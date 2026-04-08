ETV Bharat / offbeat

తెలంగాణ ఫేమస్ "పచ్చి పులుసు" - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవడం పక్కా!

తెలంగాణ స్టైల్​లో "పచ్చి పులుసు" ట్రై చేయండి!

Telangana Famous Pachi Pulusu Recipe
Telangana Famous Pachi Pulusu Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 8, 2026 at 1:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Telangana Famous Pachi Pulusu Recipe : సమ్మర్​లో మెజార్టీ పీపుల్ భోజనంలోకి చారు, రసం వంటివి ఎక్కువగా తినడానికి ఇష్టపడుతుంటారు. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది టమాటా రసం, పప్పుచారు, సాంబార్ వంటివి చేసుకుంటుంటారు. అయితే, వీటి తయారీకి కాస్త సమయం పడుతుంది. అలాంటి టైమ్​లో క్విక్ అండ్ ఈజీగా అవుతుందని "పచ్చి పులుసు" రెడీ చేసుకుంటుంటారు ఎక్కువ మంది.

పుల్ల పుల్లగా నోరూరించే దీన్ని ఒక్కొక్కరు ఒక్కో విధంగా ట్రై చేస్తుంటారు. అలాగని ఎప్పుడూ ఒకే రకంగా చేసుకుంటే ఏం మజా ఉంటుంది. అందుకే, ఓసారి ఇలా తెలంగాణ స్టైల్​లో "పచ్చిపులుసును" ట్రై చేయండి. మంచి రుచికరంగా ఉండి తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. ఒక్కసారి తింటే ఎప్పుడూ ఇలానే చేసుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు. ఇది ముద్దపప్పు, నాన్​వెజ్ ఫ్రై రెసిపీలలోకి సైడ్​ డిష్​గా అద్దిరిపోతుంది. మరి, ఈ సూపర్ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ పచ్చి పులుసును ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మూడ్నాలుగు - కారం గల పచ్చిమిర్చి
  • నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు - కొత్తిమీర తరుగు
  • అర కప్పు - ఉల్లిపాయ తరుగు
  • నాలుగు రెమ్మలు - కరివేపాకు
  • టేస్ట్​కి సరిపడా - ఉప్పు
  • చింతపండు - తగినంత
Pachi Pulusu Recipe
చింతపండు (Getty Images)

తాలింపు కోసం :

  • రెండు టేబుల్​స్పూన్లు - నూనె
  • అర చెంచా - ఆవాలు
  • అర చెంచా - జీలకర్ర
  • రెండు - ఎండుమిర్చి
  • రెండు టీస్పూన్లు - ఎండుమిర్చి గింజలు

మామిడికాయతో అద్దిరిపోయే "మజ్జిగ చారు" - 5 నిమిషాల్లో రెడీ - టేస్ట్​ వేరే లెవల్​!

Pachi Pulusu Recipe
ఉల్లిపాయ తరుగు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • నోరూరించే ఈ టేస్టీ పచ్చి పులుసు తయారీకి ముందుగా ఒక బౌల్​లో చింతపండును తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి.
  • తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి. ఇక్కడ చింతపండును మీరు తినే పులుపును బట్టి తగినంత తీసుకోవాలి.
  • అది నానేలోపు స్టవ్ మీద స్టాండ్ పెట్టి దానిపై పచ్చిమిరపకాయలను ఉంచి లైట్​గా కాల్చుకుని ప్లేట్​లోకి తీసుకుని కాస్త చల్లారనివ్వాలి. అవి చల్లారేలోపు సన్నని ఉల్లిపాయ, కొత్తిమీర తరుగును రెడీ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో కాల్చుకున్న పచ్చిమిర్చీలను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా తుంచి వేసుకోవాలి.
Pachi Pulusu Recipe
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • ఆపై ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కొత్తిమీర తరుగు, కరివేపాకు తరుగు, టేస్ట్​కి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చిని బాగా పిండుతూ సారాన్ని అంతా బయటకు తీయాలి. అప్పుడే, పచ్చిపులుసు టేస్టీగా వస్తుంది.
  • అనంతరం నానబెట్టుకున్న చింతపండు నుంచి తీసిన 4 కప్పుల రసాన్ని (సుమారు ఒక లీటర్) ఆ మిశ్రమంలో యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా కలిపి పక్కనుంచాలి. నెక్ట్స్ అందులోకి పోపును రెడీ చేసుకోవాలి.
  • ఇందుకోసం స్టవ్ మీద కడాయిలో నూనె వేసి హీట్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి చిటపటమనే వరకు వేగనివ్వాలి.
Pachi Pulusu Recipe
కరివేపాకు (Getty Images)
  • ఆపై అందులో ఎండుమిర్చి తుంపలు, ఎండుమిర్చి గింజలు వేసి బాగా వేయించుకోవాలి.
  • తాలింపు మంచిగా వేగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దాన్ని ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న పచ్చిపులుసు మిశ్రమంలో వేసి వెంటనే మూతపెట్టేసి అర నిమిషం పాటు అలా వదిలేయాలి. అలా ఉంచడం ద్వారా తాలింపు ఫ్లేవర్ పులుసుకి చక్కగా పడుతుంది.
  • ఆ తర్వాత మూత తీసి ఒకసారి బాగా కలిపి, పులుపుకి తగినవిధంగా ఉప్పు సరిపోయిందో లేదో చెక్ చేసుకొని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి.
Pachi Pulusu Recipe
పోపు దినుసులు (Getty Images)
  • ఆపై వేడి వేడి అన్నంలోకి సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, తెలంగాణ స్టైల్​లో నోరూరించే కమ్మని "పచ్చిపులుసు" అప్పటికప్పుడు ఈజీగా రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్​గా చేసుకునేలా కాకుండా ఈ పద్ధతిలో పచ్చి పులుసు చేసుకుని చూడండి. మంచి రుచికరంగా ఉండే దీన్ని ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు.

సమ్మర్​లో రుచితోపాటు ఆరోగ్యాన్నిచ్చే "టిఫెన్" - తక్కువ పదార్థాలతో ఇన్​స్టంట్​గా రెడీ!

నోరూరించే "వంకాయ బోండాలు" - లోపల స్టఫింగ్​తో అద్భుతమైన రుచినిస్తాయి!

TAGGED:

PACHI PULUSU RECIPE
PACHI PULUSU INGREDIENTS
PACHI PULUSU IN TELANGANA STYLE
తెలంగాణ ఫేమస్ పచ్చి పులుసు తయారీ
TELANGANA FAMOUS PACHI PULUSU

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.