- దొండకాయలు - పావుకిలో
- నూనె - తగినంత
- ఆవాలు - ఒక చెంచా
- జీలకర్ర - ఒక చెంచా
- ఎండుమిర్చి - నాలుగైదు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- పచ్చిమిర్చి - మూడ్నాలుగు
- పసుపు - కొద్దిగా
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
తయారీ విధానం :
- నోరూరించే ఈ పచ్చడి తయారీ కోసం ముందుగా తాజా గోంగూరను తీసుకుని కాడల నుంచి ఆకులను సెపరేట్ చేసుకుని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- తర్వాత గోంగూర ఆకులను శుభ్రంగా కడిగి అదనపు వాటర్ తొలగిపోయేలా జల్లి గిన్నెలో వేసి కాసేపు పక్కనుంచాలి.
- ఈలోపు ఫ్రెష్గా ఉండే దొండకాయలను తీసుకుని నీట్గా కడగాలి. ఆపై వాటిని పొడుగ్గా, చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. అలాగే, పచ్చిమిర్చిని నిలువుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి తగినంత నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ఆవాలు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి తుంపలు, కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- అవి లైట్గా వేగిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి చీలికలు, పసుపు వేసి ఒకసారి బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత అందులో శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న గోంగూరను వేసి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- గోంగూర నూనెలో బాగా మగ్గి సాఫ్ట్గా అయ్యేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి. ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దించి ఆ మిశ్రమాన్ని కాస్త చల్లారనివ్వాలి.
- అది చల్లారేలోపు మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చి దొండకాయ ముక్కలు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత అందులో మగ్గించుకున్న గోంగూర మిశ్రమాన్ని వేసి ఒకసారి గరిటెతో కింది నుంచి పైకి కలియతిప్పుతూ కలిపి మరోసారి రోట్లో రుబ్బుకున్నవిధంగా కచ్చాపచ్చాగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- ఒకవేళ మీకు రోలు అందుబాటులో ఉన్నట్లయితే ఇదే ప్రాసెస్లో ముందుగా దొండకాయలను కచ్చాపచ్చాగా దంచుకుని ఆపై గోంగూర మిశ్రమాన్ని వేసి కచ్చాపచ్చాగా రుబ్బుకోవాలి. ఇలా చేసుకున్న పచ్చడి మిక్సీలో చేసుకునే దానికన్నా అదనపు రుచికరంగా ఉంటుంది.
- ఆవిధంగా గ్రైండ్ చేసుకున్నాక ఆ మిశ్రమాన్ని ఒక బౌల్లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, సరికొత్త రుచితో నోరూరించే "దొండకాయ గోంగూర పచ్చడి" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ పద్ధతిలో గోంగూర పచ్చడిని ట్రై చేయండి. వేడి వేడి అన్నంలో దీన్ని వేసుకుని తింటుంటే ఆ టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్లో ఉంటుంది!
నోరూరించే నెల్లూరు "ఎర్రగడ్డ పచ్చడి" - టేస్ట్ సూపర్! - వారం రోజులు నిల్వ!