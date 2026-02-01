ఇంటిల్లిపాదీకి నచ్చే తమిళనాడు స్టైల్ "సాంబార్" - ఒక్కసారి తింటే 'వన్స్మోర్' అంటారంతే!
తమిళనాడు స్టైల్లో అద్దిరిపోయే సాంబార్ రెసిపీ - ఈ రుచికి ఎవ్వరైనా ఫిదా అవ్వాల్సిందే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 1, 2026 at 5:09 PM IST
Tamil Sambar Preparation in Telugu : సాంబార్ను చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. వేడివేడి అన్నంలో ఇది వేసి తింటే ఆహా అనాల్సిందే. దీనిని వివిధ రకాలుగా తయారు చేస్తుంటారు. కానీ ఎప్పుడూ ఓకేలా కాకుండా ఈసారి కాస్త డిఫరెంట్గా తమిళనాడు స్టైల్లో సాంబార్ చేశారంటే ఇళ్లంతా ఘుమఘుమలాడాల్సిందే. మరి ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఒక్కసారైనా టేస్ట్ చేయాల్సిన రెసిపీ "వెజ్ ధన్సాక్" - ఇల్లంతా ఘుమఘుమలాడుతుంది!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- కందిపప్పు - ఒక కప్పు
- ఉల్లిపాయలు - 2
- టమోటాలు - 3
- పసుపు - 1 టీ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఇంగువ - పావు టీ స్పూన్
- మినపప్పు - 1 టీ స్పూన్
- ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- నెయ్యి - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఎండుమిర్చి - 2
- సాంబార్ ఉల్లిపాయలు - 15
- మునక్కాయ - 1
- చింతపండు గుజ్జు - అర కప్పు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- బెల్లం - 2 టీ స్పూన్లు
- కొత్తిమీర - కొంచెం
మసాలా పేస్ట్ కోసం కావాల్సిన పదార్థాలు :
- శనగపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- మినపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ధనియాలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఎండుమిర్చి - 10
- పచ్చికొబ్బరి తురుము - అర కప్పు
- ఇంగువ - పావు టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా గిన్నెలో కప్పు కందిపప్పు, సరిపడా నీళ్లు పోసి అరగంట పాటు నానబెట్టాలి. అలాగే రెండు ఉల్లిపాయలు, మూడు టమోటాలు, ఒక మునక్కాయను కట్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్లో నానబెట్టిన కందిపప్పు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లి,టమోటా ముక్కలు, కొద్దిగా ఉప్పు వేయాలి. అలాగే ఒక టీ స్పూన్ పసుపు, పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ, సరిపడా నీళ్లు పోసి బాగా కలపాలి. అనంతరం కుక్కర్ మూతపెట్టి ఐదు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించాలి.
- మరోవైపు సాంబార్ పేస్ట్ కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ శనగపప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ మినపప్పు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ధనియాలు వేసి రెండు నిమిషాల పాటు వేయించాలి. ఇందులోనే 10 ఎండుమిర్చి, అర కప్పు పచ్చికొబ్బరి తురుము యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి. చివరన పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఈ మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్లో వేసి గ్రైండ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత కొన్ని నీళ్లు పోసి మిక్సీ పట్టాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ మినపప్పు, ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి వేయించాలి.
- ఇందులోనే రెండు ఎండుమిర్చి, 15 సాంబార్ ఉల్లిపాయలు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న మునక్కాయ ముక్కలు యాడ్ చేసి ఐదు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి.
- ఐదు నిమిషాల అనంతరం గ్రైండ్ చేసుకున్న మసాలా పేస్ట్, కొన్ని నీళ్లు, అర కప్పు చింతపండు గుజ్జు యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఉడికించిన పప్పు మిశ్రమం వేసి, కొద్దిగా వాటర్ పోసి కలపాలి.
- ఆ తర్వాత కొద్దిగా కరివేపాకు యాడ్ చేసి సాంబార్ను ఓసారి కలిపి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి పది నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- 10 నిమిషాల తర్వాత రెండు టీ స్పూన్ల బెల్లం, కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే ఘుమఘుమలాడే తమిళనాడు స్టైల్ సాంబార్ రెడీ అయినట్లే!
వహ్వా అనిపించే "ఉలవల అన్నం" - ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ రెసిపీ అయిపోద్ది!
చూస్తేనే నోరూరిపోయే "కాకినాడ గొట్టం కాజాలు" - ఇక స్వీట్ లవర్స్ ఫుల్ ఖుష్!