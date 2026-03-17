సగ్గుబియ్యంతో సూపర్ టేస్టీ "కిచిడీ" - పిల్లలకూ చాలా బాగా నచ్చుతుంది!
సమ్మర్లో ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే టిఫెన్ - తక్కువ పదార్థాలతో సింపుల్గా రెడీ!
Published : March 17, 2026 at 5:25 PM IST
Sabudana Khichdi Recipe : మనలో చాలా మంది అన్నం, పప్పు, కూర వంటివన్నీ చేసుకోవడానికి బద్ధంగా అనిపించినప్పుడు "కిచిడీ" ట్రై చేస్తుంటారు. టేస్టీగా ఉండే దీన్ని ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటుంటారు. నార్మల్గా ఎక్కువ మంది పెసరపప్పు, కందిపప్పు వంటి వాటితో ఈ రెసిపీని రెడీ చేసుకుంటుంటారు. అలాకాకుండా ఈసారి కాస్త వెరైటీగా ప్రయత్నించాలనుకుంటున్నారా? అలాంటి వారికోసమే ఈ సూపర్ రెసిపీ. అదే, టేస్టీ అండ్ హెల్దీ "సాబుదానా కిచిడీ".
సమ్మర్లో సగ్గుబియ్యంతో చేసుకునే ఈ కిచిడీ ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మేలు చేస్తుంది. అలాగే, దీని తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. మొదటిసారి చేసుకునేవారైనా ఈ పద్ధతిలో క్విక్ అండ్ ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. పైగా, ఇలా చేస్తే కిచిడీ ముద్దలా రాకుండా పొడిపొడిగానూ వస్తుంది! మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ సమ్మర్ స్పెషల్ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- సగ్గుబియ్యం(సాబూదానా) - రెండు కప్పులు
- పల్లీలు - అర కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పంచదార - రెండు చెంచాలు
- నూనె - నాలుగు టేబుల్ స్పూన్లు
- బంగాళాదుంపలు - రెండు
- పచ్చిమిర్చి - ఆరేడు
- కొత్తిమీర తరుగు - రెండు గుప్పెళ్లు
- అల్లం తరుగు - రెండు చెంచాలు
- నిమ్మరసం - రెండు చెంచాలు
- కరివేపాకు - రెండు రెబ్బలు
మెంతికూరతో నోరూరించే "పెరుగు పచ్చడి" - ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు!
తయారీ విధానం :
- ఈ హెల్దీ అండ్ టేస్టీ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో సగ్గుబియ్యం(సాబూదానా) తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి.
- తర్వాత అందులో అవి మునిగే వరకు నీళ్లు పోసి రెండు గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- అవి నానేలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన బంగాళాదుంపలను తీసుకుని పీలర్తో చెక్కు తీసుకోవాలి.
- ఆపై వాటిని శుభ్రంగా కడిగి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే, పచ్చిమిర్చీలను సన్నగా తరుక్కుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- తర్వాత స్టవ్ మీద కడాయిలో పల్లీలను వేసి వేయించాలి. చల్లారిన తర్వాత పొట్టు తొలగించుకుని కచ్చాపచ్చాగా దంచుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ రెండు గంటల పాటు నానబెట్టుకున్న సగ్గుబియ్యాన్ని వాటర్ వడకట్టి జల్లిగిన్నెలో వేసి పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం కడాయిలో నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక జీలకర్ర, కరివేపాకు వేసి వేయించాలి.
- అవి వేగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న బంగాళాదుంప ముక్కలను వేసి రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- రెండు నిమిషాల పాటు వేయించుకున్నాక అందులో సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, అల్లం తరుగు యాడ్ చేసుకుని కాస్త వేగనివ్వాలి.
- ఆపై అందులో నానబెట్టి వాటర్ వడకట్టుకున్న సగ్గుబియ్యం, కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న పల్లీలు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, పంచదార యాడ్ చేసుకుని మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ కాసేపు వేయించాలి.
- ఇక చివరగా ఆ మిశ్రమంలో సన్నని కొత్తిమీర తరుగు, నిమ్మసరం చల్లుకుని ఒకసారి లైట్గా కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, సూపర్ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ "సగ్గుబియ్యం కిచిడీ" నిమిషాల్లోనే మీ ముందు ఉంటుంది!
- ఇక దీన్ని పల్లీ లేదా కొబ్బరి పచ్చడితో సర్వ్ చేసుకుని తింటుంటే ఆ టేస్ట్ సూపర్గా ఉంటుంది.
- మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ టిఫెన్స్కు బదులుగా ఈ సమ్మర్లో ఓసారి ఇలా "సగ్గుబియ్యం కిచిడీ" చేసుకుని చూడండి. మంచి టేస్టీగా ఉండి పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ చాలా బాగా నచ్చేస్తుంది.
- ఒక వేళ మీరు తక్కువ క్వాంటిటీలో రెడీ చేసుకోవాలనుకుంటే సగ్గుబియ్యంతో పాటు ఇతర పదార్థాలను తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
నిమ్మ, చింతపండు పులిహోర రొటీన్ - ఉగాదికి "మామిడికాయ చిత్రాన్నం" చేయండిలా! - టేస్ట్ అదుర్స్!
ఒంటిపూట బడుల వేళ - పిల్లలకోసం అద్దిరిపోయే "స్నాక్" రెసిపీ! - టేస్ట్ సూపర్!