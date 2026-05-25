జొన్నలు, సజ్జలతో "రొట్టెలు" కామన్ - ఇలా మునక్కాయలతో ట్రై చేయండి! - టేస్ట్ సూపర్!

పిల్లలూ ఇష్టంగా తినే స్వీట్ రోటీలు - తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!
Published : May 25, 2026 at 5:17 PM IST
Munakkaya Sweet Roti Recipe : నార్మల్గా మార్కెట్కు వెళ్లినప్పుడు మనలో చాలా మంది కూరగాయలతో పాటు రెండుమూడు మునక్కాయల్ని కొని తెస్తుంటారు. అయితే, ఎక్కువ మంది వీటితో కూర, చారు, ఊరగాయ పచ్చడి వంటివి రెడీ చేసుకుంటుంటారు. అంతే తప్ప మరోలా వండేందుకు ట్రై చేయరు. కానీ, మునక్కాయలతో అవి మాత్రమే కాకుండా అప్పటికప్పుడు రెడీ చేసుకునే ఒక అద్భుతమైన రెసిపీ ఉంది. అదే, టేస్టీ టేస్టీ "మునక్కాయ స్వీట్ రోటీలు". ఇవి రెగ్యులర్ వాటితో పోల్చితే భిన్నమైన రుచితో భలే కమ్మగా ఉంటాయి. వీటి తయారీకి ఎక్కువ పదార్థాలూ పట్టవు. ఇంట్లో ఉన్న ఐదారు పదార్థాలతోనే అప్పటికప్పుడు చాలా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. రొట్టెలంటే ఇష్టపడని పిల్లలు ఈ స్వీట్ రోటీలను ఒకటికి రెండు కమ్మగా తినేస్తారు. మరి, లేట్ చేయకుండా మునక్కాయలతో నోరూరించే ఈ తీపి రొట్టెలను ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కెద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- రెండు కప్పులు - బియ్యప్పిండి
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- అర స్పూన్ - యాలకులపొడి
- నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు - నూనె
- ఒకటిన్నర కప్పులు - బెల్లం తురుము
తయారీ విధానం :
- ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ రెసిపీ కోసం ముందుగా తాజా మునక్కాయలను తీసుకుని పైన పొట్టు లైట్గా తొలగించుకుని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- ఆపై వాటిని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని ఒకసారి కడగాలి. తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఉడికించాలి.
- మునక్కాయ ముక్కలు ఉడికేలోపు బెల్లం తురుము, యాలకుల పొడిని రెడీ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు ఉడికించుకున్న మునక్కాయ ముక్కలు చల్లారిన తర్వాత స్పూన్తో వాటిల్లోని గుజ్జును ఒక చిన్న ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- అనంతరం ఒక వెడల్పాటి పాత్ర తీసుకుని అందులో బియ్యప్పిండి, ముందుగా తీసి పెట్టుకున్న మునక్కాయ గుజ్జు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, యాలకుల పొడి, బెల్లం తురుము వేసుకోవాలి.
- ఆపై తగినన్ని నీళ్లు పోసుకుంటూ పిండిని సాఫ్ట్గా కలుపుకోవాలి. అయితే, ఇక్కడ పిండి కన్సిస్టెన్సీ అనేది మరీ గట్టిగానో, జారుగానో ఉండకుండా చూసుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ స్టవ్ మీద పెనం పెట్టి కొద్దిగా నూనె వేసుకోవాలి. అది వేడయ్యాక కలిపి పెట్టుకున్న బియ్యప్పిండి మిశ్రమాన్ని కొద్దిగా తీసుకుని కాస్త మందపాటి రొట్టొలా(దిబ్బరొట్టెలా) చేసి పెనం మీద వేయాలి.
- ఆ తర్వాత స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి రెండు వైపులా మంచి బంగారు రంగు వచ్చేంత వరకూ కాల్చుకుని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇలానే పిండి మొత్తాన్ని రొట్టెల్లా ప్రిపేర్ చేసుకుని తీసుకోవాలి. అన్నీ అయ్యాక మీకు కావాల్సిన సైజులో ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, మునక్కాయలతో సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "స్వీట్ రోటీలు" మీ ముందు ఉంటాయి!
- ఇక్కడ మీరు బెల్లం వద్దనుకుంటే దాని ప్లేస్లో పంచదార అయినా వాడుకోవచ్చు.
- ఒకవేళ మీరు తక్కువ మొత్తంలో ఈ రోటీలు రెడీ చేసుకోవాలనుకుంటే బియ్యప్పిండితో పాటు ఇతర పదార్థాలను తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
- మరి, నచ్చితే మీరు మునక్కాయలతో రెగ్యులర్ రెసిపీలు కాకుండా సమ్మర్లో ఓసారి పిల్లలకు ఇలా తియ్యని రోటీలు చేసి పెట్టండి. ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు.
