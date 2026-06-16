పిల్లల కోసం "మరమరాల అటుకుల మిక్చర్" - ఏ పిండి అవసరం లేదు - నిమిషాల్లో రెడీ!
-స్కూల్ పిల్లల కోసం అద్దిరిపోయే స్నాక్ రెసిపీ - పదే పది నిమిషాల్లో తయారు చేసుకోవచ్చు - 15 రోజులు నిల్వ ఉంటాయి!
Published : June 16, 2026 at 8:19 PM IST
Tasty and Spicy Puffed Rice Poha Mixture: కొత్త విద్యా సంవత్సరం మొదలైంది. పిల్లలు కూడా స్కూల్కు వెళ్లడం మొదలుపెట్టారు. ఇక పాఠశాలకు వెళ్లే విద్యార్థులకు స్నాక్స్ పెటాల్సి వస్తుంది. ఈ క్రమంలోనే మీకోసం అద్భుతమైన స్నాక్ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే మరమరాల అటుకుల మిక్చర్. ఎటువంటి పిండి ఉపయోగించాల్సిన పనిలేకుండా కేవలం 10 నిమిషాల్లో చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఈ స్నాక్స్ సుమారు 15 రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి. గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే ఎప్పుడు తిన్నా కరకరలాడతాయి. మరి లేట్ చేయకుండా ఈ మిక్చర్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- పుట్నాలు - 1 కప్పు
- పల్లీలు - 1 కప్పు
- అటుకులు - 2 కప్పులు
- మరమరాలు - 2 కప్పులు
తాలింపు కోసం:
- నూనె - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- ఆవాలు - 1 టీస్పూన్
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 4
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - గుప్పెడు
- జీడిపప్పు - గుప్పెడు
- కరివేపాకు - 6 రెమ్మలు
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - 2 టీస్పూన్లు
తయారీ విధానం:
- ఈ స్నాక్ కోసం ముందుగా పదార్థాలను రెడీ చేసుకోవాలి. వెల్లుల్లి రెబ్బలపై పొట్టు తీసేసి కచ్చాపచ్చాగా దంచుకోవాలి. ఎండుమిర్చిపై తొడిమలు తీసేసి సగానికి తుంపి పక్కన పెట్టాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో పుట్నాల పప్పు వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో క్రిస్పీగా వేయించాలి.
- పుట్నాల పప్పు సరిగ్గా వేగినాక తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి. అదే నూనెలో పల్లీలు వేసి వీటిని కూడా వేయించాలి.
- పల్లీలు కూడా సరిగ్గా వేగినాక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. చివరగా అదే నూనెలోకి అటుకులు వేసి క్రిస్పీగా వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి తీసేసుకోవాలి.
- మరో స్టవ్ ఆన్ చేసి వేరే పాన్ పెట్టి మరమరాలు వేసి లో ఫ్లేమ్లో కాస్త వేడి అయ్యే వరకు కలుపుతూ వేయించాలి.
- మరమరాలు వేగినాక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. అదే పాన్లోకి కొద్దిగా నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- కాగిన నూనెలోకి ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి ఓ నిమిషం వేయించాలి. ఆ తర్వాత అందులోకి ఎండుమిర్చి, దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, జీడిపప్పు, కరివేపాకు వేసి వేయించాలి.
- ఇవన్నీ చక్కగా వేగినాక పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- వెడల్పాటి బేషన్లోకి వేయించిన పుట్నాల పప్పు, పల్లీలు, అటుకులు, మరమరాలు, తాలింపు మిశ్రమం, కారం వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా, క్రిస్పీగా ఉండే మరమరాల అటుకుల మిక్చర్ రెడీ.
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