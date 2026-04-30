బాడీలో వేడిని తగ్గించే "మస్క్ మిలన్ జ్యూస్" - ఇలా చేస్తే అల్టిమేట్ టేస్ట్​తో అద్దిరిపోతుంది!

- సమ్మర్​లో అందరూ తప్పక తాగాల్సిన 'జ్యూస్' - ఒక్క గ్లాసుతో నీరసం, అలసటకు చెక్!

Muskmelon Juice Recipe
Muskmelon Juice Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 30, 2026 at 10:39 AM IST

Muskmelon Juice Recipe in Telugu : రోజు రోజుకూ ఎండలు మండిపోతున్నాయి. ఉదయం 9 దాటక ముందే ఎండవేడిమి, ఉక్కపోతతో జనాలు ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్నారు. ఈ క్రమంలో చాలా మంది వేసవి తాపం నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు ఒంటికి చలువ చేసే ఆహార పదార్థాలు, పానీయాలు ఎక్కువగా తీసుకుంటుంటారు. అలాంటి వాటిల్లో "కర్బూజ పండు(మస్క్ మిలన్)" ఒకటి. నార్మల్​గా అందరూ కర్బూజను నేరుగా తినడం లేదంటే జ్యూస్ చేసుకోవడం చేస్తుంటారు.

అయితే, జ్యూస్ చేసినప్పుడు చాలా మందికి పర్ఫెక్ట్ టెక్చర్ అండ్ టేస్ట్​ రాదు. అలాంటి వారు ఓసారి ఈ పద్ధతిలో "మస్క్​ మిలన్ జ్యూస్" ట్రై చేయండి. టేస్ట్ నెక్ట్స్​ లెవల్​లో ఉంటుంది. మండుటెండల్లో దీన్ని ఒక్క గ్లాసు తాగారంటే అలసట, నీరసం తగ్గిపోయి మంచి ఎనర్జిటిక్​గా అనిపిస్తుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా కర్బూజ ఫ్లేవర్​తో అల్టిమేట్​గా ఉండే ఈ జ్యూస్​ను ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Muskmelon Juice Recipe
కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • కర్బూజ పండ్లు - రెండు
  • సబ్జా గింజలు - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • సగ్గుబియ్యం - అర కప్పు
  • పాలు - ఒక లీటర్
  • కస్టర్డ్ పౌడర్ - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • చక్కెర - ఏడెనిమిది టేబుల్​స్పూన్లు
  • డ్రైఫ్రూట్స్ తరుగు - కొద్దిగా

తాటి ముంజలతో టేస్టీ "మిల్క్ షేక్, మ్యాంగో స్మూతీ" - ఎండల్లో కూల్ కూల్​గా తాగేయండి!

Muskmelon Juice Recipe
తయారీ విధానం :

  • ఈ జ్యూస్ తయారీ కోసం ముందుగా తాజా కర్బూజ పండ్లు తీసుకున్ని రెండు ముక్కలుగా కట్ చేయాలి. తర్వాత చెంచాతో వాటిల్లో ఉండే గింజలను తొలగించుకోవాలి.
  • గింజలు తీసేసిన తర్వాత చెంచాతో కర్బూజ ముక్కల్లో ఉండే గుజ్జును ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఇలా అన్నింటి నుంచి గుజ్జును తీసుకోవాలి.
  • నెక్ట్స్ ఆ కర్జూర గుజ్జులో నుంచి మూడ్నాలుగు టేబుల్​స్పూన్ల గుజ్జును మరో చిన్న గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో పక్కకు తీసినది కాకుండా మిగతా కర్బూజ గుజ్జు మొత్తాన్ని వేసుకుని వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
Muskmelon Juice Recipe
  • ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న కర్బూజ మిశ్రమాన్ని ఒక మిక్సింగ్ బౌల్​లోకి తీసుకుని కాసేపు ఫ్రిడ్జ్​లో ఉంచాలి.
  • ఆలోపు ఒక చిన్న బౌల్​లో సబ్జా గింజలను తీసుకుని కొన్ని నీళ్లు పోసి 10 నుంచి 20 నిమిషాల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • ఇవి నానేలోపు మరో గిన్నెలో సగ్గుబియ్యాన్ని తీసుకుని ఒకసారి శుభ్రంగా కడగాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్​లో నాలుగు కప్పుల నీళ్లు పోసి మరిగించుకోవాలి. వాటర్ వేడెక్కి బబుల్స్ వస్తున్నప్పుడు అందులో కడిగి పెట్టుకున్న సగ్గుబియ్యాన్ని వేసి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి.
Muskmelon Juice Recipe
  • ఇలా ఉడికించుకునే క్రమంలో వాటర్ ఏమైనా తగ్గినట్లు అనిపిస్తే మరికొద్దిగా యాడ్ చేసి కుక్ చేసుకోవాలి.
  • సగ్గుబియ్యం 80 శాతం వరకు ఉడికాక అందులో లీటర్ పాలు పోసుకుని ఒకసారి బాగా కలిపి మరిగించుకోవాలి.
  • ఆ మిశ్రమం మరిగేలోపు మరో చిన్న గిన్నెలో కస్టర్డ్ పౌడర్ తీసుకుని అర కప్పు నీళ్లు పోసి ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి.
  • ఒకవేళ మీ దగ్గర కస్టర్డ్ పౌడర్ లేనట్లయితే దాని ప్లేస్​లో కార్న్​ఫ్లోర్ లేదా మిల్క్ పౌడర్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు.
  • సగ్గుబియ్యం-పాల మిశ్రమం వేడెక్కి మరుగుతున్నప్పుడు అందులో కలిపి పెట్టుకున్న కస్టర్డ్ పౌడర్ నీళ్లను పోసి వెంటనే అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Muskmelon Juice Recipe
  • ఇదే స్టేజ్​లో మీరు తినే తీపిని బట్టి కొద్దిగా పంచదార కూడా వేసుకుని మూడ్నాలుగు నిమిషాలు కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి.
  • ఆ మిశ్రమం చక్కగా ఉడికి క్రీమిగా, చిక్కగా మారిందనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత దాన్ని కిందకు దింపి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • సగ్గుబియ్యం మిశ్రమం పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత దాన్ని ముందుగా గ్రైండ్ చేసి ఫ్రిడ్జ్​లో ఉంచిన కర్బూజ జ్యూస్​లో వేసుకోవాలి.
  • ఆపై అందులోనే నానబెట్టిన సబ్జాగింజలు, పక్కకు తీసిన చిన్న చిన్నగా కట్ చేసిన కర్బూజ గుజ్జు ముక్కలు, సన్నగా కట్ చేసుకున్న డ్రైఫ్రూట్స్ తరుగు వేసుకుని ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Muskmelon Juice Recipe
  • మీరు ఇలా చేసుకున్నాక సర్వింగ్ గ్లాసులలో పోసుకుని వెంటనే అయినా సర్వ్ చేయొచ్చు. లేదా ఇంకాస్త చల్లగా ఉంటే బాగుందనుకుంటే ఫ్రిడ్జ్​లో ఒకట్రెండు గంటల పాటు ఉంచి అయినా సర్వ్ చేసుకోవచ్చు.
  • అంతే, సగ్గుబియ్యం-సబ్జాగింజల కాంబినేషన్​లో చల్ల చల్లగా నోరూరించే "మస్క్​ మిలన్ జ్యూస్" రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఎండలు మండుతున్న వేళ బయట జ్యూస్​ సెంటర్స్​లో కొనుగోలు చేయకుండా ఇంట్లోనే ఇలా హెల్దీ అండ్ టేస్టీగా చేసుకోండి. ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తాగుతారు.
  • ఒకవేళ మీరు తక్కువ క్వాంటిటీలో ఈ డ్రింక్ రెడీ చేసుకోవాలనుకుంటే కర్బూజతో పాటు ఇతర పదార్థాలను తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.

లెమన్​ జ్యూస్​ కాదు "లెమన్​ పంచ్​" చేసుకోండి - ఒక్కో సిప్​ తాగుతుంటే ఫుల్​ రిఫ్రెష్​!

మండుటెండల్లో కూల్​ కూల్​గా "మ్యాంగో కస్టర్డ్" - తక్కువ పదార్థాలతో నిమిషాల్లోనే రెడీ!

