ఈ పద్ధతిలో "బీరకాయ పెసరపప్పు కూర" చేయండి - పిల్లలూ భలే ఇష్టంగా తింటారు!

Published : November 17, 2025 at 3:12 PM IST
Beerakaya Pesarapappu Curry : ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే కూరగాయల్లో బీరకాయ ఒకటి. అయితే, కొంతమంది పీచుగా ఎక్కువగా ఉంటుందని అంతగా తినడానికి ఇష్టపడరు. ఇక పిల్లలైతే మమ్మీ బీరకాయ కర్రీనా అంటూ మొహం చిట్లిస్తుంటారు. అలాంటి వారికి ఓసారి ఈ పద్ధతిలో "బీరకాయ పెసరపప్పు కూర" చేసి పెట్టండి. సూపర్ టేస్టీగా ఉందంటూ కమ్మగా, కడుపునిండా తినేస్తారు. పిల్లలకూ ఈ కర్రీ చాలా బాగా నచ్చుతుంది. ఇది అన్నం, చపాతీ, రోటీ ఇలా దేనిలోకైనా అద్దిరిపోతుంది. అలాగే, ఈ రెసిపీకి టైమ్ కూడా ఎక్కువ పట్టదు. మరి, ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ బీరకాయ కర్రీని మంచి రుచికరంగా ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పెసరపప్పు - ఒక కప్పు
- బీరకాయలు - అరకిలో
- ఉల్లిపాయలు - నాలుగు
- టమాటాలు - ఆరు(మీడియం సైజ్వి)
- ఆయిల్ - నాలుగైదు టేబుల్స్పూన్లు
- ఆవాలు - ఒక టీస్పూన్
- జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
- శనగపప్పు - రెండు టీస్పూన్లు
- మినప్పప్పు - రెండు టీస్పూన్లు
- పచ్చిమిర్చి - ఆరేడు
- పసుపు - ఒక టీస్పూన్
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - రెండు టీస్పూన్లు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- కారం - నాలుగు టీస్పూన్లు(రుచికి తగినంత)
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో పెసరపప్పును తీసుకుని ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి పది నిమిషాల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- పెసరపప్పు నానేలోపు కర్రీలోకి కావాల్సిన తాజా బీరకాయలను పీలర్తో లైట్గా చెక్కు తీసుకోవాలి. ఆపై వాటిని నీట్గా కడిగి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- అలాగే, ఉల్లిపాయ, టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని సిద్ధంగా పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి నూనె వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినప్పప్పు వేసి వేయించాలి.
- అవి వేగాక పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, పసుపు వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో ఆనియన్స్ కాస్త మెత్తబడే వరకు వేయించుకోవాలి.
- ఆనియన్స్ వేగిన తర్వాత అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, కరివేపాకు వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించాలి.
- తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న బీరకాయ ముక్కలు వేసుకుని ఒకసారి బాగా కలిపి మూతపెట్టి లో ఫ్లేమ్లో నాలుగైదు నిమిషాలు బాగా మగ్గించాలి.
- బీరకాయ ముక్కలు మగ్గిన తర్వాత పది నిమిషాల పాటు నానబెట్టుకున్న పెసరపప్పు వాటర్ లేకుండా వడకట్టి వేసుకుని అంతా కలిసేలా మరోసారి బాగా కలిపి మూతపెట్టి సన్నని సెగ మీద మరికాసేపు ఉడికించుకోవాలి.
- ఇలా ఉడికించుకునే క్రమంలో మధ్యమధ్యలో మూత తీసి కలుపుతూ ఉడికించాలి. పెసరపప్పు అనేది సగం వరకు ఉడకాలి. అంటే, పప్పు అనేది లైట్గా పలుకు ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి.
- ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక అందులో కారం వేసి మొత్తం కలిసేలా కలపాలి. ఆపై టమాటా ముక్కలు, రుచికి తగినంత ఉప్పు యాడ్ చేసుకుని మరోసారి బాగా కలిపి మూతపెట్టి టమాటాలు మెత్తగా మగ్గే వరకు ఉడికించుకోవాలి.
- తర్వాత గ్రేవీ కోసం ఒక గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేసుకుని కలిపి మూతపెట్టి మీడియం టూ హై ఫ్లేమ్లో మూడ్నాలుగు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి.
- ఆ మిశ్రమం కాస్త చిక్కబడి, లైట్గా ఆయిల్ సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దింపేసుకుంటే చాలు. అంతే, ఎన్నడూ తినని రుచిలో ఘుమఘుమలాడే "బీరకాయ పెసరపప్పు కర్రీ" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది!
- ఒకవేళ మీరు ఈ కర్రీని తక్కువ క్వాంటిటీలో రెడీ చేసుకోవాలనుకుంటే బీరకాయతో పాటు ఇతర పదార్థాలని అందుకు అనుగుణంగా తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
