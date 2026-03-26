మామిడితో మతిపోగొట్టే "మటన్ కర్రీ" - కుక్కర్లో సింపుల్గా రెడీ! - టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్!
Published : March 26, 2026 at 5:03 PM IST
Mango Mutton Curry Recipe in Telugu : మామిడికాయల సీజన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది పచ్చిమామిడితో పచ్చడి నుంచి పప్పు వరకు రకరకాల రెసిపీలు ట్రై చేస్తుంటారు. అయితే మీకు తెలుసా? మామిడితో నాన్వెజ్ కలిపి చేశారంటే ఆ టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీ అందరి కోసం అలాంటిదే ఒక అద్భుతమైన నాన్వెజ్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, పచ్చిమామిడితో పసందైన "మటన్ కర్రీ". ఆంధ్ర స్టైల్లో ఘుమఘుమలాడుతూ సరికొత్త రుచిని అందిస్తుంది. ఒక్కసారి ఈ పద్దతిలో చేసుకుని తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు. అలాగే, దీని తయారీకి పెద్దగా శ్రమించాల్సిన పని లేదు. బిగినర్స్ కూడా కుక్కర్లో అప్పటికప్పుడు ఈ కర్రీని సింపుల్గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. పుల్లపుల్లగా, స్పైసీ స్పైసీగా అద్దిరిపోతుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ సమ్మర్ స్పెషల్ మటన్ కర్రీని ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- కిలో - మటన్
- నూనె - అర కప్పు
- మామిడికాయ ముక్కలు - ఒక కప్పు
- దాల్చిన చెక్క - నాలుగించుల ముక్క
- లవంగాలు - ఆరేడు
- యాలకులు - ఆరు
- ఉల్లిపాయ ముక్కలు - ఒక కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - మూడు టేబుల్స్పూన్లు
- జీడిపప్పు పలుకులు - రెండు పిడికెళ్లు
- పసుపు - ఒక టీస్పూన్
- కారం - రుచికి తగినంత
- పచ్చిమిర్చి - ఐదారు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- గరంమసాలా - ఒకటీస్పూన్
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఫ్రెష్ మటన్ను తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి జల్లిగిన్నెలో వేసి పక్కనుంచాలి.
- అలాగే, కప్పు పరిమాణంలో ఉల్లిపాయ చీలికలు, మామిడికాయ ముక్కలను కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కుక్కర్ గిన్నెలో తగినంత నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత దాల్చినచెక్క, లవంగాలు, యాలకులు వేసి వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ చీలికలు, కొద్దిగా ఉప్పు, కరివేపాకు వేసి లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆనియన్స్ వేగాక తాజా అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న మటన్ను వేసి కలుపుతూ హై-ఫ్లేమ్ మీద ముక్కలపై ఎర్రగా కాలినట్లుగా మచ్చలు ఏర్పడేంత వరకు బాగా వేయించుకోవాలి.
- ఇక్కడ సాధ్యమైనంత వరకు ముదురు మాంసం కాకుండా లేత మటన్ను తెచ్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఎందుకంటే ముదురు మటన్ ఉడకడానికి కాస్త ఎక్కువ టైమ్ పడుతుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
- మటన్ ముక్కలు ఎర్రగా వేగిన తర్వాత అందులో జీడిపప్పు పలుకులను వేసి మరో నిమిషాలు కలుపుతూ బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత అందులో కొద్దిగా ఉప్పు, రుచికి తగినంత కారం, పసుపు, పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసి అవన్నీ ముక్కలకు పట్టేలా కలుపుతూ అరనిమిషం పాటు వేయించాలి.
- అనంతరం నాలుగు కప్పుల వేడి నీళ్లు పోసి కలిపి, మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఐదారు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
- మటన్ ఉడికేలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన ప్రత్యేకమైన మసాలాను రెడీ చేసుకోవాలి.
మసాలా పేస్ట్ కోసం :
- ధనియాలు - నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు
- జీలకర్ర - రెండు టీస్పూన్లు
- మిరియాలు - రెండు టీస్పూన్లు
- జీడిపప్పులు - 20
- గసగసాలు - ఒక టేబుల్స్పూన్
- ఇందుకోసం స్టవ్ మరో బర్నర్ మీద పాన్లో ధనియాలు, జీలకర్ర, మిరియాలు వేసి వెచ్చబరచాలి.
- మసాలా దినుసులు వేడెక్కి సువాసన వస్తున్నప్పుడు జీడిపప్పులు వేసి సన్నని సెగ మీద రెండు వేయించుకోవాలి.
- ఇక చివరగా గసగసాలు వేసి కలుపుతూ చిట్లనివ్వాలి. అవి కూడా వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని మిక్సీ జార్లోకి తీసుకోవాలి.
- తర్వాత అందులో కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు యాడ్ చేసుకుంటూ మెత్తని పేస్ట్లా మిక్సీ పట్టుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద మటన్ ఉడికిందనుకున్నాక అందులోని ప్రెషర్ మొత్తం పోయాక మూత తీసి మటన్ మంచిగా కుక్ అయ్యిందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ ఉడకనట్లయితే మరికొద్దిగా నీళ్లు వేసి ఉడికించుకోవాలి.
- మటన్ ఆల్మోస్ట్ ఉడికిందనుకున్నాక మూత తీసి హై-ఫ్లేమ్ మీద మూడ్నాలుగు నిమిషాలు కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి.
- ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక అందులో ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా పేస్ట్, రెండు కప్పుల నీళ్లు పోసి కలుపుతూ కుక్ చేసుకోవాలి.
- మటన్ మంచిగా ఉడికి గ్రేవీ చిక్కగా మారాక అందులో చెక్కు తీసి చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకున్న మామిడికాయ ముక్కలను వేసి ఒకసారి బాగా కలపాలి.
- ఆ తర్వాత మరో రెండు కప్పులు వేడి నీళ్లు పోసి కలిపి మరో 10 నుంచి 12 నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి.
- అలా ఉడికించుకున్నాక చివర్లో సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని మరో మూడ్నాలుగు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి.
- ఇక దింపే ముందు గరంమసాలా వేసుకుని కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, ఆంధ్ర స్టైల్లో ఘుమఘుమలాడే "మామిడికాయ మటన్ కర్రీ" సింపుల్గా రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఈ సమ్మర్లో ఓసారి ఇలా మటన్ కర్రీ ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు.
