చుక్క నూనె లేకుండానే నోరూరించే "చికెన్ కర్రీ" - కుక్కర్​లో అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా రెడీ!

- 'చికెన్ కర్రీ' చేసుకునే సరికొత్త పద్ధతి! - ఆయిల్ వేయకుండానే ఘుమఘుమలాడిపోద్ది!

No Oil Chicken Curry Recipe
No Oil Chicken Curry Recipe (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 20, 2025 at 5:09 PM IST

3 Min Read
No Oil Chicken Curry Recipe : ప్రస్తుత రోజుల్లో చాలా మంది ఆరోగ్య ప్రయోజనాల దృష్ట్యా ఆయిల్ లెస్ ఫుడ్ తీసుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు. అలాంటి వారికోసమే ఒక అద్దిరిపోయే నాన్​వెజ్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, చుక్క నూనె లేకుండా నోరూరించే "చికెన్ కర్రీ". ఇది రుచిలో నూనె వేసి చేసుకునే వాటికి ఏమాత్రం తీసిపోదు. అయితే, చాలా మంది నాన్​వెజ్ రెసిపీలలో కాస్త ఆయిల్ ఎక్కువ ఉంటేనే మంచి టేస్ట్ వస్తుందని అనుకుంటుంటారు. కానీ, ఈ కర్రీలో చుక్క ఆయిల్ వేయకున్నా రుచి మాత్రం బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. అలాగే, ఎవరైనా దీన్ని కుక్కర్​లో చాలా తక్కువ టైమ్​లో ఈజీ​గా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, నూనె వేయకుండానే ఘుమఘుమలాడే ఈ చికెన్ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

No Oil Chicken Curry Recipe
చికెన్ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ముప్పావుకిలో - చికెన్
  • రెండు పెద్ద చెంచాలు - అల్లంవెల్లుల్లి ముద్ద
  • ఒక పెద్ద చెంచా - కారం
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • ఒక చెంచా - జీలకర్ర
  • రెండు - బిర్యానీ ఆకులు
  • చిన్న ముక్క - దాల్చినచెక్క
  • నాలుగైదు - లవంగాలు
  • మూడు - ఉల్లిపాయలు (పెద్దవి)
  • రెండు చెంచాలు - సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు
  • అర చెంచా - పసుపు
  • అర కప్పు - టమాటా ప్యూరీ
  • పెద్ద చెంచా - ధనియాలపొడి
  • అర కప్పు - పల్లీలపొడి
  • ఒక చెంచా - గరం మసాలా
  • కొద్దిగా - కొత్తిమీర తరుగు

No Oil Chicken Curry Recipe
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ జీరో ఆయిల్ చికెన్ కర్రీ తయారీ కోసం ముందుగా చికెన్​ను శుభ్రంగా కడిగి ఒక వెడల్పాటి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • తర్వాత అందులో తగినంత కారం, ఉప్పు, ఒక చెంచా అల్లంవెల్లుల్లి ముద్ద వేసి అవన్నీ ముక్కలకు పట్టేలా బాగా కలిపి కాసేపు పక్కనుంచాలి.
  • ఆలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన ఉల్లిపాయలను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి. అలాగే, టమాటా ప్యూరీని రెడీ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
No Oil Chicken Curry Recipe
టమాటా ప్యూరీ (ETV Bharat)
  • అనంతరం కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద కుక్కర్ పెట్టి జీలకర్ర, బిర్యానీ ఆకులు, దాల్చినచెక్క, లవంగాలు వేసి ఒక నిమిషం పాటు వేయించాలి.
  • అవి లైట్​గా వేగాక అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కాసింత ఉప్పు వేసి వేయించాలి.
  • ఇలా వేయించుకునే క్రమంలో అవసరమైతే కొన్ని నీళ్లు చిలకరించి ఆనియన్స్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
  • ఆనియన్స్ వేగాయనుకున్నాక మిగిలిన అల్లంవెల్లుల్లి ముద్ద, పచ్చిమిర్చి తరుగు వేసి మరో రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ ఫ్రై చేయాలి. ఇలా వేయించుకునేటప్పుడు అవి మాడిపోకుండా స్టవ్​ను లో టూ మీడియంకి అడ్జస్ట్ చేసుకుంటుండాలి.
No Oil Chicken Curry Recipe
అల్లంవెల్లుల్లి ముద్ద (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత అందులో పసుపు, ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ప్యూరీ జత చేసి అంతా కలిసేలా ఒకసారి కలపాలి.
  • ఆపై ధనియాల పొడి, కారం కూడా వేసుకుని మరోసారి మిశ్రమం మొత్తం చక్కగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక్కడ చికెన్ మారినేషన్​లో ఆల్రెడీ కొద్దిగా కారం, ఉప్పు వేసుకున్నారు. కాబట్టి, మళ్లీ వేసుకునేటప్పుడు మీ రుచికి తగినంత చూసి వేసుకోవాలి.
  • అనంతరం ఆ మిశ్రమంలో మారినేట్‌ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్‌ వేసి మరోసారి బాగా కలియబెట్టాలి.
No Oil Chicken Curry Recipe
మసాలా దినుసులు (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత మూడు గ్లాసుల వాటర్ పోసి, కొద్దిగా ఉప్పు చేర్చి కలిపి మూడ్నాలుగు నిమిషాలు ఉడికించాలి.
  • ఆపై కుక్కర్ మూత పెట్టి లో-ఫ్లేమ్​లో ఒక విజిల్ వచ్చే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ విధంగా ఉడికించుకున్నాక స్టవ్‌ ఆఫ్‌ చేసి కుక్కర్​ చల్లారే వరకు వదిలేయాలి. ఆ తర్వాత మూత తీసి స్టవ్ వెలిగించి మళ్లీ ఉడికించాలి.
No Oil Chicken Curry Recipe
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • అలా ఉడికించుకునే క్రమంలో అందులో చివరగా పల్లీల పొడి, గరం మసాలా, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసి కాసేపు కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, చుక్క నూనె లేకుండానే ఘుమఘుమలాడే "చికెన్ కర్రీ" రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ పద్ధతిలో చికెన్ కర్రీని ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ సరికొత్త టేస్ట్​ను ఆస్వాదిస్తారు!

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

