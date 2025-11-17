ETV Bharat / offbeat

ఈ పద్ధతిలో "బీరకాయ పెసరపప్పు కూర" చేయండి - పిల్లలూ భలే ఇష్టంగా తింటారు!

-నోరూరించే బీరకాయ పెసరపప్పు కర్రీ - అన్నం, చపాతీ, రోటీల్లోకి అద్దిరిపోతుంది!

Beerakaya Pesarapappu Curry
Beerakaya Pesarapappu Curry (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 17, 2025 at 3:12 PM IST

3 Min Read
Beerakaya Pesarapappu Curry : ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే కూరగాయల్లో బీరకాయ ఒకటి. అయితే, కొంతమంది పీచుగా ఎక్కువగా ఉంటుందని అంతగా తినడానికి ఇష్టపడరు. ఇక పిల్లలైతే మమ్మీ బీరకాయ కర్రీనా అంటూ మొహం చిట్లిస్తుంటారు. అలాంటి వారికి ఓసారి ఈ పద్ధతిలో "బీరకాయ పెసరపప్పు కూర" చేసి పెట్టండి. సూపర్ టేస్టీగా ఉందంటూ కమ్మగా, కడుపునిండా తినేస్తారు. పిల్లలకూ ఈ కర్రీ చాలా బాగా నచ్చుతుంది. ఇది అన్నం, చపాతీ, రోటీ ఇలా దేనిలోకైనా అద్దిరిపోతుంది. అలాగే, ఈ రెసిపీకి టైమ్ కూడా ఎక్కువ పట్టదు. మరి, ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ బీరకాయ కర్రీని మంచి రుచికరంగా ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Beerakaya Pesarapappu Curry
బీరకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పెసరపప్పు - ఒక కప్పు
  • బీరకాయలు - అరకిలో
  • ఉల్లిపాయలు - నాలుగు
  • టమాటాలు - ఆరు(మీడియం సైజ్​వి)
  • ఆయిల్ - నాలుగైదు టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఆవాలు - ఒక టీస్పూన్
  • జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
  • శనగపప్పు - రెండు టీస్పూన్లు
  • మినప్పప్పు - రెండు టీస్పూన్లు
  • పచ్చిమిర్చి - ఆరేడు
  • పసుపు - ఒక టీస్పూన్
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - రెండు టీస్పూన్లు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • కారం - నాలుగు టీస్పూన్లు(రుచికి తగినంత)

Beerakaya Pesarapappu Curry
పెసరపప్పు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో పెసరపప్పును తీసుకుని ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి పది నిమిషాల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • పెసరపప్పు నానేలోపు కర్రీలోకి కావాల్సిన తాజా బీరకాయలను పీలర్​తో లైట్​గా చెక్కు తీసుకోవాలి. ఆపై వాటిని నీట్​గా కడిగి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
  • అలాగే, ఉల్లిపాయ, టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని సిద్ధంగా పెట్టుకోవాలి.
Beerakaya Pesarapappu Curry
ఉల్లిగడ్డలు (Getty Images)
  • అనంతరం కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి నూనె వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినప్పప్పు వేసి వేయించాలి.
  • అవి వేగాక పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, పసుపు వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఆనియన్స్ కాస్త మెత్తబడే వరకు వేయించుకోవాలి.
  • ఆనియన్స్ వేగిన తర్వాత అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, కరివేపాకు వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించాలి.
  • తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న బీరకాయ ముక్కలు వేసుకుని ఒకసారి బాగా కలిపి మూతపెట్టి లో ఫ్లేమ్​లో నాలుగైదు నిమిషాలు బాగా మగ్గించాలి.
Beerakaya Pesarapappu Curry
టమాటాలు (Getty Images)
  • బీరకాయ ముక్కలు మగ్గిన తర్వాత పది నిమిషాల పాటు నానబెట్టుకున్న పెసరపప్పు వాటర్ లేకుండా వడకట్టి వేసుకుని అంతా కలిసేలా మరోసారి బాగా కలిపి మూతపెట్టి సన్నని సెగ మీద మరికాసేపు ఉడికించుకోవాలి.
  • ఇలా ఉడికించుకునే క్రమంలో మధ్యమధ్యలో మూత తీసి కలుపుతూ ఉడికించాలి. పెసరపప్పు అనేది సగం వరకు ఉడకాలి. అంటే, పప్పు అనేది లైట్​గా పలుకు ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి.
  • ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక అందులో కారం వేసి మొత్తం కలిసేలా కలపాలి. ఆపై టమాటా ముక్కలు, రుచికి తగినంత ఉప్పు యాడ్ చేసుకుని మరోసారి బాగా కలిపి మూతపెట్టి టమాటాలు మెత్తగా మగ్గే వరకు ఉడికించుకోవాలి.
Beerakaya Pesarapappu Curry
పోపుదినుసులు (Getty Images)
  • తర్వాత గ్రేవీ కోసం ఒక గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేసుకుని కలిపి మూతపెట్టి మీడియం టూ హై ఫ్లేమ్​లో మూడ్నాలుగు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి.
  • ఆ మిశ్రమం కాస్త చిక్కబడి, లైట్​గా ఆయిల్ సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దింపేసుకుంటే చాలు. అంతే, ఎన్నడూ తినని రుచిలో ఘుమఘుమలాడే "బీరకాయ పెసరపప్పు కర్రీ" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది!
  • ఒకవేళ మీరు ఈ కర్రీని తక్కువ క్వాంటిటీలో రెడీ చేసుకోవాలనుకుంటే బీరకాయతో పాటు ఇతర పదార్థాలని అందుకు అనుగుణంగా తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.

