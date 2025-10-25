యమ్మీ యమ్మీగా టేస్టీ "మసాలా బ్రెడ్ టోస్ట్" - బ్రేక్ఫాస్ట్, స్నాక్గా సూపర్ ఛాయిస్!
- బ్రెడ్తో అప్పటికప్పుడు చేసుకునే కిర్రాక్ రెసిపీ - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!
Published : October 25, 2025 at 4:31 PM IST
Masala Bread Toast Recipe : నేటి ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో చాలా మందికి మార్నింగ్ టిఫెన్స్ రెడీ చేసుకోవడానికి తగినంత సమయం ఉండదు. దాంతో ఎక్కువ మంది బ్రెడ్తో చేసుకునే వాటికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తుంటారు. అంటే, త్వరగా అయిపోతాయని బ్రెడ్ ఆమ్లెట్, బ్రెడ్ ఉప్మా వంటివి చేసుకుంటుంటారు. అవి మాత్రమే కాకుండా బ్రెడ్ స్లైసులతో అప్పటికప్పుడు చేసుకునే మరో సూపర్ రెసిపీ ఉంది. అదే, యమ్మీ యమ్మీ "మసాలా బ్రెడ్ టోస్ట్".
ఇది ఆలూ స్టఫింగ్తో సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. దీన్ని బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి మాత్రమే కాకుండా ఈవెనింగ్ స్నాక్గానూ రెడీ చేసుకోవచ్చు. పిల్లలైతే ఈ బ్రెడ్ టోస్ట్ను యమ్మీ యమ్మీగా లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు. అలాగే, ఇడ్లీ, దోశ, బోండా, వడ, పూరీ మాదిరిగా ఈ రెసిపీకి ఎక్కువ టైమ్ పట్టదు. మరి, ఈ క్విక్ అండ్ ఈజీ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఆరు - బ్రెడ్ స్లైసులు
- మూడు - బంగాళదుంపలు
- అరకప్పు - సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు
- రెండు టేబుల్ స్పూన్లు - సన్నని క్యాప్సికం తరుగు
- రెండు టేబుల్ స్పూన్లు - క్యారెట్ తురుము
- ఒక చెంచా - పచ్చిమిర్చి తరుగు
- పావు చెంచా - పసుపు
- ఒక చెంచా - ఎండుమిర్చి గింజలు
- అర చెంచా - అల్లం పేస్ట్
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- ఒక చెంచా - ధనియాలపొడి
- అరచెంచా - మిరియాలపొడి
- రెండు టేబుల్ స్పూన్లు - సన్నని కొత్తిమీర తరుగు
- పావు కప్పు - బటర్(వెన్న)
- పావు కప్పు - పాలు
తయారీ విధానం :
- ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఆలూ మసాలా స్టఫింగ్ను సిద్ధం చేసుకోవాలి.
- ఇందుకోసం మొదటగా స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో బంగాళదుంపలను తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఉడికించుకోవాలి.
- అవి ఉడికేలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, పచ్చిమిర్చి, క్యాప్సికం తరుగు, క్యారెట్ తురుమును రెడీ చేసుకుని పక్కనుంచాలి. అలాగే, కొత్తిమీరను సన్నగా తురిమి పెట్టుకోవాలి.
- బంగాళదుంపలు మంచిగా ఉడికాక పొట్టు తొలగించి మెత్తగా మాష్ చేసుకుని ఒక వెడల్పాటి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- తర్వాత అందులో వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, క్యాప్సికం ముక్కలు, సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు, క్యారెట్ తురుము, పసుపు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, ఎండుమిర్చి గింజలు వేసుకోవాలి.
- అలాగే, అల్లం పేస్ట్, మిరియాలపొడి, ధనియాలపొడి, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు ఇలా ఒక్కొక్కటిగా వేసుకున్నాక మిశ్రమం మొత్తం కలిసేలా అన్నింటినీ బాగా ప్రెస్ చేస్తూ కలిపితే స్టఫింగ్ రెడీ అవుతుంది!
- ఇప్పుడు ఒక బ్రెడ్స్లైసును తీసుకుని దానిపైన కాసిని పాలు రాసి ముందుగా రెడీ చేసుకున్న ఆలూ మసాలాను జామ్ తరహాలో స్లైసు మొత్తం చక్కగా పరవాలి.
- ఆపై దాన్ని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇదే ప్రాసెస్లో మిగిలిన స్లైసుల్నీ రెడీ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద దోశ పెనం పెట్టి కొద్దిగా బటర్ వేసుకోవాలి.
- అది కరిగి కాస్త వేడయ్యాక ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న బ్రెడ్ స్లైసును మసాలా పరిచిన వైపు పాన్పై కాలే సైడ్ ఉంచి రెండో వైపు ఇంకొద్దిగా బటర్ అప్లై చేసుకోవాలి.
- అది వన్ సైడ్(మసాలా సైడ్) మంచిగా కాలిన తర్వాత రెండో వైపునకు టర్న్ చేసి అటు వైపు కూడా చక్కగా కాల్చుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇదేవిధంగా మిగిలిన బ్రెడ్స్లైసులను దోశ తరహాలో రెండు వైపులా చక్కగా కాల్చుకుని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకోండి.
- అంతే, ఆలూ స్టఫింగ్తో సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "మసాలా బ్రెడ్ టోస్ట్" రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరు రెగ్యులర్ బ్రేక్ఫాస్ట్/స్నాక్ రెసిపీలకు బదులుగా ఓసారి దీన్ని ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!
