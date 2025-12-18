Telangana Panchayat Elections Results2025

ETV Bharat / offbeat

చల్లని వేళ నోరూరించే "మిరియాల రసం" - ఘాటుగా గొంతులోకి దింగుతుంటే ఈ కిక్కే వేరబ్బా!

ఉడుపి స్టైల్​లో టేస్టీ అండ్ స్పైసీ 'మిరియాల చారు' - వేడి వేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది!

Pepper Rasam Recipe
Pepper Rasam Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 18, 2025 at 2:11 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Spicy and Tasty Rasam Recipe : చల్లని క్లైమేట్​లో వేడి వేడి అన్నంలోకి రసం, చారు, సాంబార్ వంటివి తినడానికి ఎక్కువ మంది ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంటారు. అలాగే, ఈ వింటర్ సీజన్​లో చాలా మందిని జలుబు, దగ్గు, గొంతునొప్పి వంటి సమస్యలు ఇబ్బందిపెడుతుంటాయి. దాంతో నోటికి ఏమి తిన్నా అంత రుచికరంగా అనిపించవు. దీంతో ఏదో ఒక రసం చేసుకోవాలని అనుకుంటారు. అయితే అలాంటి వారందరి కోసం ఒక అద్దిరిపోయే రెసిపీ వెయిట్ చేస్తోంది. అదే, ఘాటు ఘాటుగా ఘుమాయించే ఉడుపి స్టైల్ "మిరియాల రసం". ఇది చాలా రుచికరంగా ఉండి తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. అలాగే, దీని తయారీకి టమాటాలు, ఉల్లి, వెల్లుల్లి, పచ్చిమిర్చి వంటివి కూడా అవసరం లేదు. చాలా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు ​ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ రసం రెసిపీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Pepper Rasam Recipe
Pepper Rasam Recipe (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మిరియాలు - ఒక టేబుల్​స్పూన్
  • నెయ్యి - అర టేబుల్​స్పూన్
  • ధనియాలు - ఒక టేబుల్​స్పూన్
  • ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు/తురుము - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • పొట్టు మినప్పప్పు - ఒకటిన్నర టేబుల్​స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
  • చింతపండు - ఉసిరికాయంత
  • బెల్లం తురుము - ఒక టేబుల్​స్పూన్లు
  • పసుపు - అర టీస్పూన్
  • రాళ్ల ఉప్పు - రుచికి తగినంత
Pepper Rasam Recipe
Pepper Rasam Recipe (Getty Images)

తాలింపు కోసం :

  • నెయ్యి - అర టేబుల్​స్పూన్
  • ఆవాలు - అర టీస్పూన్
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఇంగువ - చిటికెడు

రాజస్థానీ స్టైల్​లో కరకరలాడే "మిర్చీ బజ్జీలు" - ఆలూ స్టఫింగ్​తో అదుర్స్ అనిపిస్తాయి!

Pepper Rasam Recipe
Pepper Rasam Recipe (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ స్పైసీ అండ్ టేస్టీ రసం రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నె​లో చింతపండును తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి నానబెట్టుకోవాలి.
  • చింతపండు నానేలోపు రసంలోకి కావాల్సిన పరిమాణంలో ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు/తురుమును సిద్ధం చేసుకుని పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి నెయ్యి వేసుకోవాలి. అది కరిగి కాస్త వేడయ్యాక మిరియాలను వేసి వేయించుకోవాలి.
  • మిరియాలు చిట్లుతున్నప్పుడు పొట్టు మినప్పప్పు, ధనియాలు వేసి సన్నని సెగ మీద లో ఫ్లేమ్​లో కాసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • అవి వేగిన తర్వాత జీలకర్ర వేసి చిట్లనివ్వాలి. అవన్నీ వేగి మంచి సువాసన వస్తున్నప్పుడు చివర్లో రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు/తురుము వేసుకొని కాస్త ఎర్రగా మారే వరకు వేయించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
Pepper Rasam Recipe
Pepper Rasam Recipe (Getty Images)
  • అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో వేయించిన మిరియాల మిశ్రమం, కాస్త వాటర్ వేసుకుని కొంచెం బరకగా, పేస్ట్​లా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు నానబెట్టుకున్న చింతపండును తీసుకుని చేతితో గట్టిగా పిండుతూ చిక్కని రసాన్ని తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • నెక్ట్స్ రసం తయారీకి స్టవ్ మీద మిరియాలు వేయించుకున్న కడాయినే పెట్టి అందులో ముందుగా తీసిపెట్టుకున్న చింతపండు రసం పోసుకోవాలి.
  • తర్వాత పసుపు, లీటర్ నీళ్లు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని కలిపి హై ఫ్లేమ్​ మీద మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఒక పొంగు వచ్చేంత వరకు మరిగించుకోవాలి.
Pepper Rasam Recipe
Pepper Rasam Recipe (Getty Images)
  • ఆవిధంగా మరిగించుకున్నాక అందులో బెల్లం తురుము, గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న మిరియాల పేస్ట్​ను యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
  • అనంతరం హై ఫ్లేమ్ మీద మరో 3 నుంచి 4 నిమిషాల పాటు బాగా మరగనివ్వాలి. అనంతరం స్టవ్​ను లో ఫ్లేమ్​కి టర్న్​ చేసి కాసేపు అలా వదిలేయాలి.
  • ఆలోపు స్టవ్ మరో బర్నర్ మీద తాలింపును రెడీ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం చిన్న కడాయి పెట్టుకుని నెయ్యి వేసుకోవాలి. అది కరిగి కాస్త వేడయ్యాక ఆవాలు వేసి చిట్లనివ్వాలి.
  • ఆ తర్వాత కరివేపాకు, ఇంగువ వేసి కలిపి పోపును చక్కగా వేయించుకోవాలి.
Pepper Rasam Recipe
Pepper Rasam Recipe (Getty Images)
  • తాలింపు మంచిగా వేగిందనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దాన్ని మరో బర్నర్​పై సన్నని సెగ మీద మరుగుతున్న రసంలో వేసి ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆపై ఆ మిశ్రమాన్ని ఒక నిమిషం సేపు మరిగించుకుని దింపేసుకుంటే చాలు. అంతే, స్పైసీ స్పీసీగా నోరూరించే కమ్మని "ఉడుపి స్టైల్ మిరియాల రసం" సింపుల్​గా ఇంట్లోనే రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ సీజన్​లో ఇలా మిరియాల రసం చేసుకుని చూడండి. రుచితో పాటు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది!
  • ఒకవేళ మీరు ఈ రసాన్ని ఎక్కువ మొత్తంలో చేసుకోవాలనుకుంటే ఇంగ్రీడియంట్స్​ను అందుకు అనుగుణంగా పెంచి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.

నోరూరించే నెల్లూరు "ఎర్రగడ్డ పచ్చడి" - టేస్ట్ సూపర్! - వారం రోజులు నిల్వ!

పచ్చిశనగపప్పుతో సూపర్ టేస్టీ "చట్నీ" - పల్లీలు అవసరం లేదు! - నిమిషాల్లోనే రెడీ!

TAGGED:

PEPPER RASAM RECIPE UDUPI STYLE
WINTER SPECIAL RASAM RECIPE
నోరూరించే మిరియాల రసం తయారీ
HOW TO MAKE MIRIYALA RASAM
SPICY AND TASTY RASAM RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.