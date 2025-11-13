వేడివేడి అన్నంలోకి కమ్మని "దొండకాయ ఉల్లికారం" - పిల్లలూ చాలా ఇష్టంగా తింటారు!
దొండకాయ నచ్చని వాళ్లూ ఇష్టంగా తినే కర్రీ - స్పైసీగా, టేస్టీగా అద్దిరిపోతుంది!
Published : November 13, 2025 at 5:23 PM IST
Dondakaya Ulli Karam Recipe in Telugu : కొంతమంది దొండకాయను ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. వేడివేడి అన్నం, చపాతీ, రోటీల్లోకి దొండకాయ ఫ్రై, కర్రీ ఇలా ఏది చేసి పెట్టినా హ్యాపీగా తినేస్తుంటారు. కానీ, మరికొందరు మాత్రం దొండకాయతో ఎంత కమ్మని రెసిపీలు చేసినా అసలు దగ్గరికే రానివ్వరు. తినకముందే వద్దు బాబోయ్ అనేస్తుంటారు. మీ ఇంట్లోనూ దొండకాయ అంటే 'నో' చెబుతున్నారా? అలాంటివారికోసమే ఒక స్పెషల్ రెసిపీ వెయిట్ చేస్తోంది. అదే, స్పైసీ అండ్ టేస్టీ "దొండకాయ ఉల్లికారం". ఇది చేసి పెట్టారంటే పిల్లలతో పాటు అదంటే నచ్చనివాళ్లూ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు. అంతేకాదు, ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసిపెట్టమని అడుగుతారు. అలాగే, దీని తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. మొదటిసారి చేసేవారైనా చాలా సింపుల్గా ఈ రెసిపీని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మరి, నోరూరించే ఈ దొండకాయ ఉల్లికారం ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- దొండకాయలు - అరకేజీ
- నూనె - తగినంత
- జీలకర్ర - రెండు టీస్పూన్లు
- ధనియాలు - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- ఎండుమిర్చి - 20(రుచికి తగినన్ని)
- ఉల్లిపాయలు - నాలుగు(మీడియం సైజ్వి)
- పసుపు - అరటీస్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 12
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- చింతపండు రసం - నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు
తెలంగాణ స్టైల్లో నోరూరించే "టమాటా చారు" - ఒక్కసారి తింటే ఫేవరెట్ డిష్గా మారడం పక్కా!
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా దొండకాయలను శుభ్రంగా కడిగి తడి లేకుండా తుడవాలి. తర్వాత ఒక్కో దొండకాయను రెండు చివర్లు కట్ చేసి ఆపై గుత్తి వంకాయ మాదిరిగా నిలువుగా నాలుగు ముక్కలుగా చేసి మళ్లీ మధ్యలోకి కట్ చేయాలి. అంటే ఒక దొండకాయను ఎనిమిది ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా దొండకాయలన్నింటిని ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అలాగే, ఉల్లిపాయలను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి రెండు టీస్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ వేడయ్యాక జీలకర్ర, ధనియాలు, ఎండుమిర్చిని ముక్కలుగా తుంచి వేసుకుని వేయించుకోవాలి.
- అవి వేగాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, రుచికి తగినంత(ఒక టీస్పూన్) ఉప్పు వేసుకుని లో ఫ్లేమ్లో ఆనియన్స్ మెత్తగా మారే వరకు వేయించుకోవాలి.
- ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక ఉల్లిపాయ మిశ్రమాన్ని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- తర్వాత అదే పాన్లో నాలుగైదు టేబుల్స్పూన్ల నూనె వేసుకుని వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న దొండకాయ ముక్కలు, ఒక టీస్పూన్ ఉప్పు, పసుపు వేసుకుని ఒకసారి బాగా కలిపి మూతపెట్టి లో ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవాలి.
- ఇలా ఉడికించుకునే క్రమంలో మధ్యమధ్యలో మూత తీసి కలుపుతూ దొండకాయ ముక్కలు బాగా మగ్గేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
- ఇవి మగ్గే గ్యాప్లో మిక్సీ జార్లో వేయించి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ మిశ్రమాన్ని తీసుకుని ఆపై అందులో వెల్లుల్లి రెబ్బలు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు దొండకాయ ముక్కలు మంచిగా మగ్గాయనుకున్నాక అందులో కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేయించుకోవాలి.
- అది కూడా వేగాక స్టవ్ను లో ఫ్లేమ్లోనే ఉంచి గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లికారాన్ని యాడ్ చేసుకుని ఒకట్రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత అందులో చింతపండు రసం వేసుకుని సన్నని సెగ మీదనే ఆ మిశ్రమం నుంచి లైట్గా ఆయిల్ సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
- ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకోండి. అంతే, ఘుమఘుమలాడే "దొండకాయ ఉల్లికారం" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది!
అన్నం మిగిలిపోయిందా? - ఇలా "కట్లెట్స్" చేయండి! - డీప్ ఫ్రై అవసరం లేదు!
ఎండుమిర్చి వేసి "పల్లీ చట్నీ" చేయండి - సూపర్గా ఉంటుంది - 10 నిమిషాల్లో రెడీ!