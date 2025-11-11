దోసకాయతో నోరూరించే "గోంగూర పచ్చడి" - ఎన్నడూ తినని రుచితో అద్భుతంగా ఉంటుంది!
Published : November 11, 2025 at 12:25 PM IST
Gongura Dosakaya Pachadi Recipe : కొన్ని రకాల పచ్చళ్లు ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు చెప్పుకోబేయే రెసిపీ కూడా అదే కోవకు చెందుతుంది. వేడి వేడి అన్నంలో ఈ పచ్చడిని కొద్దిగా వేసుకొని తింటుంటే ఆ ఫీలింగ్ అద్దిరిపోతుంది. ఇది అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా రోటీ, చపాతీల్లోకి సూపర్గా ఉంటుంది. అదే, దోసకాయతో నోరూరించే "గోంగూర పచ్చడి". మీరు ఇప్పటివరకు ఎన్నో విధాలుగా గోంగూర పచ్చడిని రెడీ చేసుకుని టేస్ట్ చేసి ఉంటారు. కానీ, ఒక్కసారి ఈ పద్ధతిలో ట్రై చేసి చూడండి. ఇంటిల్లిపాదీ కమ్మగా, కడుపునిండా తింటారు. పుల్లపుల్లగా, కమ్మగా ఉండే ఈ పచ్చడి పిల్లలకు కూడా చాలా బాగా నచ్చుతుంది. మరి, ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ గోంగూర దోసకాయ పచ్చడిని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- గోంగూర ఆకులు - పెద్ద కప్పు
- దోసకాయ - ఒకటి(చిన్న సైజ్ది)
- ఉల్లిపాయ - ఒకటి
- పచ్చిమిర్చి - ఆరు
- చింతపండు - కొద్దిగా
- ఎండుమిర్చి - ఎనిమిది
- ఉప్పు - టేస్ట్కి సరిపడా
- నూనె - నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - ఐదు
- ఆవాలు - అరచెంచా
- జీలకర్ర - అరచెంచా
- మెంతులు - అరస్పూన్
- ఇంగువ - చిటికెడు
తయారీ విధానం :
- ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ గోంగూర పచ్చడి తయారీకి ముందుగా ఒక పెద్ద కప్పు పరిమాణంలో గోంగూర ఆకులను కాడల నుంచి తుంచుకోవాలి. ఆపై వాటిని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- తర్వాత దోసకాయను పీలర్ లేదా చాకుతో చెక్కు తీసి చిన్నచిన్న ముక్కల్లా కోసుకోవాలి. అలాగే, ఉల్లిపాయను సన్నగా తరుక్కుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిని పెట్టి మెంతులు, జీలకర్ర, ఆవాలను లో ఫ్లేమ్లో విడివిడిగా వేయించుకుని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- తర్వాత అదే కడాయిలో చెంచా నూనె వేసి అది లైట్గా వేడయ్యాక ఎండుమిర్చి, పచ్చిమిర్చి, చింతపండును వేసి దోరగా వేయించుకోవాలి. అవి మంచిగా వేగాక వీటిని మరో ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు మిగిలిన నూనెను ఆ కడాయిలో వేసుకుని అందులో ఇంగువ, శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న గోంగూరను వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో కాసేపు మగ్గనివ్వాలి.
- ఆలోపు మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో వేయించి చల్లార్చుకున్న ఆవాలు, జీలకర్ర, మెంతులు, పచ్చిమిర్చి-ఎండుమిర్చి మిశ్రమం, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని మెత్తగా మిక్సీపట్టుకోవాలి.
- అనంతరం మిక్సీ పట్టుకున్న ఆ మిశ్రమంలో మగ్గించుకున్న గోంగూర, కట్ చేసి పెట్టుకున్న దోసకాయ ముక్కల్లో సగం వరకు వేసుకుని మరీ మెత్తగా కాకుండా రోట్లో రుబ్బుకున్నట్లుగా కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకుని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- చివరగా అందులో మిగిలిన దోసకాయ ముక్కలు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుని మిశ్రమం మొత్తం కలిసేలా మంచిగా మిక్స్ చేసి సర్వ్ చేసుకోండి. అంతే, సరికొత్త పద్ధతిలో నోరూరించే "గోంగూర దోసకాయ పచ్చడి" రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఎప్పుడు చేసుకునేలా కాకుండా ఓసారి వెరైటీగా ఇలా ట్రై చేయండి. సూపర్ టేస్టీగా ఉండే దీన్ని ఇంటిల్లిపాదీ తృప్తిగా తింటారు!
