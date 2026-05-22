ఒంటికి చలువ చేసే "కులిత్ కలాన్" - సమ్మర్​లో ఒక్కసారైనా రుచి చూడాల్సిందే!

- ఉలవలు, మజ్జిగ కాంబోలో అద్దిరిపోయే డ్రింక్ - రుచితోపాటు ఆరోగ్యం బోనస్!

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 22, 2026 at 3:46 PM IST

Kulith Kalan Recipe in Telugu : రోజురోజుకూ ఎండలు విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నాయి. భానుడి భగభగలతో జనం ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్నారు. ఒకవైపు ఎండవేడిమి, మరోవైపు ఉక్కపోతతో ప్రజలు అల్లాడుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే మెజార్టీ పీపుల్ వేసవి తాపం నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు శరీరానికి చలువనిచ్చే ఆహార పదార్థాలు, పానీయాలు తీసుకుంటుంటారు. అందులో భాగంగానే పండ్ల రసాలు, కొబ్బరి నీళ్లు, మజ్జిగ, బార్లీ, సబ్జా నీళ్లు అంటూ రకరకాల డ్రింక్స్ తాగేస్తుంటారు. అయితే, ఎప్పుడూ అవేకాకుండా ఈసారి వెరైటీగా ట్రై చేయండి. అదే, టేస్టీ అండ్ హెల్దీ "కులిత్ కలాన్". ఇది మహారాష్ట్ర, గోవా రాష్ట్రాల్లో చాలా ఫేమస్ డ్రింక్ రెసిపీ.

ఈ డ్రింక్​ను ఉలవలు, మజ్జిగ, కొన్ని పోపు దినుసులతో ప్రత్యేక పద్ధతిలో ప్రిపేర్ చేస్తారు. ఒకప్పుడు ఆయా రాష్ట్రాల్లో పెద్దవాళ్లు పాటించిన "కలాన్‌" అనే ప్రత్యేక పద్ధతిలో దీన్ని రెడీ చేయడం వల్ల వేడి చేసే గుణం తగ్గి వేసవిలో శరీర ఉష్ణోగ్రతల్ని సమతుల్యం చేస్తుందట. పైగా దీని తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. ఒక్కసారి రుచి చూశారంటే మీరు మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు! మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ సమ్మర్ నయా స్పెషల్ డ్రింక్​ను ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఉలవలు - తగినన్ని
  • మజ్జిగ - సరిపడా
  • పచ్చిమిర్చి - రెండు
  • ఉప్పు - టేస్ట్​కు తగినంత
  • పంచదార - రెండు చిటికెళ్లు
  • నెయ్యి - కొద్దిగా
  • జీలకర్ర - ఒక చెంచా
  • ఇంగువ - చిటికెడు

తయారీ విధానం :

  • ఈ సమ్మర్ స్పెషల్ డ్రింక్ రెసిపీ ప్రిపరేషన్ కోసం ముందు రోజు ఈవెనింగ్ ఒక గిన్నెలో ఉలవల్ని తీసుకుని ఒకసారి లైట్​గా కడగాలి. తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి రాత్రంతా నానబెట్టుకోవాలి.
  • నెక్ట్స్ మార్నింగ్ బాగా నానిన ఉలవల్ని మరోసారి శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత అదే గిన్నెలో తగినన్ని మంచినీళ్లు పోసి(ఎక్కువగానే) ఉడికించుకోవాలి.
  • ఉలవలు చక్కగా ఉడికిన తర్వాత అందులో మిగిలిన నీటిని మరో గిన్నెలోకి వడకట్టి చల్లారనివ్వాలి.
  • అనంతరం వడకట్టి చల్లార్చుకున్న ఉలవల నీళ్లలో సరిపడా మజ్జిగ, వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసిన పచ్చిమిర్చి తరుగు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, చక్కెర వేసి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేయాలి.
  • ఆపై ఆ గిన్నెను పక్కనుంచి స్టవ్ మీద మరో చిన్న కడాయిలో కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకోవాలి.
  • అది కరిగి కాస్త వేడయ్యాక అందులో జీలకర్ర, ఇంగువ వేసి పోపును వేయించాలి.
  • పోపు వేగాక స్టవ్​ను తక్కువ మంటపై ఉంచి ముందుగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న కులిత్(ఉలవల నీళ్ల మజ్జిగ)ను ఆ తాలింపులో పోసి ఒకసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేయాలి.
  • అనంతరం స్టవ్​ను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఆ మిశ్రమం కాస్త గోరువెచ్చగా అయ్యేంత మరగనిచ్చి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత దాన్ని సర్వింగ్ గ్లాసులలోకి పోసుకుని హాయిగా తాగేయండి. అంతే, సూపర్ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ "కులిత్ కలాన్" మీ ముందు ఉంటుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఈ సమ్మర్​లో రెగ్యులర్ డ్రింక్స్ కాకుండా వెరైటీగా దీన్ని ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు.

బెనిఫిట్స్ :

  • ఈ డ్రింక్ కోసం ముందురోజు నుంచీ ఉలవలు నానడం వల్ల మంచిగా ప్రొబయాటిక్​గానూ పని చేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు.
  • అలాగే, ఎండల్లో కడుపు ఉబ్బరం, మలబద్ధకం, అజీర్తి వంటి సమస్యలను తగ్గించడంలో ఈ డ్రింక్ చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది.
  • ఈ డ్రింక్​లో అమైనో ఆమ్లాలు, ఐరన్, ప్రొటీన్ ఎక్కువగా ఉండి ఎండ వల్ల వచ్చే నీరసాన్ని తగ్గించి తక్షణ శక్తిని అందిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. వెయిట్ లాస్ అవ్వాలనుకునేవారికి ఇది మంచి డైట్‌ డ్రింక్​గా చెప్పుకోవచ్చంటున్నారు.

