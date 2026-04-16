సరికొత్త ఫ్లేవర్తో "తాటి ముంజల కర్రీ" - ఈ సీజన్లో ఒక్కసారైనా టేస్ట్ చేయాల్సిందే!
- ఎన్నడూ తినని నయా వంటకం - చిక్కని గ్రేవీతో అన్నం, చపాతీ, రొట్టెల్లోకి అదుర్స్!
Published : April 16, 2026 at 3:13 PM IST
Thati Munjala Curry Recipe : సమ్మర్లో 'తాటి ముంజలు' విరివిగా దొరుకుతుంటాయి. తియ్యగా, నోట్లో వేసుకుంటే కరిగిపోయేలా ఉండే వీటిని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ చాలా ఇష్టంగా తింటుంటారు. వేసవిలో ఇవి ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మేలు చేస్తాయి. అయితే, నార్మల్గా ఎక్కువ మంది వీటిని నేరుగా తింటుంటారు. అలాకాకుండా, ఓసారి ఇలా కర్రీ ట్రై చేయండి. రెగ్యులర్ కూరలు తిని బోర్ కొట్టినవారికి ఇది సరికొత్త ఫ్లేవర్ను అందిస్తుంది. ఈ గ్రేవీ కర్రీ అన్నంతో పాటు రోటీ, చపాతీ, రొట్టెల్లోకీ మంచి టేస్ట్నిస్తుంది. అలాగే, దీన్ని రెడీ చేసుకోవడం కూడా చాలా సింపుల్. మరి, లేట్ చేయకుండా తాటి ముంజలతో వావ్ అనిపించే ఈ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
మసాలా పేస్ట్ కోసం :
- పావు కప్పు - పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు
- ఐదారు - మిరియాలు
- రెండు టీస్పూన్లు - ధనియాలు
- అరటీస్పూన్ - జీలకర్ర
- పావుటీస్పూన్ - సోంపు
- రెండు - లవంగాలు
- రెండు - యాలకులు
- చిన్నముక్క - దాల్చిన చెక్క
- పది - జీడిపప్పులు
కర్రీ కోసం :
- ముంజలు - 15 నుంచి 20
- తగినంత - నూనె
- రెండు - ఉల్లిపాయలు
- ఐదారు - పచ్చిమిర్చి
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- కొద్దిగా - కరివేపాకు
- రెండు - పండిన టమాటాలు
- పావు చెంచా - పసుపు
- రుచికి సరిపడా - కారం
చింతపండు లేకుండానే కమ్మని "పచ్చిపులుసు" - రసం, సాంబార్ను మించిన టేస్ట్తో!
తయారీ విధానం :
- ఈ సమ్మర్ స్పెషల్ రెసిపీ కోసం ముందుగా కాస్త ముదురుగా ఉండే తాటి ముంజలను తీసుకుని వాటిపై ఉండే పొట్టును శుభ్రంగా తీసేసుకోవాలి.
- ఆపై వాటిని మీకు కావాల్సిన సైజ్లో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఒక బౌల్లోకి వేసుకుని ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్లో ధనియాలు, మిరియాలు, లవంగాలు, యాలకులు, దాల్చినచెక్క, జీలకర్ర, సోంపు వేసుకుని సన్నని మంట మీద మాడిపోకుండా మంచి సువాసన వచ్చేంత వరకు వేయించి పక్కకు తీసుకోవాలి.
- తర్వాత అదే పాన్లో జీడిపప్పు పలుకులు వేసి బంగారు రంగు వచ్చే వరకు వేయించి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో వేయించిన ధనియాల మిశ్రమం వేసి బరకగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- అలా మిక్సీ పట్టుకున్నాక అందులోనే వేయించిన జీడిపప్పు పలుకులు, పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు వేసుకుని, పావు కప్పు నీళ్లు పోసి మెత్తని పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. దాంతో మసాలా పేస్ట్ రెడీ అవుతుంది.
- ఇప్పుడు కర్రీని రెడీ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం స్టవ్ మీద మరో పాన్ ఉంచి తగినంత నూనె పోసి హీట్ చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కరివేపాకు వేసి ఆనియన్స్ కాస్త రంగు మారేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- తర్వాత ఉప్పు వేసి కలిపి సన్నని సెగ మీద ఉల్లిపాయలు గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చే వరకు మగ్గించుకోవాలి.
- ఆనియన్స్ మంచిగా వేగాక అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు కాసేపు వేయించాలి.
- అనంతరం అందులో సన్నగా కట్ చేసిన టమాటా ముక్కలు వేసి ఒక నిమిషం పాటు కలుపుతూ వేయించి, ఆపై మూతపెట్టి అవి సాఫ్ట్గా అయ్యే వరకు మగ్గనివ్వాలి.
- టమాటాలు సాఫ్ట్గా ఉడికిన తర్వాత అందులో ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న మసాలా పేస్ట్ను వేసి ఒకసారి అంతా కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి. ఆపై మూతపెట్టి లో-ఫ్లేమ్లో నూనె తేలేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
- ఇలా ఉడికించేటప్పుడు అడుగు పట్టేయకుండా మధ్యమధ్యలో మూత తీసి కలుపుతూ ఉండాలి.
- ఆ విధంగా ఉడికించుకున్నాక అందులో పసుపు, కారం వేసి కలుపుకోవాలి. ఆపై ముందుగా కడిగి పెట్టుకున్న ముంజల ముక్కలను వేసుకుని రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత పాన్పై మూతపెట్టి సన్నని మంటపై కనీసం 10 నిమిషాల సేపు మగ్గనివ్వాలి. ఇలా మగ్గించుకునేటప్పుడు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉండాలి.
- పది నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి ఒకసారి కలిపి, గ్రేవీకి తగినన్ని నీళ్లు, కాస్త చింతపండు రసం యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం ఒకసారి రుచి చూసుకుని మూతపెట్టి సన్నని మంట మీద ముంజలు సరిగ్గా ఉడికి, ఆయిల్ పైకి తేలేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
- అలా ఉడికించుకున్నాక చివర్లో సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, చిక్కని గ్రేవీతో నోరూరించే కమ్మని తాటి ముంజల కర్రీ అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ తాటి ముంజలు విరివిగా లభించే ఈ సమయంలో ఓసారి ఇలా కర్రీ ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చేస్తుంది.
హైదరాబాదీ స్పెషల్ "దహీ వడ" - సమ్మర్లో ఇలా చేసుకుని తింటుంటే భలే టేస్ట్!
అన్నం వండినంత ఈజీగా "రవ్వ వడియాలు" - ఏడాది పాటు నిల్వ! - టేస్ట్ సూపర్!