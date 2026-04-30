బాడీలో వేడిని తగ్గించే "మస్క్ మిలన్ జ్యూస్" - ఇలా చేస్తే అల్టిమేట్ టేస్ట్తో అద్దిరిపోతుంది!
- సమ్మర్లో అందరూ తప్పక తాగాల్సిన 'జ్యూస్' - ఒక్క గ్లాసుతో నీరసం, అలసటకు చెక్!
Published : April 30, 2026 at 10:39 AM IST
Muskmelon Juice Recipe in Telugu : రోజు రోజుకూ ఎండలు మండిపోతున్నాయి. ఉదయం 9 దాటక ముందే ఎండవేడిమి, ఉక్కపోతతో జనాలు ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్నారు. ఈ క్రమంలో చాలా మంది వేసవి తాపం నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు ఒంటికి చలువ చేసే ఆహార పదార్థాలు, పానీయాలు ఎక్కువగా తీసుకుంటుంటారు. అలాంటి వాటిల్లో "కర్బూజ పండు(మస్క్ మిలన్)" ఒకటి. నార్మల్గా అందరూ కర్బూజను నేరుగా తినడం లేదంటే జ్యూస్ చేసుకోవడం చేస్తుంటారు.
అయితే, జ్యూస్ చేసినప్పుడు చాలా మందికి పర్ఫెక్ట్ టెక్చర్ అండ్ టేస్ట్ రాదు. అలాంటి వారు ఓసారి ఈ పద్ధతిలో "మస్క్ మిలన్ జ్యూస్" ట్రై చేయండి. టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్లో ఉంటుంది. మండుటెండల్లో దీన్ని ఒక్క గ్లాసు తాగారంటే అలసట, నీరసం తగ్గిపోయి మంచి ఎనర్జిటిక్గా అనిపిస్తుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా కర్బూజ ఫ్లేవర్తో అల్టిమేట్గా ఉండే ఈ జ్యూస్ను ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- కర్బూజ పండ్లు - రెండు
- సబ్జా గింజలు - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- సగ్గుబియ్యం - అర కప్పు
- పాలు - ఒక లీటర్
- కస్టర్డ్ పౌడర్ - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- చక్కెర - ఏడెనిమిది టేబుల్స్పూన్లు
- డ్రైఫ్రూట్స్ తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ జ్యూస్ తయారీ కోసం ముందుగా తాజా కర్బూజ పండ్లు తీసుకున్ని రెండు ముక్కలుగా కట్ చేయాలి. తర్వాత చెంచాతో వాటిల్లో ఉండే గింజలను తొలగించుకోవాలి.
- గింజలు తీసేసిన తర్వాత చెంచాతో కర్బూజ ముక్కల్లో ఉండే గుజ్జును ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఇలా అన్నింటి నుంచి గుజ్జును తీసుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ ఆ కర్జూర గుజ్జులో నుంచి మూడ్నాలుగు టేబుల్స్పూన్ల గుజ్జును మరో చిన్న గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో పక్కకు తీసినది కాకుండా మిగతా కర్బూజ గుజ్జు మొత్తాన్ని వేసుకుని వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న కర్బూజ మిశ్రమాన్ని ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుని కాసేపు ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచాలి.
- ఆలోపు ఒక చిన్న బౌల్లో సబ్జా గింజలను తీసుకుని కొన్ని నీళ్లు పోసి 10 నుంచి 20 నిమిషాల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- ఇవి నానేలోపు మరో గిన్నెలో సగ్గుబియ్యాన్ని తీసుకుని ఒకసారి శుభ్రంగా కడగాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్లో నాలుగు కప్పుల నీళ్లు పోసి మరిగించుకోవాలి. వాటర్ వేడెక్కి బబుల్స్ వస్తున్నప్పుడు అందులో కడిగి పెట్టుకున్న సగ్గుబియ్యాన్ని వేసి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి.
- ఇలా ఉడికించుకునే క్రమంలో వాటర్ ఏమైనా తగ్గినట్లు అనిపిస్తే మరికొద్దిగా యాడ్ చేసి కుక్ చేసుకోవాలి.
- సగ్గుబియ్యం 80 శాతం వరకు ఉడికాక అందులో లీటర్ పాలు పోసుకుని ఒకసారి బాగా కలిపి మరిగించుకోవాలి.
- ఆ మిశ్రమం మరిగేలోపు మరో చిన్న గిన్నెలో కస్టర్డ్ పౌడర్ తీసుకుని అర కప్పు నీళ్లు పోసి ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి.
- ఒకవేళ మీ దగ్గర కస్టర్డ్ పౌడర్ లేనట్లయితే దాని ప్లేస్లో కార్న్ఫ్లోర్ లేదా మిల్క్ పౌడర్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు.
- సగ్గుబియ్యం-పాల మిశ్రమం వేడెక్కి మరుగుతున్నప్పుడు అందులో కలిపి పెట్టుకున్న కస్టర్డ్ పౌడర్ నీళ్లను పోసి వెంటనే అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇదే స్టేజ్లో మీరు తినే తీపిని బట్టి కొద్దిగా పంచదార కూడా వేసుకుని మూడ్నాలుగు నిమిషాలు కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి.
- ఆ మిశ్రమం చక్కగా ఉడికి క్రీమిగా, చిక్కగా మారిందనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత దాన్ని కిందకు దింపి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- సగ్గుబియ్యం మిశ్రమం పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత దాన్ని ముందుగా గ్రైండ్ చేసి ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచిన కర్బూజ జ్యూస్లో వేసుకోవాలి.
- ఆపై అందులోనే నానబెట్టిన సబ్జాగింజలు, పక్కకు తీసిన చిన్న చిన్నగా కట్ చేసిన కర్బూజ గుజ్జు ముక్కలు, సన్నగా కట్ చేసుకున్న డ్రైఫ్రూట్స్ తరుగు వేసుకుని ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- మీరు ఇలా చేసుకున్నాక సర్వింగ్ గ్లాసులలో పోసుకుని వెంటనే అయినా సర్వ్ చేయొచ్చు. లేదా ఇంకాస్త చల్లగా ఉంటే బాగుందనుకుంటే ఫ్రిడ్జ్లో ఒకట్రెండు గంటల పాటు ఉంచి అయినా సర్వ్ చేసుకోవచ్చు.
- అంతే, సగ్గుబియ్యం-సబ్జాగింజల కాంబినేషన్లో చల్ల చల్లగా నోరూరించే "మస్క్ మిలన్ జ్యూస్" రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఎండలు మండుతున్న వేళ బయట జ్యూస్ సెంటర్స్లో కొనుగోలు చేయకుండా ఇంట్లోనే ఇలా హెల్దీ అండ్ టేస్టీగా చేసుకోండి. ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తాగుతారు.
- ఒకవేళ మీరు తక్కువ క్వాంటిటీలో ఈ డ్రింక్ రెడీ చేసుకోవాలనుకుంటే కర్బూజతో పాటు ఇతర పదార్థాలను తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
