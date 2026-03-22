పాకంతో పని లేని "రాగి లడ్డూలు" - టేస్ట్ సూపర్! - రెండు వారాలు నిల్వ!
సమ్మర్లో ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే 'లడ్డూలు' - తక్కువ పదార్థాలతో సింపుల్గా రెడీ!
Published : March 22, 2026 at 7:51 PM IST
Ragi Laddu Recipe in Telugu : సమ్మర్లో ఆరోగ్యానికి మంచివని చాలా మంది డైలీ డైట్లో రాగులతో చేసిన వంటకాలు ఉండేలా చూసుకుంటుంటారు. ముఖ్యంగా నీరసాన్ని తగ్గించి మంచి శక్తిని అందించడంలో రాగుల్లో ఉండే పోషకాలు చాలా బాగా సహాయపడతాయి. ఈ క్రమంలోనే అందరూ వేసవిలో రాగిపిండితో జావ, సంగటి వంటివి ఎక్కువగా చేసుకుంటుంటారు. అలాగే, ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కువ మంది రాగిపిండితోనే మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి ఇడ్లీ, దోశ, గుంత పొంగనాలు, ఉప్మా వంటివి ప్రిపేర్ చేసుకుని తింటున్నారు. అవి మాత్రమే కాకుండా రాగిపిండితో మంచి రుచికరమైన "లడ్డూలు" కూడా రెడీ చేసుకోవచ్చు.
ఇవి రుచితో పాటు ఆరోగ్యాన్ని అందిస్తాయి. వీటి తయారీకి పాకం పట్టాల్సిన పని లేదు. ఎక్కువ పదార్థాలు కూడా అవసరం లేదు. బిగినర్స్ కూడా ఈ పద్ధతిలో చాలా సింపుల్గా ఈ హెల్దీ అండ్ టేస్టీ లడ్డూలను తయారు చేసుకోవచ్చు. పిల్లలూ ఇలా చేసి ఇచ్చారంటే ఒకటికి రెండు కమ్మగా తినేస్తారు. మరి, లేట్ చేయకుండా పోషక ప్రియమైన ఈ రాగి లడ్డూలను ఎలా తయారు చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- రెండు కప్పులు - రాగిపిండి
- ఒకటిన్నర కప్పులు - బెల్లంపొడి
- పది టేబుల్స్పూన్లు - నెయ్యి
- ఒక స్పూన్ - యాలకుల పొడి
- నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు - బాదం
- ఆరు టేబుల్స్పూన్లు - జీడిపప్పు పలుకులు
- రెండు గుప్పెళ్లు - తురిమిన ఎండుకొబ్బరి
తయారీ విధానం :
- ఈ హెల్దీ అండ్ టేస్టీ రెసిపీ కోసం ముందుగా అవసరమైన పరిమాణంలో ఎండుకొబ్బరి తురుమును రెడీ చేసుకుని పక్కనుంచాలి. అలాగే, బెల్లంపొడి, యాలకులపొడిని సిద్ధం చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్లో కొద్దిగా నెయ్యి వేసి వేడి చేసుకోవాలి. అది కరిగి వేడయ్యాక బాదం, జీడిపప్పులను వేసి వేయించుకోవాలి. అవి మంచిగా వేగిన తర్వాత ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- తర్వాత స్టవ్ మీద మరో కడాయి పెట్టి అందులో రాగిపిండిని వేసి సన్నని సెగ మీద మంచి వాసన వచ్చేంత వరకు నెమ్మదిగా కలుపుతూ వేయించాలి. రాగిపిండి ఎంత మంచిగా వేగితే లడ్డూలు అంత రుచికరంగా వస్తాయని గుర్తుంచుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ వేయించిన రాగిపిండిని ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఆపై అందులో బెల్లం పొడి, యాలకులపొడి, ముందుగా సిద్ధం చేసుకుని పెట్టుకున్న ఎండుకొబ్బరి తురుము, వేయించిన డ్రైఫ్రూట్స్ వేసి ఒకసారి అన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత నెయ్యిని వేడి చేసి కొద్దికొద్దిగా పోస్తూ బాగా కలపాలి. తర్వాత ఆ మిశ్రమంలో నుంచి పెద్ద నిమ్మకాయంత తీసుకుని అరచేతులతో గట్టిగా నొక్కుతూ లడ్డూల్లా వత్తుకోవాలి.
- అలా రాగిపిండి మిశ్రమం మొత్తాన్ని లడ్డూల్లూ చుట్టుకుని ఏదైనా డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, సమ్మర్లో ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేసే రాగిపిండితో నోరూరించే "లడ్డూలు" సింపుల్గా రెడీ అవుతాయి!
- ఈ రుచికరమైన రాగిలడ్డూలు రెండు నుంచి మూడు వారాలు నిల్వ ఉంటాయి!
- మరి, నచ్చితే మీరూ పాకంతో పని లేకుండా అప్పటికప్పుడు ఈజీగా చేసుకునే ఈ హెల్దీ లడ్డీలను మీరూ ఓసారి ట్రై చేయండి.
- ఈవెనింగ్ టైమ్ పిల్లలకు రోజూ ఒకటి ఇచ్చారంటే శరీరానికి కావాల్సిన పోషకాలు అంది మంచి ఆరోగ్యవంతులుగా తయారవుతారంటున్నారు నిపుణులు.
