కరకరలాడే "చికెన్ వడలు" - ఒక్కసారి తింటే వన్స్​మోర్ అంటారంతే!

Published : April 12, 2026 at 4:46 PM IST

Chicken Vada : ఈవెనింగ్ టైమ్​లో గారెలు, బజ్జీలు, పునుగులు తింటుంటే ఆ ఫీల్ నెక్ట్స్ లెవల్​లో ఉంటుంది. ఇందులో వడలు కూడా ఒకటి. వీటిని వివిధ రకాలుగా ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. కానీ మీరు ఎప్పుడైనా చికెన్​తో వీటిని ట్రై చేశారా? లేదంటే మాత్రం ఓసారి ఈ విధంగా చేస్తే సరికొత్త రుచితో వావ్ అనిపిస్తాయి. అంతేకాక ఇంటిల్లిపాదీ ఫుల్ ఖుష్ అవుతారు. మరి లేట్ చేయకుండా చికెన్ వడలు ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బోన్​లెస్ చికెన్ - 250 గ్రాములు
  • శనగపప్పు - ఒక కప్పు
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • అల్లంవెల్లుల్లి ముక్కలు - 2 టీ స్పూన్లు
  • ఎండుమిర్చి - 4
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • ఆయిల్ - తగినంత
  • కొత్తిమీర తరుగు - 2 టీ స్పూన్లు
  • గరంమసాలా - 1 టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఓ గిన్నెలో కప్పు శనగపప్పు వేసి శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా నీళ్లు నాలుగు గంటల పాటు నానబెట్టాలి.
  • నాలుగు గంటల తర్వాత శనగపప్పును మిక్సీజార్​లో వేయాలి. ఇందులోనే రెండు టీ స్పూన్ల అల్లంవెల్లుల్లి ముక్కలు, నాలుగు ఎండుమిర్చి, నాలుగు పచ్చిమిర్చి వేసి నీళ్లు పోయకుండా కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • అదేవిధంగా ఒక ఉల్లిపాయ, కరివేపాకు, కొత్తిమీరను సన్నగా తరిగి ఉంచాలి. అలాగే పావు కిలో బోన్​లెస్ చికెన్ తీసుకొని చిన్నిచిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి
  • ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో గ్రైండ్ చేసుకున్న శనగపప్పు మిశ్రమం, తరిగి ఉంచిన ఉల్లి, కరివేపాకు తరుగు, రెండు టీ స్పూన్ల కొత్తిమీర తరుగు వేయాలి. అదేవిధంగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ ముక్కలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ గరంమసాలా వేసి మిశ్రమం మొత్తం కలిసేలా చేతితో ప్రెస్ చేస్తూ బాగా కలపాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచాలి. ఇప్పుడు చేతిని తడి చేసుకుంటూ ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న చికెన్​పప్పు మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ ఉండలుగా చేసుకోవాలి. ఆపై చేతితో వడలా వత్తుకుని కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా కడాయికి సరిపడా వేయాలి.
  • ఆ తర్వాత వడలను రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • అంతే నోరూరించే చికెన్ వడలు మీ ముందుంటాయి!
  • మరి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి ఇంట్లో ఈ విధంగా ట్రై చేయండి. పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.
  • మీరు ఈ రెసిపీని ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే చికెన్​తో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.

