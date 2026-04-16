సరికొత్త ఫ్లేవర్​తో "తాటి ముంజల కర్రీ" - ఈ సీజన్​లో ఒక్కసారైనా టేస్ట్ చేయాల్సిందే!

- ఎన్నడూ తినని నయా వంటకం - చిక్కని గ్రేవీతో అన్నం, చపాతీ, రొట్టెల్లోకి అదుర్స్!

Published : April 16, 2026 at 3:13 PM IST

Thati Munjala Curry Recipe : సమ్మర్​లో 'తాటి ముంజలు' విరివిగా దొరుకుతుంటాయి. తియ్యగా, నోట్లో వేసుకుంటే కరిగిపోయేలా ఉండే వీటిని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ చాలా ఇష్టంగా తింటుంటారు. వేసవిలో ఇవి ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మేలు చేస్తాయి. అయితే, నార్మల్​గా ఎక్కువ మంది వీటిని నేరుగా తింటుంటారు. అలాకాకుండా, ఓసారి ఇలా కర్రీ ట్రై చేయండి. రెగ్యులర్ కూరలు తిని బోర్ కొట్టినవారికి ఇది సరికొత్త ఫ్లేవర్​ను అందిస్తుంది. ఈ గ్రేవీ కర్రీ అన్నంతో పాటు రోటీ, చపాతీ, రొట్టెల్లోకీ మంచి టేస్ట్​నిస్తుంది. అలాగే, దీన్ని రెడీ చేసుకోవడం కూడా చాలా సింపుల్. మరి, లేట్ చేయకుండా తాటి ముంజలతో వావ్ అనిపించే ఈ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

మసాలా పేస్ట్ కోసం :

  • పావు కప్పు - పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు
  • ఐదారు - మిరియాలు
  • రెండు టీస్పూన్లు - ధనియాలు
  • అరటీస్పూన్ - జీలకర్ర
  • పావుటీస్పూన్ - సోంపు
  • రెండు - లవంగాలు
  • రెండు - యాలకులు
  • చిన్నముక్క - దాల్చిన చెక్క
  • పది - జీడిపప్పులు
తాటి ముంజలు (Getty Images)

కర్రీ కోసం :

  • ముంజలు - 15 నుంచి 20
  • తగినంత - నూనె
  • రెండు - ఉల్లిపాయలు
  • ఐదారు - పచ్చిమిర్చి
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • కొద్దిగా - కరివేపాకు
  • రెండు - పండిన టమాటాలు
  • పావు చెంచా - పసుపు
  • రుచికి సరిపడా - కారం

పచ్చికొబ్బరి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సమ్మర్ స్పెషల్ రెసిపీ కోసం ముందుగా కాస్త ముదురుగా ఉండే తాటి ముంజలను తీసుకుని వాటిపై ఉండే పొట్టును శుభ్రంగా తీసేసుకోవాలి.
  • ఆపై వాటిని మీకు కావాల్సిన సైజ్​లో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఒక బౌల్​లోకి వేసుకుని ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్​లో ధనియాలు, మిరియాలు, లవంగాలు, యాలకులు, దాల్చినచెక్క, జీలకర్ర, సోంపు వేసుకుని సన్నని మంట మీద మాడిపోకుండా మంచి సువాసన వచ్చేంత వరకు వేయించి పక్కకు తీసుకోవాలి.
  • తర్వాత అదే పాన్​లో జీడిపప్పు పలుకులు వేసి బంగారు రంగు వచ్చే వరకు వేయించి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
ధనియాలు (Getty Images)
  • నెక్ట్స్ మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో వేయించిన ధనియాల మిశ్రమం వేసి బరకగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
  • అలా మిక్సీ పట్టుకున్నాక అందులోనే వేయించిన జీడిపప్పు పలుకులు, పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు వేసుకుని, పావు కప్పు నీళ్లు పోసి మెత్తని పేస్ట్​లా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. దాంతో మసాలా పేస్ట్ రెడీ అవుతుంది.
  • ఇప్పుడు కర్రీని రెడీ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం స్టవ్ మీద మరో పాన్ ఉంచి తగినంత నూనె పోసి హీట్ చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కరివేపాకు వేసి ఆనియన్స్ కాస్త రంగు మారేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత ఉప్పు వేసి కలిపి సన్నని సెగ మీద ఉల్లిపాయలు గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్​లోకి వచ్చే వరకు మగ్గించుకోవాలి.
మిరియాలు (Getty Images)
  • ఆనియన్స్ మంచిగా వేగాక అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు కాసేపు వేయించాలి.
  • అనంతరం అందులో సన్నగా కట్ చేసిన టమాటా ముక్కలు వేసి ఒక నిమిషం పాటు కలుపుతూ వేయించి, ఆపై మూతపెట్టి అవి సాఫ్ట్​గా అయ్యే వరకు మగ్గనివ్వాలి.
  • టమాటాలు సాఫ్ట్​గా ఉడికిన తర్వాత అందులో ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న మసాలా పేస్ట్​ను వేసి ఒకసారి అంతా కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి. ఆపై మూతపెట్టి లో-ఫ్లేమ్​లో నూనె తేలేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
  • ఇలా ఉడికించేటప్పుడు అడుగు పట్టేయకుండా మధ్యమధ్యలో మూత తీసి కలుపుతూ ఉండాలి.
ఉల్లిపాయలు (ETV Bharat)
  • ఆ విధంగా ఉడికించుకున్నాక అందులో పసుపు, కారం వేసి కలుపుకోవాలి. ఆపై ముందుగా కడిగి పెట్టుకున్న ముంజల ముక్కలను వేసుకుని రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత పాన్​పై మూతపెట్టి సన్నని మంటపై కనీసం 10 నిమిషాల సేపు మగ్గనివ్వాలి. ఇలా మగ్గించుకునేటప్పుడు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉండాలి.
  • పది నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి ఒకసారి కలిపి, గ్రేవీకి తగినన్ని నీళ్లు, కాస్త చింతపండు రసం యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
జీడిపప్పులు (Getty Images)
  • అనంతరం ఒకసారి రుచి చూసుకుని మూతపెట్టి సన్నని మంట మీద ముంజలు సరిగ్గా ఉడికి, ఆయిల్ పైకి తేలేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
  • అలా ఉడికించుకున్నాక చివర్లో సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, చిక్కని గ్రేవీతో నోరూరించే కమ్మని తాటి ముంజల కర్రీ అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ తాటి ముంజలు విరివిగా లభించే ఈ సమయంలో ఓసారి ఇలా కర్రీ ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చేస్తుంది.

