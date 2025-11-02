అమ్మమ్మల పద్ధతిలో నోరూరించే "కోడిగుడ్డు పచ్చికారం" - తిన్నారంటే ఎవరైనా సూపర్ అనాల్సిందే!
- పచ్చికారంతో ఇలా 'కోడిగుడ్డు కర్రీ' చేయండి - అన్నం, చపాతీల్లోకి అద్భుతమే!
Published : November 2, 2025 at 1:39 PM IST
Kodiguddu Pachi Karam Recipe : కోడిగుడ్డుతో వంటకాలంటే ఇంటిల్లిపాదికీ ఇష్టమే. ఇక పిల్లలైతే ప్రత్యేకించి చెప్పాల్సిన పని లేదు. ఈ క్రమంలోనే అందరూ ఇంట్లో ఎగ్స్ ఉన్నాయంటే ఆమ్లెట్ నుంచి పులుసు వరకు వివిధ వెరైటీలు ట్రై చేస్తుంటారు. అందులోనూ "కోడిగుడ్డు పచ్చికారం" అంటే మరింత ఇష్టంగా తింటారు. అయితే, ఈ కర్రీని ఎప్పుడూ చేసుకునేలా కాకుండా ఈసారి అమ్మమ్మల పద్ధతిలో ఇలా ట్రై చేయండి.
సూపర్ టేస్టీగా కుదిరి వేడి వేడి అన్నం, చపాతీ, రోటీల్లోకి కిర్రాక్గా ఉంటుంది. ఎప్పుడూ చేసుకునే రొటీన్ రెసిపీల కంటే సరికొత్తగా ఉండి నోరూరిస్తుంది. పైగా దీని తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. మొదటిసారి చేసే వారైనా ఈ రెసిపీని చాలా తక్కువ పదార్థాలతో సింపుల్ రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, నోరూరించే ఈ పాతకాలం కోడిగుడ్డు పచ్చికారాన్ని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- కోడిగుడ్లు - నాలుగైదు
- పచ్చిమిర్చి - రుచికి తగినన్ని
- ఉల్లిపాయలు - మూడ్నాలుగు
- అల్లం - రెండించుల ముక్క
- జీలకర్ర - ఒక చెంచా
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- నూనె - తగినంత
- ఎండుమిర్చి - మూడు
- ఆవాలు - ఒక చెంచా
- జీలకర్ర - ఒక చెంచా
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- పసుపు - పావు చెంచా
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ కోడిగుడ్డు రెసిపీ కోసం ముందుగా ఉల్లిపాయలను పెద్దసైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే, అల్లం పొట్టు తీసి ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం పచ్చికారం పేస్ట్ను ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, రుచికి తగినన్ని పచ్చిమిర్చిలను ముక్కలుగా తుంపివేసుకోవాలి.
- అలాగే, అల్లం ముక్కలు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, జీలకర్ర వేసుకుని మరీ మెత్తగా కాకుండా రోట్లో రుబ్బుకున్నట్లుగా కచ్చాపచ్చా పేస్ట్లా మిక్సీ పట్టుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- తర్వాత ఒక గిన్నెలో కోడిగుడ్లను పగులగొట్టి పోసుకుని విస్కర్ లేదా చెంచాతో అంతా కలిసేలా బాగా బీట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి రెండు టేబుల్స్పూన్ల నూనె వేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత బీట్ చేసుకున్న ఎగ్ మిశ్రమాన్ని వేసి కదపకుండా ఒకవైపు బాగా ఫ్రై కానివ్వాలి.
- తర్వాత మిగిలిన ఎగ్ మిశ్రమాన్ని కూడా చక్కగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. అలా ఎగ్ మిశ్రమం మొత్తం మంచిగా వేగి, ఫ్లఫ్పీ ఆమ్లెట్లా అయ్యాక గరిటెతో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసుకుని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- అనంతరం అదే కడాయిలో రెండు మూడు చెంచాల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ఎండుమిర్చి తుంపలు, ఆవాలు, జీలకర్ర, కరివేపాకు వేసి వేయించుకోవాలి.
- పోపు వేగాక కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ పచ్చిమిర్చి పేస్ట్, పసుపును యాడ్ చేసుకుని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- పచ్చివాసన పోయి ఆ మిశ్రమం చక్కగా ఫ్రై అయ్యాక ముందుగా వేయించి పెట్టుకున్న ఎగ్ మిశ్రమాన్ని వేసి మొత్తం బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆపై స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మూడ్నాలుగు నిమిషాల పాటు వేయించుకున్నాక చివరగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, అమ్మమ్మల పద్ధతిలో ఘుమఘుమలాడే "కోడిగుడ్డు పచ్చికారం" కర్రీ నిమిషాల్లోనే రెడీ అవుతుంది!
