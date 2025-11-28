ETV Bharat / offbeat

వేడి వేడి రైస్​​లోకి "సొరకాయ వెల్లుల్లి కారం" - ఈ సీజన్​లో తప్పక ట్రై చేయాల్సిందే!

- సొరకాయ, వెల్లుల్లి కాంబోలో సూపర్ 'కర్రీ' - నెయ్యి కలుపుకుంటే అద్భుతమే!

Sorakaya Vellulli Karam Recipe
Sorakaya Vellulli Karam Recipe
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 28, 2025 at 4:35 PM IST

2 Min Read
Sorakaya Vellulli Karam Recipe : ఎప్పుడూ రెగ్యులర్​గా చేసుకునే కూరలే తినాలంటే నోటికి చప్పగా అనిపిస్తాయి. అందుకే, అప్పుడప్పుడూ పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు కొత్త రుచులను కోరుతుంటారు. ఈ క్రమంలోనే అమ్మలందరూ నోటికి మంచి రుచినిచ్చే రెసిపీల కోసం వెతుకుతుంటారు. అలాంటి వారికోసమే ఒక అద్దిరిపోయే వంటకం తీసుకొచ్చాం. అదే, స్పైసీ అండ్ టేస్టీ "సొరకాయ వెల్లుల్లి కారం". దీన్ని ఎలాంటి మసాలాలు వేయకుండానే చాలా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ చేసుకోవచ్చు.

పైగా, ప్రస్తుతం చలికాలం కావడంతో వెల్లుల్లితో చేసుకునే ఈ రెసిపీ ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మేలు చేస్తుంది. వేడివేడి అన్నంలో ఈ కర్రీని కాస్త నెయ్యి వేసుకుని తింటుంటే ఆ టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. పిల్లలు, సొరకాయ నచ్చనివాళ్లూ దీన్ని తినడానికి ఇష్టపడతారు. ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ ఇలానే చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. మరి, ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ సొరకాయ వెల్లుల్లి కారం ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Sorakaya Vellulli Karam Recipe
Sorakaya Vellulli Karam Recipe

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • సొరకాయ ముక్కలు - ఒక కప్పు
  • పచ్చిమిర్చి - రుచికి తగినన్ని
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - గుప్పెడు
  • పసుపు - అర చెంచా
  • ఉప్పు - టేస్ట్​కి సరిపడా
  • నూనె - తగినంత

Sorakaya Vellulli Karam Recipe
Sorakaya Vellulli Karam Recipe

తయారీ విధానం :

  • ఈ రుచికరమైన కర్రీ తయారీ కోసం ముందుగా తాజా లేత సొరకాయను తీసుకుని పీలర్​తో పైన చెక్కును లైట్​గా తొలగించుకోవాలి.
  • తర్వాత దాన్ని శుభ్రంగా కడిగి గింజలు తీసేసుకుంటూ చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో మీ రుచిని బట్టి తగినన్ని పచ్చిమిర్చి, వెల్లుల్లి రెబ్బలను వేసుకుని మరీ మెత్తగా కాకుండా కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద ఒక పాన్ పెట్టి నూనె వేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ వేడయ్యాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న సొరకాయ ముక్కలను వేసి ఒకట్రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
Sorakaya Vellulli Karam Recipe
Sorakaya Vellulli Karam Recipe
  • తర్వాత పాన్​పై మూత ఉంచి సొరకాయ ముక్కలు కాస్త మగ్గే వరకు ఉడికించుకోవాలి.
  • అవి కాస్త మగ్గిన తర్వాత మూత తీసి రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని ఒకసారి బాగా కలిపి మళ్లీ మూతపెట్టి 50 నుంచి 60 శాతం మగ్గే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
  • అలా మగ్గించుకున్నాక అందులో పసుపు జతచేసి కలిపి మూతపెట్టి పూర్తిగా మగ్గే వరకు ఉడికించుకోవాలి.
  • సొరకాయ ఆల్​మోస్ట్ మగ్గాయనుకున్నాక మూత తీసి చివరగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి-వెల్లుల్లి పేస్ట్​ను యాడ్ చేసుకుని అరనిమిషం కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
Sorakaya Vellulli Karam Recipe
Sorakaya Vellulli Karam Recipe (ETV Abhiruchi)
  • ఆ తర్వాత మూతపెట్టి వెల్లుల్లి-పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ పచ్చివాసన పోయేంత వరకూ ఒకట్రెండు నిమిషాలు లో-ఫ్లేమ్​లో మగ్గించుకుని దింపేసుకుంటే చాలు.
  • ఎన్నడూ తినని రుచిలో కమ్మని "సొరకాయ వెల్లుల్లి కారం" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది!
టిప్స్ :
  • ఈ రెసిపీ ఇంకా త్వరగా ప్రిపేర్ కావాలనుకుంటే కట్ చేసుకున్న సొరకాయ ముక్కలను ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని తగినన్ని నీళ్లు, కాస్త ఉప్పు వేసి స్టవ్ మీద ఉంచి ఉడికించుకోవాలి.
  • అవి సగం వరకు ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని వేడి నీళ్లు వంపేసి మిగతా ప్రాసెస్​లో కర్రీని చేసుకోండి. అంటే, సొరకాయ ముక్కలను ముందుగానే కాస్త ఉడికించి ఈ కర్రీ చేసుకోవాలన్నమాట.

