ఉల్లికాడలతో కమ్మని "పచ్చిరొయ్యల కూర" - టేస్ట్ అదుర్స్!

Pachi Royyalu Ullikadala Curry
Pachi Royyalu Ullikadala Curry (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 20, 2025 at 12:05 PM IST

3 Min Read
Pachi Royyalu Ullikadala Curry : మనలో మెజారిటీ పీపుల్ సీఫుడ్​లో చేపలను ఎక్కువగా తింటుంటారు. వాటితోనే వివిధ వెరైటీలు చేసుకుని ఆరగిస్తుంటారు. అదే, రొయ్యల విషయానికొస్తే చాలా మందికి వాటిని తినాలని ఉంటుంది. కానీ, అవి వండడం సరిగ్గా రాకనో, ఒకవేళ వండినా నీచు వాసన వస్తుందనో రొయ్యలను పక్కన పెట్టేస్తుంటారు. అలాంటివారి కోసం అప్పటికప్పుడు ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకునే ఒక మంచి రుచికరమైన రెసిపీ వెయిట్ చేస్తోంది. అదే, ఉల్లికాడలతో నోరూరించే "పచ్చిరొయ్యల కూర".

నీచు వాసన లేకుండా సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది ఈ కర్రీ. అలాగే, ప్రతీ ఆదివారం చికెన్, మటన్ తిని బోర్ కొట్టినవారికీ ఇది సరికొత్త రుచి​ని అందిస్తుంది. ఇలా చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ "ఆహా ఏమి రుచీ.. తినరా మైమరచి" అంటూ పాటేసుకుంటూ, లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు! రొయ్యలంటే నచ్చని పిల్లలూ ఈ రెసిపీని కమ్మగా తినేస్తారు. మరి, ఈ నోరూరించే పచ్చిరొయ్యలు-ఉల్లికాడల కర్రీని ఎలా తయారు చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

Pachi Royyalu Ullikadala Curry
Pachi Royyalu Ullikadala Curry (Eenadu)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పచ్చిరొయ్యలు - 300 గ్రాములు
  • ఉల్లికాడల తరుగు - ఒక కప్పు
  • పచ్చిమిర్చి - ఐదారు
  • కారం - చెంచాన్నర
  • ధనియాలపొడి - ఒక చెంచా
  • పసుపు - ఒక చెంచా
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - చెంచాన్నర
  • జీలకర్ర - ఒక చెంచా
  • దాల్చినచెక్క - చిన్నముక్క
  • గసగసాలు - ఒక చెంచా
  • నూనె - రెండు చెంచాలు
  • కరివేపాకు - రెండు రెబ్బలు
  • కొత్తిమీర తరుగు - ఒక చెంచా

Pachi Royyalu Ullikadala Curry
Pachi Royyalu Ullikadala Curry (ETV Bharat)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ రొయ్యల కూర కోసం ముందుగా తాజా పచ్చి రొయ్యలను తీసుకుని వాటిపై ఉండే పొట్టును తొలగించి ఉప్పు, నిమ్మరసం వేసి శుభ్రంగా కడగాలి.
  • తర్వాత శుభ్రంగా చేసిన పచ్చిరొయ్యల్ని ఒక మిక్సింగ్ బౌల్​లోకి తీసుకుని అందులో పసుపు, కొద్దిగా ఉప్పు, అరచెంచా అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసుకుని అవన్నీ రొయ్యలకు చక్కగా పట్టేలా కలుపుకోవాలి. ఆపై గిన్నె మీద మూత ఉంచి అరగంటపాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఈలోపు కర్రీలోకి ఒక కప్పు పరిమాణంలో ఉల్లికాడల తరుగును సిద్ధం చేసుకోవాలి. అలాగే, పచ్చిమిరపకాయలను సన్నగా తరుక్కుని పక్కనుంచాలి.
Pachi Royyalu Ullikadala Curry
Pachi Royyalu Ullikadala Curry (Getty Images)
  • ఇప్పుడు కర్రీ ప్రిపరేషన్ కోసం స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి తగినంత నూనె వేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ వేడెక్కాక జీలకర్ర, దాల్చినచెక్క వేసి వేయించుకోవాలి.
  • అవి లైట్​గా వేగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లికాడల తరుగు, మరికొంచెం ఉప్పు, మిగిలిన అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్‌ వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకూ లో-ఫ్లేమ్​లో చక్కగా వేయించుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత అందులో మ్యారినేట్ చేసి అరగంటపాటు పక్కనుంచిన పచ్చిరొయ్యలు వేసి ఒకసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం పాన్​పై మూతపెట్టేస్తే ఆ రొయ్యల్లోంచి వచ్చే నీరుతోనే కర్రీ ఉడుకుతుంది.
Pachi Royyalu Ullikadala Curry
Pachi Royyalu Ullikadala Curry (Getty Images)
  • కూర ఉడికి దగ్గరవుతున్నప్పుడు అందులో రుచికి తగినంత కారం, ధనియాల పొడి, కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, రుబ్బిపెట్టుకున్న గసగసాల పేస్ట్‌ని వేసి మిశ్రమం మొత్తం కలిసేలా ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
  • తర్వాత కడాయిపై మూతపెట్టి మరో ఐదారు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి. ఆ విధంగా ఉడికించుకున్నాక చివర్లో కరివేపాకు, కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి దించేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, నీచు వాసన లేకుండా ఎంతో రుచికరమైన "ఉల్లికాడలు-పచ్చిరొయ్యల కూర" అప్పటికప్పుడు నిమిషాల్లోనే రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఈ వీకెండ్ చికెన్, మటన్​లకు బదులుగా ఓసారి ఇలా పచ్చిరొయ్యల కూర ట్రై చేయండి.
  • సరికొత్త రుచిలో అద్దిరిపోయే ఈ కర్రీని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!

