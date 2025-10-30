పచ్చడిని మించిన టేస్ట్తో నోరూరించే "ఉసిరికాయ కారం" - అన్నం, టిఫెన్స్లోకి అద్దిరిపోతుంది!
- రెగ్యులర్ కర్రీలు తిని బోర్ కొట్టిందా? - ఉసిరికాయలతో ఇలా "కారం" ట్రై చేయండి!
Published : October 30, 2025 at 3:44 PM IST
Usirikaya Karam Recipe in Telugu : ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే వాటిల్లో ఉసిరికాయలు ఒకటి. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఎక్కడ చూసినా ఇవి ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటాయి. ఈ క్రమంలోనే వింటర్ స్పెషల్గా పిలిచే ఉసిరితో రకరకాల రెసిపీలు ట్రై చేస్తుంటారు. అందులో ముఖ్యంగా మెజార్జీ పీపుల్ వీటితో నిల్వ పచ్చళ్లు తయారు చేస్తుంటారు. ఇంకొందరు పప్పు, పులిహోర అంటూ వెరైటీ వెరైటీ వంటకాలను చేసుకుని తృప్తిగా ఆరగిస్తుంటారు. అయితే, అవి మాత్రమే కాకుండా మీరు ఈ సీజన్లో తప్పక ట్రై చేయాల్సిన మరో రెసిపీ ఉంది. అదే, నోరూరించే కమ్మని "ఉసిరి కారం".
వాతావరణం చల్ల చల్లగా ఉన్న ఈ సమయంలో వేడివేడి అన్నంలో ఈ ఉసిరి కారం వేసుకొని తింటే అద్దిరిపోయే రుచినిస్తుంది. ఈ కారం నోటికి మంచి రుచికరంగా ఉండి తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. పుల్ల పుల్లగా, కారం కారంగా ఉండే ఇది పిల్లలకూ చాలా బాగా నచ్చుతుంది. ఇది అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా టిఫెన్స్లోకి భలే కమ్మగా ఉంటుంది. అలాగే, దీని తయారీకి ఎక్కువ పదార్థాలు కూడా అవసరం లేదు. ఎవరైనా చాలా తక్కువ టైమ్లో సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ సూపర్ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ "ఉసిరి కారం" ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మూడు - ఉసిరికాయలు
- ఉల్లిపాయ - ఒకటి(చిన్నది)
- మూడ్నాలుగు - వెల్లుల్లి రెబ్బలు
- కారం - రెండు చెంచాలు(తగినంత)
- ఉప్పు - టేస్ట్కి సరిపడా
తాలింపు కోసం :
- ఆయిల్ - మూడు చెంచాలు
- ఆవాలు - పావుచెంచా
- జీలకర్ర - పావుచెంచా
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ కారం తయారీ కోసం ముందుగా ఉసిరికాయల్ని శుభ్రంగా కడగాలి.
- ఆపై వాటిని క్లాత్తో తుడిచి ముక్కలు చేసి గింజలు తీసేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. అలాగే, ఉల్లిపాయను మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో గింజలు తీసేసిన ఉసిరి ముక్కలు, ఉల్లిపాయముక్కలు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకుని మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త కచ్చాపచ్చాగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత జీలకర్ర, ఆవాలు, కరివేపాకు వేసి వేయించుకోవాలి.
- తాలింపు వేగిన తర్వాత అందులో ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ఉసిరిముద్దను వేసి అంతా బాగా కలిసేలా కలిపి పచ్చివాసన పోయేవరకూ కలుపుతూ వేయించాలి.
- ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక రుచికి తగినంత కారం, ఉప్పు వేసి మొత్తం కలిసేలా కలిపి మరికాసేపు ఉడకనివ్వాలి.
- కొద్దిసేపు ఆ మిశ్రమాన్ని ఉడికించిన తర్వాత అందులో నుంచి నూనె సెపరేట్ అవుతుంది. అప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దింపేసుకుంటే చాలు.
- కమ్మని రుచితో నోరూరించే "ఉసిరి కారం" నిమిషాల్లోనే రెడీ అవుతుంది!
- రెగ్యులర్గా చేసుకునే కర్రీలు తిని బోరింగ్గా అనిపించిన వారు ఓసారి ఇలా 'ఉసిరి కారం' చేసుకుని చూడండి.
- చల్లని వేళ వేడివేడి అన్నంలోకి కమ్మ కమ్మగా భలే ఉంటుంది. ఇంటిల్లిపాదీ రోజూ తినే దానికంటే ఈ కారంతో నాలుగు ముద్దలు ఎక్కువే లాగిస్తారు!
