ఆలూ స్టఫింగ్తో అద్దిరిపోయే "పొంగనాలు" - బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు!
ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చే సూపర్ టేస్టీ 'పొంగనాలు' - ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేయమనడం పక్కా!
Published : October 31, 2025 at 12:06 PM IST
Aloo Masala Paniyaram Recipe : సౌత్ ఇండియా ఫేమస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీలలో ఒకటి పనియారం. వీటినే మనం గుంత పొంగనాలు అని పిలుచుకుంటాం. ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చే వీటిని మీరు ఇప్పటివరకు రకరకాల వెరైటీల్లో ట్రై చేసి ఉంటారు. కానీ, ఓసారి ఆలూ మసాలా స్టఫింగ్తో ఇలా "గుంత పొంగనాలు" చేసి చూడండి. లోపల స్టఫింగ్తో, బయట క్రిస్పీగా ఉండే ఈ పొంగనాలను పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. పైగా, వీటి తయారీ కోసం ఎక్కువ టైమ్ కేటాయించాల్సిన పనిలేదు. బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి అప్పటికప్పుడు ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. అలాగే, ఒక నయా రెసిపీని టేస్ట్ చేశామన్నా ఫీలింగ్ పొందుతారు. మరి, సూపర్ టేస్టీగా ఉండే ఈ స్టఫ్డ్ పనియారంను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బొంబాయి రవ్వ - ఒక కప్పు
- పెరుగు - అరకప్పు
- సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు - ఒక చెంచా
- సన్నని అల్లం తరుగు - ఒక చెంచా
- నూనె - రెండు చెంచాలు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- బేకింగ్ సోడా - పావుచెంచా
స్టఫింగ్ కోసం :
- బంగాళాదుంపలు - రెండు
- జీలకర్ర - అరచెంచా
- సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు - ఒక చెంచా
- కారం - అరచెంచా
- గరంమసాలా - అరచెంచా
- ఆమ్చూర్ పొడి - అరచెంచా
- సన్నని కొత్తిమీర తరుగు - అరచెంచా
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
తయారీ విధానం :
- ఈ సూపర్ టేస్టీ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ కోసం ముందుగా కుక్కర్లో బంగాళదుంపలను తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఉడికించుకోవాలి.
- అవి ఉడికేలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన పరిమాణంలో సన్నని ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, అల్లం, కొత్తిమీర తరుగును రెడీ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో బొంబాయి రవ్వ, పెరుగు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, సన్నని అల్లం తరుగు వేసుకుని అవన్నీ బాగా కలిసేలా కలిపి పావుగంట పక్కన పెట్టేయాలి.
- ఆలోపు మంచిగా ఉడికిన బంగాళదుంపలను పొట్టు తీసుకుని పక్కనుంచాలి. ఇప్పుడు స్టఫింగ్ను రెడీ చేసుకోవాలి.
- ఇందుకోసం ఒక గిన్నెలో ఉడికించిన బంగాళదుంపలను వేసి మెత్తగా మాష్ చేసుకోవాలి. ఆపై అందులో జీలకర్ర, సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు, కారం, గరంమసాలా, ఆమ్చూర్ పౌడర్, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు, టేస్ట్కి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని అన్నింటినీ చక్కగా కలిసేలా బాగా కలిపితే 'స్టఫింగ్' రెడీ అవుతుంది!
- తర్వాత ఆ మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చిన్న చిన్న ఉండల్లా చేసి ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు పావుగంట పాటు పక్కనుంచిన బొంబాయి రవ్వ మిశ్రమాన్ని తీసుకుని అందులో చివరిగా బేకింగ్సోడా వేసి మరోసారి బాగా కలిపి పనియారంకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలో పిండిని సిద్ధం చేసుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద గుంత పొంగనాల పాన్ పెట్టి వేడి చేసుకోవాలి. పాన్ వేడయ్యాక అన్ని గుంతల్లో కొద్దిగా నూనె అప్లై చేసుకోవాలి.
- తర్వాత స్టవ్ను చిన్నమంటపైన ఉంచి ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఒక్కో ఆలూ స్టఫింగ్ ముద్దనీ కలిపి పెట్టుకున్న బొంబాయిరవ్వ మిశ్రమంలో ముంచి పనియారం పాత్రలో వేసుకోవాలి.
- అలా పాన్లో సరిపడా వేసుకున్నాక మూతపెట్టి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో వన్ సైడ్ మంచిగా కాలనివ్వాలి. ఆపై మరో వైపునకు టర్న్ చేసి అటు వైపు కూడా చక్కగా కాల్చుకోవాలి.
- అన్నివైపులా ముదురు గోధుమరంగులోకి వచ్చేంతవరకూ కాల్చుకున్నాక సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకోండి. అంతే, ఆలూ మసాలా స్టఫింగ్తో భలే కమ్మగా ఉండే "రవ్వ పొంగనాలు" నిమిషాల్లోనే రెడీ అవుతాయి!
