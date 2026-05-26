పైనాపిల్తో పసందైన "చట్నీ" - అన్నం, టిఫెన్స్లోకి సూపర్ ఆప్షన్!
-మీరు ఇప్పటివరకు ట్రై చేయని కొత్తరకం "పచ్చడి" - ఇంటిల్లిపాదీ టేస్ట్కు ఫుల్ ఖుష్!
Published : May 26, 2026 at 7:08 PM IST
Pineapple Chutney Recipe : మనలో ఎక్కువ మంది ఇష్టంగా తినే పండ్లలో "పైనాపిల్" కూడా ఒకటి. అయితే, దీన్ని నార్మల్గా తొక్క తీసేసి ముక్కలుగా కోసి తింటాం. లేదంటే జ్యూస్ ప్రిపేర్ చేసుకుని తాగుతుంటాం. అలాకాకుండా వేసవిలో ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే పైనాపిల్తో ఎప్పుడైనా పచ్చడిని ట్రై చేశారా? లేదు అంటే మాత్రం ఓసారి తప్పకుండా టేస్ట్ చేయాల్సిందే. తీపి, పులుపు, కారం కలయికలో ఈ చట్నీ టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్లో ఉంటుంది. రెగ్యులర్ పచ్చళ్లను మించిన రుచితో అన్నంలోకే కాదు ఇడ్లీ, దోశ, వడ, చపాతీ ఇలా దేనిలోకైనా సూపర్ ఉంటుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా భిన్నమైన రుచితో ఆకట్టుకునే ఈ చట్నీని ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- నాలుగు కప్పులు - పైనాపిల్ ముక్కలు
- రెండు - ఉల్లిపాయలు
- ఏడెనిమిది - పచ్చిమిర్చి
- నాలుగు - ఎండుమిర్చి
- రెండు అంగుళాల ముక్క - అల్లం
- పెద్ద నిమ్మకాయంత - చింతపండు
- రెండు టేబుల్స్పూన్లు - బెల్లం
- రుచికి సరిపడా - ఉప్పు
- అర స్పూన్ - పసుపు
- నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు - నూనె
- రెండు స్పూన్లు - శనగపప్పు
- రెండు స్పూన్లు - మినప్పప్పు
- ఒక స్పూన్ - ఆవాలు
- ఒక స్పూన్ - మెంతులు
- ఒక స్పూన్ - జీలకర్ర
- మూడ్నాలుగు రెబ్బలు - కరివేపాకు
- కొద్దిగా - ఇంగువ
తయారీ విధానం :
- ఈ నయా స్టైల్ నోరూరించే చట్నీ తయారీ కోసం ముందుగా ఒక చిన్న బౌల్లో చింతపండును తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి.
- అది నానేలోపు ఫ్రెష్గా ఉండే పైనాపిల్ తీసుకుని పైన చెక్కును తొలగించుకోవాలి. ఆపై దాన్ని శుభ్రంగా కడిగి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి. ఈ ముక్కలు నాలుగు కప్పుల పరిమాణంలో ఉండేలా చూసుకోవాలి.
- అలాగే, ఉల్లిపాయ, అల్లం, పచ్చిమిర్చీలను ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి. నెక్ట్స్ నానిన చింతపండు నుంచి గుజ్జు తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో సగం నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి, ఎండుమిర్చి, అల్లం, ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేయించాలి.
- అవన్నీ కాస్త వేగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న పైనాపిల్ ముక్కలను యాడ్ చేసి లో ఫ్లేమ్లో ఆరేడు నిమిషాలు మగ్గనివ్వాలి.
- పైనాపిల్ ముక్కలు మగ్గి మెత్తబడిన తర్వాత ముందుగా సిద్ధం చేసి పెట్టుకున్న చింతపండు గుజ్జు, బెల్లం తురుము, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పసుపు యాడ్ చేసుకుని రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ ఉడకనివ్వాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దింపి చల్లారనివ్వాలి.
- ఆ మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్లో వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు అందులోకి తాలింపును రెడీ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం స్టవ్ మీద మరో చిన్న పాన్లో మిగిలిన నూనె వేసి వేడి చేయాలి.
- ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక స్టవ్ను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఆవాలు, శనగపప్పు, మినప్పప్పు, జీలకర్ర వేసి వేయించాలి.
- ఇవి లైట్గా వేగాక కరివేపాకు, ఇంగువ వేసి వేయిస్తూ మంచి వాసన వస్తున్నప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దించేయాలి.
- నెక్ట్స్ ఆ తాలింపును ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న చట్నీలో వేసి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అంతే, కమ్మగా నోరూరించే "పైనాపిల్ చట్నీ" మీ ముందు ఉంటుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఈ సమ్మర్లో ఓసారి ఇలా పైనాపిల్ చట్నీ ట్రై చేయండి. పుల్లగా, తియ్యగా, కారంగా ఉండే దీన్ని ఇంటిల్లిపాదీ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు.
