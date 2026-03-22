పాకంతో పని లేని "రాగి లడ్డూలు" - టేస్ట్ సూపర్! - రెండు వారాలు నిల్వ!

Ragi Laddu Recipe
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 22, 2026 at 7:51 PM IST

Ragi Laddu Recipe in Telugu : సమ్మర్​లో ఆరోగ్యానికి మంచివని చాలా మంది డైలీ డైట్​లో రాగులతో చేసిన వంటకాలు ఉండేలా చూసుకుంటుంటారు. ముఖ్యంగా నీరసాన్ని తగ్గించి మంచి శక్తిని అందించడంలో రాగుల్లో ఉండే పోషకాలు చాలా బాగా సహాయపడతాయి. ఈ క్రమంలోనే అందరూ వేసవిలో రాగిపిండితో జావ, సంగటి వంటివి ఎక్కువగా చేసుకుంటుంటారు. అలాగే, ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కువ మంది రాగిపిండితోనే మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి ఇడ్లీ, దోశ, గుంత పొంగనాలు, ఉప్మా వంటివి ప్రిపేర్ చేసుకుని తింటున్నారు. అవి మాత్రమే కాకుండా రాగిపిండితో మంచి రుచికరమైన "లడ్డూలు" కూడా రెడీ చేసుకోవచ్చు.

ఇవి రుచితో పాటు ఆరోగ్యాన్ని అందిస్తాయి. వీటి తయారీకి పాకం పట్టాల్సిన పని లేదు. ఎక్కువ పదార్థాలు కూడా అవసరం లేదు. బిగినర్స్ కూడా ఈ పద్ధతిలో చాలా సింపుల్​గా ఈ హెల్దీ అండ్ టేస్టీ లడ్డూలను తయారు చేసుకోవచ్చు. పిల్లలూ ఇలా చేసి ఇచ్చారంటే ఒకటికి రెండు కమ్మగా తినేస్తారు. మరి, లేట్ చేయకుండా పోషక ప్రియమైన ఈ రాగి లడ్డూలను ఎలా తయారు చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

రాగిపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • రెండు కప్పులు - రాగిపిండి
  • ఒకటిన్నర కప్పులు - బెల్లంపొడి
  • పది టేబుల్​స్పూన్లు - నెయ్యి
  • ఒక స్పూన్ - యాలకుల పొడి
  • నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు - బాదం
  • ఆరు టేబుల్​స్పూన్లు - జీడిపప్పు పలుకులు
  • రెండు గుప్పెళ్లు - తురిమిన ఎండుకొబ్బరి

బెల్లం (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ హెల్దీ అండ్ టేస్టీ రెసిపీ కోసం ముందుగా అవసరమైన పరిమాణంలో ఎండుకొబ్బరి తురుమును రెడీ చేసుకుని పక్కనుంచాలి. అలాగే, బెల్లంపొడి, యాలకులపొడిని సిద్ధం చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్​లో కొద్దిగా నెయ్యి వేసి వేడి చేసుకోవాలి. అది కరిగి వేడయ్యాక బాదం, జీడిపప్పులను వేసి వేయించుకోవాలి. అవి మంచిగా వేగిన తర్వాత ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
జీడిపప్పులు (Getty Images)
  • తర్వాత స్టవ్​ మీద మరో కడాయి పెట్టి అందులో రాగిపిండిని వేసి సన్నని సెగ మీద మంచి వాసన వచ్చేంత వరకు నెమ్మదిగా కలుపుతూ వేయించాలి. రాగిపిండి ఎంత మంచిగా వేగితే లడ్డూలు అంత రుచికరంగా వస్తాయని గుర్తుంచుకోవాలి.
  • నెక్ట్స్ వేయించిన రాగిపిండిని ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఆపై అందులో బెల్లం పొడి, యాలకులపొడి, ముందుగా సిద్ధం చేసుకుని పెట్టుకున్న ఎండుకొబ్బరి తురుము, వేయించిన డ్రైఫ్రూట్స్ వేసి ఒకసారి అన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
బాదం (Getty Images)
  • తర్వాత నెయ్యిని వేడి చేసి కొద్దికొద్దిగా పోస్తూ బాగా కలపాలి. తర్వాత ఆ మిశ్రమంలో నుంచి పెద్ద నిమ్మకాయంత తీసుకుని అరచేతులతో గట్టిగా నొక్కుతూ లడ్డూల్లా వత్తుకోవాలి.
  • అలా రాగిపిండి మిశ్రమం మొత్తాన్ని లడ్డూల్లూ చుట్టుకుని ఏదైనా డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, సమ్మర్​లో ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేసే రాగిపిండితో నోరూరించే "లడ్డూలు" సింపుల్​గా రెడీ అవుతాయి!
బెల్లం (Getty Images)
  • ఈ రుచికరమైన రాగిలడ్డూలు రెండు నుంచి మూడు వారాలు నిల్వ ఉంటాయి!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ పాకంతో పని లేకుండా అప్పటికప్పుడు ఈజీ​గా చేసుకునే ఈ హెల్దీ లడ్డీలను మీరూ ఓసారి ట్రై చేయండి.
  • ఈవెనింగ్ టైమ్ పిల్లలకు రోజూ ఒకటి ఇచ్చారంటే శరీరానికి కావాల్సిన పోషకాలు అంది మంచి ఆరోగ్యవంతులుగా తయారవుతారంటున్నారు నిపుణులు.

