చుక్క నూనె లేకుండానే నోరూరించే "చికెన్ కర్రీ" - కుక్కర్లో అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా రెడీ!
- 'చికెన్ కర్రీ' చేసుకునే సరికొత్త పద్ధతి! - ఆయిల్ వేయకుండానే ఘుమఘుమలాడిపోద్ది!
Published : November 20, 2025 at 5:09 PM IST
No Oil Chicken Curry Recipe : ప్రస్తుత రోజుల్లో చాలా మంది ఆరోగ్య ప్రయోజనాల దృష్ట్యా ఆయిల్ లెస్ ఫుడ్ తీసుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు. అలాంటి వారికోసమే ఒక అద్దిరిపోయే నాన్వెజ్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, చుక్క నూనె లేకుండా నోరూరించే "చికెన్ కర్రీ". ఇది రుచిలో నూనె వేసి చేసుకునే వాటికి ఏమాత్రం తీసిపోదు. అయితే, చాలా మంది నాన్వెజ్ రెసిపీలలో కాస్త ఆయిల్ ఎక్కువ ఉంటేనే మంచి టేస్ట్ వస్తుందని అనుకుంటుంటారు. కానీ, ఈ కర్రీలో చుక్క ఆయిల్ వేయకున్నా రుచి మాత్రం బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. అలాగే, ఎవరైనా దీన్ని కుక్కర్లో చాలా తక్కువ టైమ్లో ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, నూనె వేయకుండానే ఘుమఘుమలాడే ఈ చికెన్ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ముప్పావుకిలో - చికెన్
- రెండు పెద్ద చెంచాలు - అల్లంవెల్లుల్లి ముద్ద
- ఒక పెద్ద చెంచా - కారం
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- ఒక చెంచా - జీలకర్ర
- రెండు - బిర్యానీ ఆకులు
- చిన్న ముక్క - దాల్చినచెక్క
- నాలుగైదు - లవంగాలు
- మూడు - ఉల్లిపాయలు (పెద్దవి)
- రెండు చెంచాలు - సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు
- అర చెంచా - పసుపు
- అర కప్పు - టమాటా ప్యూరీ
- పెద్ద చెంచా - ధనియాలపొడి
- అర కప్పు - పల్లీలపొడి
- ఒక చెంచా - గరం మసాలా
- కొద్దిగా - కొత్తిమీర తరుగు
తయారీ విధానం :
- ఈ జీరో ఆయిల్ చికెన్ కర్రీ తయారీ కోసం ముందుగా చికెన్ను శుభ్రంగా కడిగి ఒక వెడల్పాటి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- తర్వాత అందులో తగినంత కారం, ఉప్పు, ఒక చెంచా అల్లంవెల్లుల్లి ముద్ద వేసి అవన్నీ ముక్కలకు పట్టేలా బాగా కలిపి కాసేపు పక్కనుంచాలి.
- ఆలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన ఉల్లిపాయలను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే, టమాటా ప్యూరీని రెడీ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద కుక్కర్ పెట్టి జీలకర్ర, బిర్యానీ ఆకులు, దాల్చినచెక్క, లవంగాలు వేసి ఒక నిమిషం పాటు వేయించాలి.
- అవి లైట్గా వేగాక అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కాసింత ఉప్పు వేసి వేయించాలి.
- ఇలా వేయించుకునే క్రమంలో అవసరమైతే కొన్ని నీళ్లు చిలకరించి ఆనియన్స్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- ఆనియన్స్ వేగాయనుకున్నాక మిగిలిన అల్లంవెల్లుల్లి ముద్ద, పచ్చిమిర్చి తరుగు వేసి మరో రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ ఫ్రై చేయాలి. ఇలా వేయించుకునేటప్పుడు అవి మాడిపోకుండా స్టవ్ను లో టూ మీడియంకి అడ్జస్ట్ చేసుకుంటుండాలి.
- ఆ తర్వాత అందులో పసుపు, ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ప్యూరీ జత చేసి అంతా కలిసేలా ఒకసారి కలపాలి.
- ఆపై ధనియాల పొడి, కారం కూడా వేసుకుని మరోసారి మిశ్రమం మొత్తం చక్కగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇక్కడ చికెన్ మారినేషన్లో ఆల్రెడీ కొద్దిగా కారం, ఉప్పు వేసుకున్నారు. కాబట్టి, మళ్లీ వేసుకునేటప్పుడు మీ రుచికి తగినంత చూసి వేసుకోవాలి.
- అనంతరం ఆ మిశ్రమంలో మారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ వేసి మరోసారి బాగా కలియబెట్టాలి.
- ఆ తర్వాత మూడు గ్లాసుల వాటర్ పోసి, కొద్దిగా ఉప్పు చేర్చి కలిపి మూడ్నాలుగు నిమిషాలు ఉడికించాలి.
- ఆపై కుక్కర్ మూత పెట్టి లో-ఫ్లేమ్లో ఒక విజిల్ వచ్చే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
- ఆ విధంగా ఉడికించుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి కుక్కర్ చల్లారే వరకు వదిలేయాలి. ఆ తర్వాత మూత తీసి స్టవ్ వెలిగించి మళ్లీ ఉడికించాలి.
- అలా ఉడికించుకునే క్రమంలో అందులో చివరగా పల్లీల పొడి, గరం మసాలా, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసి కాసేపు కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, చుక్క నూనె లేకుండానే ఘుమఘుమలాడే "చికెన్ కర్రీ" రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ పద్ధతిలో చికెన్ కర్రీని ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ సరికొత్త టేస్ట్ను ఆస్వాదిస్తారు!
