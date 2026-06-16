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పిల్లల కోసం "మరమరాల అటుకుల మిక్చర్​" - ఏ పిండి అవసరం లేదు - నిమిషాల్లో రెడీ!

-స్కూల్​ పిల్లల కోసం అద్దిరిపోయే స్నాక్​ రెసిపీ - పదే పది నిమిషాల్లో తయారు చేసుకోవచ్చు - 15 రోజులు నిల్వ ఉంటాయి!

Tasty and Spicy Puffed Rice Poha Mixture
Tasty and Spicy Puffed Rice Poha Mixture (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 16, 2026 at 8:19 PM IST

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Tasty and Spicy Puffed Rice Poha Mixture: కొత్త విద్యా సంవత్సరం మొదలైంది. పిల్లలు కూడా స్కూల్​కు వెళ్లడం మొదలుపెట్టారు. ఇక పాఠశాలకు వెళ్లే విద్యార్థులకు స్నాక్స్​ పెటాల్సి వస్తుంది. ఈ క్రమంలోనే మీకోసం అద్భుతమైన స్నాక్​ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే మరమరాల అటుకుల మిక్చర్​. ఎటువంటి పిండి ఉపయోగించాల్సిన పనిలేకుండా కేవలం 10 నిమిషాల్లో చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. ఈ స్నాక్స్​ సుమారు 15 రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి. గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్​ చేసుకుంటే ఎప్పుడు తిన్నా కరకరలాడతాయి. మరి లేట్​ చేయకుండా ఈ మిక్చర్​ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Puffed Rice Poha Mixture
Puffed Rice Poha Mixture (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • పుట్నాలు - 1 కప్పు
  • పల్లీలు - 1 కప్పు
  • అటుకులు - 2 కప్పులు
  • మరమరాలు - 2 కప్పులు
Puffed Rice Poha Mixture
Puffed Rice Poha Mixture (Getty Images)

తాలింపు కోసం:

  • నూనె - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఆవాలు - 1 టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • ఎండుమిర్చి - 4
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - గుప్పెడు
  • జీడిపప్పు - గుప్పెడు
  • కరివేపాకు - 6 రెమ్మలు
  • పసుపు - అర టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కారం - 2 టీస్పూన్లు
Puffed Rice Poha Mixture
Puffed Rice Poha Mixture (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఈ స్నాక్​ కోసం ముందుగా పదార్థాలను రెడీ చేసుకోవాలి. వెల్లుల్లి రెబ్బలపై పొట్టు తీసేసి కచ్చాపచ్చాగా దంచుకోవాలి. ఎండుమిర్చిపై తొడిమలు తీసేసి సగానికి తుంపి పక్కన పెట్టాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో పుట్నాల పప్పు వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో క్రిస్పీగా వేయించాలి.
  • పుట్నాల పప్పు సరిగ్గా వేగినాక తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి. అదే నూనెలో పల్లీలు వేసి వీటిని కూడా వేయించాలి.
Puffed Rice Poha Mixture
Puffed Rice Poha Mixture (Getty Images)
  • పల్లీలు కూడా సరిగ్గా వేగినాక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. చివరగా అదే నూనెలోకి అటుకులు వేసి క్రిస్పీగా వేయించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి తీసేసుకోవాలి.
  • మరో స్టవ్​ ఆన్​ చేసి వేరే పాన్​ పెట్టి మరమరాలు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో కాస్త వేడి అయ్యే వరకు కలుపుతూ వేయించాలి.
  • మరమరాలు వేగినాక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. అదే పాన్​లోకి కొద్దిగా నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • కాగిన నూనెలోకి ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి ఓ నిమిషం వేయించాలి. ఆ తర్వాత అందులోకి ఎండుమిర్చి, దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, జీడిపప్పు, కరివేపాకు వేసి వేయించాలి.
Puffed Rice Poha Mixture
Puffed Rice Poha Mixture (Getty Images)
  • ఇవన్నీ చక్కగా వేగినాక పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలిపి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • వెడల్పాటి బేషన్​లోకి వేయించిన పుట్నాల పప్పు, పల్లీలు, అటుకులు, మరమరాలు, తాలింపు మిశ్రమం, కారం వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా, క్రిస్పీగా ఉండే మరమరాల అటుకుల మిక్చర్​ రెడీ.
Puffed Rice Poha Mixture
Puffed Rice Poha Mixture (Getty Images)

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TAGGED:

MIXTURE WITH POHA AND PUFFED RICE
PUFFED RICE POHA MIXTURE
మరమరాల అటుకుల మిక్చర్ రెసిపీ
POHA MIXTURE FOR KIDS AT HOME
PUFFED RICE POHA MIXTURE

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