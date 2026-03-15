ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తినే "రాగి ఉప్మా" - సమ్మర్లో ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు!
- రాగి పిండితో టేస్టీ అండ్ హెల్దీ ఉప్మా - తక్కువ పదార్థాలతో సింపుల్గా రెడీ!
Published : March 15, 2026 at 4:59 PM IST
Tasty Ragi Upma Recipe : సమ్మర్లో ఆరోగ్యానికి మంచిదని ఎక్కువ మంది రాగిపిండిని ఏదో ఒక రూపంలో డైలీ తీసుకుంటుంటారు. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది రాగిపిండితో దోశ, ఇడ్లీ, పొంగనాలు, జావ వంటివి ఎక్కువగా తయారు చేసుకుంటుంటారు. అయితే, ఎప్పుడూ అవే చేసుకుని తినాలన్నా కూడా ఇంటిల్లిపాదీకి నచ్చకపోవచ్చు. అందుకే, మీకోసం ఒక వెరైటీ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, రాగిపిండితో టేస్టీ అండ్ హెల్దీ "ఉప్మా".
రాగులు చూడడానికి సన్నగా ఉన్నప్పటికీ వీటిలో బోలెడు పోషకాలు ఉంటాయి. ముఖ్యంగా కాల్షియం, ఐరన్, ఫైబర్ వంటి పాటితో పాటు యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలం. అలాంటి పోషకప్రియమైన రాగిపిండితో ఇలా ఉప్మాను ట్రై చేశారంటే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ చాలా బాగా నచ్చుతుంది. ఉప్మా అంటే నచ్చనివాళ్లూ దీన్ని లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు. రుచితో పాటు ఆరోగ్యాన్నిచ్చే ఈ రెసిపీని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా చాలా సింపుల్. బిగినర్స్ కూడా ఎలాంటి శ్రమ లేకుండా క్విక్ అండ్ ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ సమ్మర్ స్పెషల్ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
అవసరమైన పదార్థాలు :
- రెండు కప్పులు - రాగిపిండి
- రెండు కప్పులు - బొంబాయి రవ్వ
- నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు - నూనె
- రెండు టీస్పూన్లు - ఆవాలు
- నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు - నెయ్యి
- రెండు టీస్పూన్లు - జీలకర్ర
- రెండు చెంచాలు - శనగపప్పు
- నాలుగు రెబ్బలు - కరివేపాకు
- అర కప్పు - జీడిపప్పు పలుకులు
- ఒక కప్పు - ఉల్లిపాయ ముక్కలు
- నాలుగైదు - పచ్చిమిర్చి
- రెండు - క్యారెట్లు
- రెండు - టమాటాలు
- నాలుగు చెంచాలు - కొత్తిమీర తరుగు
- అర కప్పు - తాజా కొబ్బరితురుము
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
తయారీ విధానం :
- ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ కోసం ముందుగా రెసిపీలోకి అవసరమైన పరిమాణంలో ఉల్లిపాయ ముక్కలను రెడీ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అలాగే, టమాటా, పచ్చిమిర్చీలను తరుక్కోవాలి. క్యారెట్లను సన్నగా తురుముకుని సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో తగినంత ఆయిల్ వేసి హీట్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, జీడిపప్పు పలుకులు వేసి వేయించుకోవాలి.
- అవన్నీ మంచిగా వేగిన తర్వాత కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి తరుగు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, క్యారెట్ తురుము వేసి అన్నింటినీ కాసేపు కలుపుతూ వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత టమాటా ముక్కలు, కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి మూతపెట్టి కాసేపు మగ్గించుకోవాలి.
- టమాటాలు ముక్కలు మగ్గి మెత్తగా అవుతున్నప్పుడు అందులో బొంబాయి రవ్వను వేసి దోరగా వేయించుకోవాలి.
- అనంతరం రాగిపిండిని కూడా వేసి పదార్థాలన్నీ కలిసేలా కాసేపు కలుపుతూ వేయించాలి.
- ఆపై ఆ మిశ్రమంలో తొమ్మిది కప్పుల వేడినీళ్లు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి అంతా కలిసేలా బాగా కలపాలి.
- ఆ తర్వాత స్టవ్ను లో-ఫ్లేమ్లో ఉంచి రవ్వ ఉడికి ఉప్మా దగ్గరకు అయ్యేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
- రవ్వ ఉడికి ఉప్మా దగ్గరకు అవుతున్నప్పుడు చివరగా అందులో నెయ్యి, సన్నని కొబ్బరి తురుమును వేసి కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, ఎన్నడూ తినని రుచిలో భలే కమ్మగా ఉండే "రాగి ఉప్మా" మీ ముందు ఉంటుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి రెగ్యులర్గా చేసుకునే ఉప్మాకు బదులుగా ఇలా వెరైటీగా రాగి ఉప్మా ట్రై చేయండి. మంచి టేస్టీగా ఉండి ఇంట్లో వాళ్లందరికీ చాలా బాగా నచ్చుతుంది.
- ఒకవేళ మీరు తక్కువ క్వాంటిటీలో ఈ ఉప్మాను రెడీ చేసుకోవాలనుకుంటే రాగిపిండితో పాటు ఇతర పదార్థాలను తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
