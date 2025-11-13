ETV Bharat / offbeat

వేడివేడి అన్నంలోకి కమ్మని "దొండకాయ ఉల్లికారం" - పిల్లలూ చాలా ఇష్టంగా తింటారు!

దొండకాయ నచ్చని వాళ్లూ ఇష్టంగా తినే కర్రీ - స్పైసీగా, టేస్టీగా అద్దిరిపోతుంది!

Dondakaya Ulli Karam Recipe
Dondakaya Ulli Karam Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 13, 2025 at 5:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Dondakaya Ulli Karam Recipe in Telugu : కొంతమంది దొండకాయను ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. వేడివేడి అన్నం, చపాతీ, రోటీల్లోకి దొండకాయ ఫ్రై, కర్రీ ఇలా ఏది చేసి పెట్టినా హ్యాపీగా తినేస్తుంటారు. కానీ, మరికొందరు మాత్రం దొండకాయతో ఎంత కమ్మని రెసిపీలు చేసినా అసలు దగ్గరికే రానివ్వరు. తినకముందే వద్దు బాబోయ్ అనేస్తుంటారు. మీ ఇంట్లోనూ దొండకాయ అంటే 'నో' చెబుతున్నారా? అలాంటివారికోసమే ఒక స్పెషల్ రెసిపీ వెయిట్ చేస్తోంది. అదే, స్పైసీ అండ్ టేస్టీ "దొండకాయ ఉల్లికారం". ఇది చేసి పెట్టారంటే పిల్లలతో పాటు అదంటే నచ్చనివాళ్లూ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు. అంతేకాదు, ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసిపెట్టమని అడుగుతారు. అలాగే, దీని తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. మొదటిసారి చేసేవారైనా చాలా సింపుల్​గా ఈ రెసిపీని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మరి, నోరూరించే ఈ దొండకాయ ఉల్లికారం ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Dondakaya Ulli Karam Recipe
దొండకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • దొండకాయలు - అరకేజీ
  • నూనె - తగినంత
  • జీలకర్ర - రెండు టీస్పూన్లు
  • ధనియాలు - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఎండుమిర్చి - 20(రుచికి తగినన్ని)
  • ఉల్లిపాయలు - నాలుగు(మీడియం సైజ్​వి)
  • పసుపు - అరటీస్పూన్
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 12
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • చింతపండు రసం - నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు

తెలంగాణ స్టైల్​లో నోరూరించే "టమాటా చారు" - ఒక్కసారి తింటే ఫేవరెట్ డిష్​గా మారడం పక్కా!

Dondakaya Ulli Karam Recipe
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా దొండకాయలను శుభ్రంగా కడిగి తడి లేకుండా తుడవాలి. తర్వాత ఒక్కో దొండకాయను రెండు చివర్లు కట్​ చేసి ఆపై గుత్తి వంకాయ మాదిరిగా నిలువుగా నాలుగు ముక్కలుగా చేసి మళ్లీ మధ్యలోకి కట్ చేయాలి. అంటే ఒక దొండకాయను ఎనిమిది ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • ఇలా దొండకాయలన్నింటిని ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • అలాగే, ఉల్లిపాయలను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
Dondakaya Ulli Karam Recipe
ఎండుమిర్చి (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి రెండు టీస్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ వేడయ్యాక జీలకర్ర, ధనియాలు, ఎండుమిర్చిని ముక్కలుగా తుంచి వేసుకుని వేయించుకోవాలి.
  • అవి వేగాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, రుచికి తగినంత(ఒక టీస్పూన్) ఉప్పు వేసుకుని లో ఫ్లేమ్​లో ఆనియన్స్ మెత్తగా మారే వరకు వేయించుకోవాలి.
  • ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక ఉల్లిపాయ మిశ్రమాన్ని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • తర్వాత అదే పాన్​లో నాలుగైదు టేబుల్​స్పూన్ల నూనె వేసుకుని వేడి చేసుకోవాలి.
Dondakaya Ulli Karam Recipe
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న దొండకాయ ముక్కలు, ఒక టీస్పూన్ ఉప్పు, పసుపు వేసుకుని ఒకసారి బాగా కలిపి మూతపెట్టి లో ఫ్లేమ్​లో ఉడికించుకోవాలి.
  • ఇలా ఉడికించుకునే క్రమంలో మధ్యమధ్యలో మూత తీసి కలుపుతూ దొండకాయ ముక్కలు బాగా మగ్గేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
  • ఇవి మగ్గే గ్యాప్​లో మిక్సీ జార్​లో వేయించి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ మిశ్రమాన్ని తీసుకుని ఆపై అందులో వెల్లుల్లి రెబ్బలు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు దొండకాయ ముక్కలు మంచిగా మగ్గాయనుకున్నాక అందులో కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేయించుకోవాలి.
Dondakaya Ulli Karam Recipe
ధనియాలు (Getty Images)
  • అది కూడా వేగాక స్టవ్​ను లో ఫ్లేమ్​లోనే ఉంచి గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లికారాన్ని యాడ్ చేసుకుని ఒకట్రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత అందులో చింతపండు రసం వేసుకుని సన్నని సెగ మీదనే ఆ మిశ్రమం నుంచి లైట్​గా ఆయిల్ సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
  • ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకోండి. అంతే, ఘుమఘుమలాడే "దొండకాయ ఉల్లికారం" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది!

అన్నం మిగిలిపోయిందా? - ఇలా "కట్​లెట్స్" చేయండి! - డీప్ ఫ్రై అవసరం లేదు!

ఎండుమిర్చి వేసి "పల్లీ చట్నీ" చేయండి - సూపర్​గా ఉంటుంది - 10 నిమిషాల్లో రెడీ!

TAGGED:

COOKING RECIPES
DONDAKAYA ULLIKARAM PREPARATION
EASY AND TASTY DONDAKAYA CURRY
నోరూరించే దొండకాయ ఉల్లికారం తయారీ
DONDAKAYA ULLI KARAM RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విమానాశ్రయాన్ని తలపించేలా సికింద్రాబాద్​ రైల్వే స్టేషన్​ - మరో 13 నెలల్లో నిర్మాణం పూర్తి!

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

ఆదర్శ గ్రామాలు : ఈ తండాల్లో ఒక్కో ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.