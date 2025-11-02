ETV Bharat / offbeat

అమ్మమ్మల పద్ధతిలో నోరూరించే "కోడిగుడ్డు పచ్చికారం" - తిన్నారంటే ఎవరైనా సూపర్ అనాల్సిందే!

- పచ్చికారంతో ఇలా 'కోడిగుడ్డు కర్రీ' చేయండి - అన్నం, చపాతీల్లోకి అద్భుతమే!

Kodiguddu Pachi Karam Recipe
Kodiguddu Pachi Karam Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 2, 2025 at 1:39 PM IST

3 Min Read
Kodiguddu Pachi Karam Recipe : కోడిగుడ్డుతో వంటకాలంటే ఇంటిల్లిపాదికీ ఇష్టమే. ఇక పిల్లలైతే ప్రత్యేకించి చెప్పాల్సిన పని లేదు. ఈ క్రమంలోనే అందరూ ఇంట్లో ఎగ్స్ ఉన్నాయంటే ఆమ్లెట్ నుంచి పులుసు వరకు వివిధ వెరైటీలు ట్రై చేస్తుంటారు. అందులోనూ "కోడిగుడ్డు పచ్చికారం" అంటే మరింత ఇష్టంగా తింటారు. అయితే, ఈ కర్రీని ఎప్పుడూ చేసుకునేలా కాకుండా ఈసారి అమ్మమ్మల పద్ధతిలో ఇలా ట్రై చేయండి.

సూపర్ టేస్టీగా కుదిరి వేడి వేడి అన్నం, చపాతీ, రోటీల్లోకి కిర్రాక్​గా ఉంటుంది. ఎప్పుడూ చేసుకునే రొటీన్ రెసిపీల కంటే సరికొత్తగా ఉండి నోరూరిస్తుంది. పైగా దీని తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. మొదటిసారి చేసే వారైనా ఈ రెసిపీని చాలా తక్కువ పదార్థాలతో సింపుల్ రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, నోరూరించే ఈ పాతకాలం కోడిగుడ్డు పచ్చికారాన్ని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.​

Kodiguddu Pachi Karam
కోడిగుడ్లు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • కోడిగుడ్లు - నాలుగైదు
  • పచ్చిమిర్చి - రుచికి తగినన్ని
  • ఉల్లిపాయలు - మూడ్నాలుగు
  • అల్లం - రెండించుల ముక్క
  • జీలకర్ర - ఒక చెంచా
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • నూనె - తగినంత
  • ఎండుమిర్చి - మూడు
  • ఆవాలు - ఒక చెంచా
  • జీలకర్ర - ఒక చెంచా
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • పసుపు - పావు చెంచా
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా

నీచు వాసన లేకుండా "చేపల కూర" - టమాటాలు వేసి వండితే అద్దిరిపోయే రుచి!

Kodiguddu Pachi Karam Recipe
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ కోడిగుడ్డు రెసిపీ కోసం ముందుగా ఉల్లిపాయలను పెద్దసైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే, అల్లం పొట్టు తీసి ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • అనంతరం పచ్చికారం పేస్ట్​ను ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, రుచికి తగినన్ని పచ్చిమిర్చిలను ముక్కలుగా తుంపివేసుకోవాలి.
  • అలాగే, అల్లం ముక్కలు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, జీలకర్ర వేసుకుని మరీ మెత్తగా కాకుండా రోట్లో రుబ్బుకున్నట్లుగా కచ్చాపచ్చా పేస్ట్​లా మిక్సీ పట్టుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • తర్వాత ఒక గిన్నెలో కోడిగుడ్లను పగులగొట్టి పోసుకుని విస్కర్ లేదా చెంచాతో అంతా కలిసేలా బాగా బీట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
Kodiguddu Pachi Karam Recipe
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి రెండు టేబుల్​స్పూన్ల నూనె వేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత బీట్ చేసుకున్న ఎగ్ మిశ్రమాన్ని వేసి కదపకుండా ఒకవైపు బాగా ఫ్రై కానివ్వాలి.
  • తర్వాత మిగిలిన ఎగ్ మిశ్రమాన్ని కూడా చక్కగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. అలా ఎగ్ మిశ్రమం మొత్తం మంచిగా వేగి, ఫ్లఫ్పీ ఆమ్లెట్​లా అయ్యాక గరిటెతో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసుకుని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • అనంతరం అదే కడాయిలో రెండు మూడు చెంచాల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ఎండుమిర్చి తుంపలు, ఆవాలు, జీలకర్ర, కరివేపాకు వేసి వేయించుకోవాలి.
Kodiguddu Pachi Karam Recipe
పోపుదినుసులు (Getty Images)
  • పోపు వేగాక కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ పచ్చిమిర్చి పేస్ట్, పసుపు​ను యాడ్ చేసుకుని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • పచ్చివాసన పోయి ఆ మిశ్రమం చక్కగా ఫ్రై అయ్యాక ముందుగా వేయించి పెట్టుకున్న ఎగ్ మిశ్రమాన్ని వేసి మొత్తం బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆపై స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మూడ్నాలుగు నిమిషాల పాటు వేయించుకున్నాక చివరగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, అమ్మమ్మల పద్ధతిలో ఘుమఘుమలాడే "కోడిగుడ్డు పచ్చికారం" కర్రీ నిమిషాల్లోనే రెడీ అవుతుంది!

చుక్క నూనె లేకుండానే క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "పకోడీ" - తక్కువ పదార్థాలతో నిమిషాల్లోనే రెడీ!

కేరళ స్టైల్​లో ఘుమఘుమలాడే "చికెన్ మసాలా కర్రీ" - సండే ఇలా చేశారంటే అద్దిరిపోవాల్సిందే!

