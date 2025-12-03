బెండకాయతో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "దోశలు" - మినపప్పు అవసరం లేదు! - నిమిషాల్లోనే రెడీ!
ఎప్పుడైనా 'బెండకాయ దోశలు' తిన్నారా? - లేదు అంటే ఓసారి ట్రై చేయండి! - భలే రుచిగా ఉంటాయి!
Published : December 3, 2025 at 9:59 AM IST
Bendakaya Dosa Recipe in Telugu : నార్మల్గా మనందరం ముందు రోజూ మినప్పప్పు నానబెట్టి, పిండి రుబ్బుకుని, పులియబెట్టి మరుసటి రోజు 'దోశలు' వేసుకుంటుంటాం. ఇదంతా కాస్త టైమ్తో కూడుకున్న పనే. అయితే, కొన్నిసార్లు దోశలు తినాలని ఉన్నా పిండి లేదనే కారణంతో ఆగిపోతుంటారు చాలా మంది. అలాంటి వారికోసమే ఈ వెరైటీ అండ్ ఇన్స్టంట్ రెసిపీ. అదే, బెండకాయతో నోరూరించే "దోశలు".
ఈ దోశ తయారీ కోసం పెద్దగా కష్టపడక్కర్లేదు. మినప్పప్పుతో పనిలేకుండా తక్కువ టైమ్లో చాలా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. బెండకాయ, సేమియా కాంబోలో రెడీ అయ్యే ఈ దోశలు సరికొత్త రుచిలో భలే కమ్మగా ఉంటాయి. జిగురు లేకుండా టేస్టీగా ఉండే వీటిని బెండకాయ అంటే నచ్చనివాళ్లూ ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తినేస్తారు. పిల్లలకూ చాలా బాగా నచ్చుతాయి. మరి, బెండకాయతో ఈ టేస్టీ అండ్ క్రిస్పీ దోశలను చేసుకోవడం ఎలాగో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- సేమియా - రెండు కప్పులు
- గోధుమరవ్వ - రెండు కప్పులు
- పెరుగు - అర కప్పు
- బెండకాయ ముక్కలు - రెండు కప్పులు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- వంటసోడా - కొద్దిగా
- నూనె - కొద్దిగా(దోశపై వేసుకోవడానికి)
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక వెడల్పాటి ప్లేట్ లేదా బేషన్లో సేమియా, గోధుమరవ్వ తీసుకుని ఒకసారి అవి రెండు మంచిగా కలిసేలా మిక్స్ చేయాలి.
- ఇక్కడ గోధుమరవ్వ లేనివారు దాని ప్లేస్లో బొంబాయి రవ్వనైనా తీసుకోవచ్చు.
- తర్వాత అందులో పెరుగు, ఒక కప్పు నీళ్లు యాడ్ చేసుకుని మిశ్రమం మొత్తాన్ని ఒకసారి బాగా కలిపి మూతపెట్టి పది నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
- ఆ మిశ్రమం నానేలోపు తాజా బెండకాయలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి.
- ఆపై వాటి చివర్లు తీసేసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి. అలాగే, పిడికెడు కొత్తిమీరు కడిగి పక్కనపెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు పదినిమిషాల పాటు నానిన రవ్వ సేమియా మిశ్రమంలో కట్ చేసి పెట్టుకున్న బెండకాయ ముక్కలు, కొత్తిమీర వేసి ఒకసారి అంతా కలిసేలా కలపాలి.
- అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో బెండకాయ ముక్కలు-రవ్వ మిశ్రమం, తగినన్ని నీళ్లు యాడ్ చేసుకుని దోశకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలో పిండిని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న పిండిని ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుని అందులో రుచికి తగినంత ఉప్పు, వంటసోడా వేసుకుని ఒకసారి అంతా కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద దోశ పెనం పెట్టి వేడి చేసుకోవాలి. పాన్ వేడయ్యాక కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని ఒకట్రెండు గరిటెలు వేసుకుని దోశలా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
- అది కాస్త కాలిన తర్వాత పైన కొద్దిగా నూనె వేసుకుని కాల్చుకోవాలి. అది వన్సైడ్ చక్కగా కాలిన తర్వాత రెండో వైపునకు టర్న్ చేసి అటు వైపు మంచిగా కాల్చుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకోండి.
- అంతే, బెండకాయలతో నోరూరించే టేస్టీ "దోశలు" అప్పటికప్పుడు ఈజీగా రెడీ అవుతాయి!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి రెగ్యులర్గా చేసుకునే మినప్పప్పు దోశలకు బదులుగా ఇలా బెండకాయతో దోశలు ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ సరికొత్త రుచిని ఆస్వాదిస్తారు!
- ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయమేమిటంటే, ఈ రెసిపీలోకి రవ్వ తీసుకున్న కప్పునే పెరుగు, సేమియా, బెండకాయ ముక్కలు, వాటర్ వంటివి తీసుకోవడానికి వాడుకోవాలి. అప్పుడే దోశలు మంచి రుచికరంగా, క్రిస్పీగా వస్తాయి.
