సరికొత్తగా " ఉల్లిపాయ పెరుగు పచ్చడి" - పల్లీ కారంతో చేసుకుంటే నెవ్వర్​ బిఫోర్​ టేస్ట్​!

-ఎప్పుడూ చేసే పద్ధతిలో కాకుండా ఈ కాంబినేషన్​లో ట్రై చేయండి - సూపర్​ టేస్ట్​తో అద్దిరిపోతుంది!

Palli Karam Perugu Pachadi
Palli Karam Perugu Pachadi (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 7, 2025 at 12:04 PM IST

2 Min Read
Palli Karam Perugu Pachadi: పెరుగు పచ్చడి అంటే చాలా మందికి ఇష్టం. నోటికి ఏమీ తినబుద్ధికానప్పుడు, ఇంట్లో కూరగాయలు లేనప్పుడు, పెరుగు మిగిలినప్పుడు ఇలా రకరకాల సందర్భాల్లో ఈ పచ్చడిని ప్రిపేర్​ చేస్తుంటారు. అయితే పెరుగు పచ్చడిని ఎప్పుడూ చేసే పద్ధతిలో కాకుండా పల్లీ కారం కాంబినేషన్​లో ట్రై చేయండి. నెవ్వర్​ బిఫోర్​ టేస్ట్​ను ఎంజాయ్​ చేస్తారు. అతి తక్కువ సమయంలో ఎంతో రుచికరంగా ఈ పచ్చడిని ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని పల్లీ కారంతో ఉల్లిపాయ పెరుగు పచ్చడి ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

పల్లీ కారం కోసం:

  • నూనె - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • ధనియాలు - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • పచ్చిమిర్చి - 5
  • పల్లీలు - అర కప్పు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 15
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
Palli Karam Perugu Pachadi
పెరుగు (Getty Images)

పెరుగు పచ్చడి కోసం:

  • నూనె - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఆవాలు - అర టీస్పూన్​
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • కారం - 1 టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్​
  • ఎండు కొబ్బరి పొడి - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • పెరుగు - అరకేజీ
Palli Karam Perugu Pachadi
పల్లీలు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఈ పచ్చడి కోసం కావాల్సిన పదార్థాలను ముందుగానే రెడీ చేసుకోవాలి. అందుకోసం ఉల్లిపాయలను సన్నగా, పొడుగ్గా కట్​ చేసుకోవాలి. వెల్లుల్లి రెబ్బలపై పొట్టు తీసేసి పెట్టుకోవాలి.
  • ముందుగా పల్లీ కారం ప్రిపేర్​ చేసుకోవాలి. అందుకోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి.
  • ఆయిల్​ కాగిన తర్వాత ధనియాలు, పచ్చిమిర్చి, పల్లీలు, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ వేయించాలి.
Palli Karam Perugu Pachadi
ధనియాలు (Getty Images)
  • పల్లీలు, పచ్చిమిర్చి పర్ఫెక్ట్​గా వేగిన తర్వాత ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకుని చల్లారనివ్వాలి. ఇప్పుడు అదే పాన్​లోకి మరికొంచెం నూనె వేసి హీట్​ చేసుకోవాలి.
  • నూనె కాగిన తర్వాత ఆవాలు, జీలకర్ర, కరివేపాకు వేసి వేయించాలి. అనంతరం ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి వేయించుకోవాలి.
  • ఈలోపు మిక్సీజార్​లోకి ముందుగా వేయించిన పల్లీల మిశ్రమం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
Palli Karam Perugu Pachadi
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • ఉల్లిపాయలు కాస్త మగ్గిన తర్వాత గ్రైండ్​ చేసిన పల్లీ పొడి, కారం, పసుపు వేసి ఓసారి కలుపుకోవాలి.
  • అనంతరం కొబ్బరి పొడి వేసి మరో రెండు నిమిషాల పాటు వేయించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పాన్​ను పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి పెరుగు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి అస్సలు ఉండలు లేకుండా చాలా స్మూత్​ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా బీట్​ చేసుకోవాలి.
  • ఆ పెరుగులోకి పల్లీ కారం, ఉల్లిపాయ మిశ్రమం వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి. చివరగా కొత్తిమీర తరుగు చల్లి గార్నిష్​ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే పల్లీ కారంతో ఉల్లిపాయ పెరుగు పచ్చడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Palli Karam Perugu Pachadi
పల్లీ కారంతో ఉల్లిపాయ పెరుగు పచ్చడి (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • పల్లీలు, పచ్చిమిర్చి వేయించుకునే విధానంలో పల్లీ కారం ఆపై పెరుగు పచ్చడి రుచి డిపెండ్​ అయ్యి ఉంటుంది. కాబట్టి వీలైనంత వరకు మాడకుండా పర్ఫెక్ట్​గా వేయించుకోవాలి.
  • ఉల్లిపాయలను మరీ మెత్తగా ఉడికించుకోవాల్సిన పనిలేదు. అన్నంలో కలుపుకుని తినేటప్పుడు కాస్త పంటికి తగులుతుండాలి.
  • ఈ పెరుగు పచ్చడి కోసం పెరుగు చిక్కగా ఉండాలి. అలాగే తాజాగా ఉంటే బాగుంటుంది. పచ్చిమిర్చిని మీరు తినే కారానికి సరిపడా యాడ్​ చేసుకోవాలి.

PERUGU PACHADI RECIPE
PERUGU PACHADI WITH PALLI KARAM
PALLI KARAM PERUGU PACHADI
పల్లీ కారంతో పెరుగు పచ్చడి
PERUGU PACHADI WITH PALLI KARAM

