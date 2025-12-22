పసందైన "మలై లడ్డూలు" - కమ్మగా, నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతాయి! - ఇలాంటివి ఒక్కటి తిన్నా చాలంటారు!
పాలు, పంచదారతో సింపుల్గా చేసుకునే స్వీట్ రెసిపీ - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే అద్భుతంగా ఉంటుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 22, 2025 at 3:59 PM IST
Malai Ladoo Prepare in Telugu : మిగతా వాటితో పోలిస్తే స్వీట్ రెసిపీల్లో లడ్డూలకు ప్రత్యేక ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంటుంది. ఇవి దేనితో చేసినా దానికి ఉండే క్రేజ్ అలాంటిది మరి. చాలా మంది బూందీ లడ్డూ, మోతీచూర్ లడ్డూ, నువ్వుల లడ్డూ, రవ్వ లడ్డూ వంటివి చేస్తుంటారు. అవి మాత్రమే కాకుండా పాలతో కూడా అప్పటికప్పుడు మంచి రుచికరమైన లడ్డూలను తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇవి సూపర్ టేస్టీగా ఉండడమే కాకుండా పిల్లలు, పెద్దలకు ఫేవరెట్ స్వీట్గా మారుతుంది. ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ బిగినర్స్ కూడా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేయొచ్చు.
అలాగే వీటి తయారీకి ఎక్కువ పదార్థాలు కూడా అవసరం లేదు. కేవలం ఆరంటే ఆరు ఇంగ్రీడియంట్స్తో ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. మరి ఈ స్వీట్ షాప్ స్టైల్ మలై లడ్డూలను పర్ఫెక్ట్ షేప్లో మంచి రుచికరంగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. ఇలా చేసి ఇచ్చారంటే పిల్లలే కాదు పెద్దలు కూడా ఒకటికి రెండు అడిగి మరి తింటారు! అంతేకాక ఇంటికి బంధువులు వచ్చినప్పపుడు లేదా చిన్నచిన్న వేడుకల్లో ఈ విధంగా చేసి వారిని సర్ప్రైజ్ చేయండి. మరి ఈ సూపర్ టేస్టీటేస్టీ మలై లడ్డూల తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పాలు - 1 లీటర్
- పంచదార - 100 గ్రాములు
- నిమ్మరసం - కొద్దిగా
- నెయ్యి - తగినంతా
- యాలకుల పొడి - అర టీ స్పూన్
- మిల్క్ పౌడర్ - పావు కప్పు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో ఒక లీటర్ పాలు పోయాలి. ఇందులో 100 గ్రాముల పంచదార పోసి మూడు పొంగులు వచ్చేంత వరకు ఉంచాలి.
- ఆ తర్వాత మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ 20 నిమిషాల పాటు మరిగించాలి. ఇందులో కొద్దిగా నిమ్మరసం వేసి కలపాలి.
- అదేవిధంగా పావు కప్పు మిల్క్ పౌడర్ వేసి మిక్స్ చేయాలి. ఇందులో ఒక టీ స్పూన్ నెయ్యి, అర టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి యాడ్ చేసి కలపాలి. అనంతరం ఈ మిశ్రమాన్ని కడాయి మొత్తానికి స్ప్రెడ్ చేసి ఐదు గంటల సేపు పక్కనుంచాలి.
- ఐదు గంటల తర్వాత అర చేతులకు నెయ్యి అప్లై చేసి మిశ్రమాన్ని బాల్స్ లాగా చేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే నోరూరించే మలై లడ్డూలు సిద్ధంగా ఉంటాయి.
- అనంతరం వీటిని ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే నాలుగు రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ స్వీట్గా మారుతుంది!
- మీరు మలై లడ్డూలను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే పాలు, పంచదారతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
