పచ్చడిని మించిన టేస్ట్​తో నోరూరించే "ఉసిరికాయ కారం" - అన్నం, టిఫెన్స్​లోకి అద్దిరిపోతుంది!

- రెగ్యులర్ కర్రీలు తిని బోర్ కొట్టిందా? - ఉసిరికాయలతో ఇలా "కారం" ట్రై చేయండి!

Usirikaya Karam Recipe
Usirikaya Karam Recipe (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 30, 2025 at 3:44 PM IST

2 Min Read
Usirikaya Karam Recipe in Telugu : ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే వాటిల్లో ఉసిరికాయలు ఒకటి. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఎక్కడ చూసినా ఇవి ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటాయి. ఈ క్రమంలోనే వింటర్ స్పెషల్​గా పిలిచే ఉసిరితో రకరకాల రెసిపీలు ట్రై చేస్తుంటారు. అందులో ముఖ్యంగా మెజార్జీ పీపుల్ వీటితో నిల్వ పచ్చళ్లు తయారు చేస్తుంటారు. ఇంకొందరు పప్పు, పులిహోర అంటూ వెరైటీ వెరైటీ వంటకాలను చేసుకుని తృప్తిగా ఆరగిస్తుంటారు. అయితే, అవి మాత్రమే కాకుండా మీరు ఈ సీజన్​లో తప్పక ట్రై చేయాల్సిన మరో రెసిపీ ఉంది. అదే, నోరూరించే కమ్మని "ఉసిరి కారం".

వాతావరణం చల్ల చల్లగా ఉన్న ఈ సమయంలో వేడివేడి అన్నంలో ఈ ఉసిరి కారం వేసుకొని తింటే అద్దిరిపోయే రుచి​నిస్తుంది. ఈ కారం నోటికి మంచి రుచికరంగా ఉండి తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. పుల్ల పుల్లగా, కారం కారంగా ఉండే ఇది పిల్లలకూ చాలా బాగా నచ్చుతుంది. ఇది అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా టిఫెన్స్​లోకి భలే కమ్మగా ఉంటుంది. అలాగే, దీని తయారీకి ఎక్కువ పదార్థాలు కూడా అవసరం లేదు. ఎవరైనా చాలా తక్కువ టైమ్​లో సింపుల్​గా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ సూపర్ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ "ఉసిరి కారం" ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Usirikaya Karam Recipe
ఉసిరికాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మూడు - ఉసిరికాయలు
  • ఉల్లిపాయ - ఒకటి(చిన్నది)
  • మూడ్నాలుగు - వెల్లుల్లి రెబ్బలు
  • కారం - రెండు చెంచాలు(తగినంత)
  • ఉప్పు - టేస్ట్​కి సరిపడా

తాలింపు కోసం :

  • ఆయిల్ - మూడు చెంచాలు
  • ఆవాలు - పావుచెంచా
  • జీలకర్ర - పావుచెంచా
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా

Usirikaya Karam Recipe
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ కారం తయారీ కోసం ముందుగా ఉసిరికాయల్ని శుభ్రంగా కడగాలి.
  • ఆపై వాటిని క్లాత్​తో తుడిచి ముక్కలు చేసి గింజలు తీసేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. అలాగే, ఉల్లిపాయను మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
Usirikaya Karam Recipe
జీలకర్ర (Getty Images)
  • అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో గింజలు తీసేసిన ఉసిరి ముక్కలు, ఉల్లిపాయముక్కలు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకుని మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త కచ్చాపచ్చాగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత జీలకర్ర, ఆవాలు, కరివేపాకు వేసి వేయించుకోవాలి.
  • తాలింపు వేగిన తర్వాత అందులో ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ఉసిరిముద్దను వేసి అంతా బాగా కలిసేలా కలిపి పచ్చివాసన పోయేవరకూ కలుపుతూ వేయించాలి.
Usirikaya Karam Recipe
కారం (Getty Images)
  • ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక రుచికి తగినంత కారం, ఉప్పు వేసి మొత్తం కలిసేలా కలిపి మరికాసేపు ఉడకనివ్వాలి.
  • కొద్దిసేపు ఆ మిశ్రమాన్ని ఉడికించిన తర్వాత అందులో నుంచి నూనె సెపరేట్ అవుతుంది. అప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దింపేసుకుంటే చాలు.
  • కమ్మని రుచితో నోరూరించే "ఉసిరి కారం" నిమిషాల్లోనే రెడీ అవుతుంది!
  • రెగ్యులర్​గా చేసుకునే కర్రీలు తిని బోరింగ్​గా అనిపించిన వారు ఓసారి ఇలా 'ఉసిరి కారం' చేసుకుని చూడండి.
  • చల్లని వేళ వేడివేడి అన్నంలోకి కమ్మ కమ్మగా భలే ఉంటుంది. ఇంటిల్లిపాదీ రోజూ తినే దానికంటే ఈ కారంతో నాలుగు ముద్దలు ఎక్కువే లాగిస్తారు!

