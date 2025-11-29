మళ్లీ తినాలనిపించేలా "తమలపాకు కొబ్బరి పచ్చడి" - ఈ కొలతలతో చేస్తే వేడివేడి అన్నంలోకి అదుర్స్!
తమలపాకు, పచ్చికొబ్బరి కాంబినేషన్లో సూపర్ పచ్చడి - రెండు ముద్దలు ఎక్కువగానే తింటారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 29, 2025 at 3:25 PM IST
Betel Leaves Coconut Chutney : మీరు ఇప్పటి వరకు రకరకాల పచ్చళ్లను ట్రై చేసి ఉంటారు. కానీ ఎప్పుడైనా తమలపాకు, కొబ్బరి ఉపయోగించి పచ్చడి చేశారా? లేదంటే ఓసారి ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో ట్రై చేశారంటే సూపర్గా వస్తుంది. ఇది వేడివేడి అన్నంలోకి భలే కమ్మగా ఉంటుంది. పైగా దీన్ని చాలా తక్కువ టైమ్లో సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే రొటీన్ పచ్చళ్లకు భిన్నమైన రుచిని ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. మరి తమలపాకు కొబ్బరి పచ్చడి ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఆయిల్ - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- తమలపాకులు - 4
- పచ్చిమిర్చి - 6
- అల్లం - కొద్దిగా
- పల్లీలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - 1 కప్పు
- తాలింపు గింజలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ఎండుమిర్చి - 3
- ఇంగువ - 2 చిటికెడ్లు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత నాలుగు తమలపాకులను ముక్కలుగా తుంచి వేసి రెండు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ప్లేట్లో వేయాలి.
- ఇదే నూనెలో కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొద్దిగా అల్లం ముక్కలు వేయాలి. అలాగే ఒక టేబుల్ స్పూన్ పల్లీలు యాడ్ చేసి వేయించి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సీజార్లో వేయించిన తమలపాకు ముక్కలు, పచ్చిమిర్చిఅల్లం పల్లీలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక కప్పు పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు, అర చెక్క నిమ్మరసం వేసి కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ తాలింపు గింజలు వేసి వేగనివ్వాలి. ఇందులోనే కొద్దిగా కరివేపాకు, రెండు చిటికెడ్ల ఇంగువ యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి. అనంతరం రెడీ చేసుకున్న పచ్చడిని ఇందులో వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే తమలపాకు కొబ్బరి పచ్చడి రెడీ అయినట్లే!
- వేడివేడి అన్నంలో తమలపాకు కొబ్బరి పచ్చడి వేసి తిన్నారంటే ఇంకో రెండు ముద్దలూ ఎక్కువగానే తింటారు!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ రెసిపీగా మారుతుంది.
- మీరు ఈ పచ్చడిని ఎక్కువ పరిమాణంలో చేసుకోవాలనుకుంటే తమలపాకులు, కొబ్బరితో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
