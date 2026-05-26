పైనాపిల్​తో పసందైన "చట్నీ" - అన్నం, టిఫెన్స్​లోకి సూపర్​ ఆప్షన్​!

-మీరు ఇప్పటివరకు ట్రై చేయని కొత్తరకం "పచ్చడి" - ఇంటిల్లిపాదీ టేస్ట్​కు ఫుల్ ఖుష్!

Pineapple Chutney Recipe
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 26, 2026 at 7:08 PM IST

Pineapple Chutney Recipe : మనలో ఎక్కువ మంది ఇష్టంగా తినే పండ్లలో "పైనాపిల్" కూడా ఒకటి. అయితే, దీన్ని నార్మల్​గా తొక్క తీసేసి ముక్కలుగా కోసి తింటాం. లేదంటే జ్యూస్ ప్రిపేర్ చేసుకుని తాగుతుంటాం. అలాకాకుండా వేసవిలో ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే పైనాపిల్​తో ఎప్పుడైనా పచ్చడిని ట్రై చేశారా? లేదు అంటే మాత్రం ఓసారి తప్పకుండా టేస్ట్ చేయాల్సిందే. తీపి, పులుపు, కారం కలయికలో ఈ చట్నీ టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్​లో ఉంటుంది. రెగ్యులర్ పచ్చళ్లను మించిన రుచితో అన్నంలోకే కాదు ఇడ్లీ, దోశ, వడ, చపాతీ ఇలా దేనిలోకైనా సూపర్ ఉంటుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా భిన్నమైన రుచితో ఆకట్టుకునే ఈ చట్నీని ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • నాలుగు కప్పులు - పైనాపిల్ ముక్కలు
  • రెండు - ఉల్లిపాయలు
  • ఏడెనిమిది - పచ్చిమిర్చి
  • నాలుగు - ఎండుమిర్చి
  • రెండు అంగుళాల ముక్క - అల్లం
  • పెద్ద నిమ్మకాయంత - చింతపండు
  • రెండు టేబుల్​స్పూన్లు - బెల్లం
  • రుచికి సరిపడా - ఉప్పు
  • అర స్పూన్ - పసుపు
  • నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు - నూనె
  • రెండు స్పూన్లు - శనగపప్పు
  • రెండు స్పూన్లు - మినప్పప్పు
  • ఒక స్పూన్ - ఆవాలు
  • ఒక స్పూన్ - మెంతులు
  • ఒక స్పూన్ - జీలకర్ర
  • మూడ్నాలుగు రెబ్బలు - కరివేపాకు
  • కొద్దిగా - ఇంగువ

తయారీ విధానం :

  • ఈ నయా స్టైల్ నోరూరించే చట్నీ తయారీ కోసం ముందుగా ఒక చిన్న బౌల్​లో చింతపండును తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి.
  • అది నానేలోపు ఫ్రెష్​గా ఉండే పైనాపిల్ తీసుకుని పైన చెక్కును తొలగించుకోవాలి. ఆపై దాన్ని శుభ్రంగా కడిగి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి. ఈ ముక్కలు నాలుగు కప్పుల పరిమాణంలో ఉండేలా చూసుకోవాలి.
  • అలాగే, ఉల్లిపాయ, అల్లం, పచ్చిమిర్చీలను ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి. నెక్ట్స్ నానిన చింతపండు నుంచి గుజ్జు తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో సగం నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి, ఎండుమిర్చి, అల్లం, ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేయించాలి.
  • అవన్నీ కాస్త వేగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న పైనాపిల్ ముక్కలను యాడ్ చేసి లో ఫ్లేమ్​లో ఆరేడు నిమిషాలు మగ్గనివ్వాలి.
  • పైనాపిల్ ముక్కలు మగ్గి మెత్తబడిన తర్వాత ముందుగా సిద్ధం చేసి పెట్టుకున్న చింతపండు గుజ్జు, బెల్లం తురుము, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పసుపు యాడ్ చేసుకుని రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ ఉడకనివ్వాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దింపి చల్లారనివ్వాలి.
  • ఆ మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్​లో వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు అందులోకి తాలింపును రెడీ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం స్టవ్ మీద మరో చిన్న పాన్​లో మిగిలిన నూనె వేసి వేడి చేయాలి.
  • ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక స్టవ్​ను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఆవాలు, శనగపప్పు, మినప్పప్పు, జీలకర్ర వేసి వేయించాలి.
  • ఇవి లైట్​గా వేగాక కరివేపాకు, ఇంగువ వేసి వేయిస్తూ మంచి వాసన వస్తున్నప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దించేయాలి.
  • నెక్ట్స్ ఆ తాలింపును ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న చట్నీలో వేసి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే, కమ్మగా నోరూరించే "పైనాపిల్ చట్నీ" మీ ముందు ఉంటుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఈ సమ్మర్​లో ఓసారి ఇలా పైనాపిల్ చట్నీ ట్రై చేయండి. పుల్లగా, తియ్యగా, కారంగా ఉండే దీన్ని ఇంటిల్లిపాదీ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు.

