అన్నం తినబుద్ధి కావట్లేదా? - ఇలా "క్యాబేజీ పెరుగు పచ్చడి" చేయండి! - టేస్ట్ సూపర్!
ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తినే రెసిపీ - సమ్మర్లో రుచితో పాటు ఆరోగ్యం కూడా!
Published : April 26, 2026 at 5:25 PM IST
Cabbage Perugu Pachadi Recipe in Telugu : వేసవిలో ఎంత టేస్టీగా కర్రీలు ప్రిపేర్ చేసినా ఒక్కోసారి తినబుద్ధి అవ్వదు. ఈ క్రమంలోనే మెజార్టీ పీపుల్ సమ్మర్లో పచ్చిపులుసు, టమాటా రసం, సాంబార్ వంటివి తయారు చేసుకుంటారు. అలాగే, వీటితోపాటు పొట్టకు చల్లదనాన్ని అందిస్తుందని పెరుగు, మజ్జిగ డైలీ డైట్లో చేర్చుకుంటుంటారు. అయితే, పెరుగు, మజ్జిగ వంటివి రోజూ ఒకేలా తినాలంటే ఎవరికైనా నచ్చదు. దాంతో చాలా మంది పెరుగుతో వివిధ వెరైటీల్లో 'మజ్జిగ చారు/పెరుగు పచ్చడి' ట్రై చేస్తుంటారు.
ఇప్పుడు మీ అందరికోసం అలాంటిదే ఒక వెరైటీ అండ్ టేస్టీ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, క్యాబేజీతో నోరూరించే "పెరుగు పచ్చడి". ఇది మంచి రుచినివ్వడమే కాకుండా ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. క్యాబేజీ అంటే నచ్చనివాళ్లు ఇలా చేసి పెట్టారంటే నాలుగు ముద్దలు ఎక్కువే లాగిస్తారు. పైగా దీని తయారీకి ఎక్కువ సమయం కూడా పట్టదు. అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఒకటిన్నర కప్పులు - పెరుగు
- పెద్ద కప్పు - క్యాబేజీ తరుగు
- రెండు చెంచాలు - నూనె
- అర చెంచా - ఆవాలు
- ఒక చెంచా - శనగపప్పు
- ఒక చెంచా - మినప్పప్పు
- రెండు - పచ్చిమిర్చి
- ఒక చెంచా - జీలకర్ర
- చిన్నముక్క - అల్లం
- రెండు - ఎండుమిర్చి
- రెండు - కరివేపాకు రెబ్బలు
- రెండు చెంచాలు - సన్నని కొత్తిమీర తరుగు
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- పావు చెంచా - పసుపు
తయారీ విధానం :
- ఈ సమ్మర్ స్పెషల్ వెరైటీ మజ్జిగ పచ్చడి కోసం ముందుగా ఒక పెద్ద కప్పు పరిమాణంలో సన్నని క్యాబేజీ తరుగును సిద్ధం చేసుకోవాలి.
- తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న క్యాబేజీ తరుగును ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని ఒకసారి శుభ్రంగా కడగాలి.
- ఆపై అందులో తగినన్ని మంచి నీళ్లు పోసి స్టవ్ మీద ఉంచి ఉడికించుకోవాలి.
- అది ఉడికేలోపు చిన్న మిక్సీ గిన్నెలో పచ్చిమిర్చి, అల్లం ముక్క వేసి పేస్ట్లా చేసుకుని పక్కనుంచాలి. అలాగే, కొత్తిమీర తరుగును రెడీ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఉడికిన క్యాబేజీ తరుగును వాటర్ వడకట్టి ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిని పెట్టి తగినంత నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ లైట్గా వేడయ్యాక ఆవాలు, శనగపప్పు, మినప్పప్పు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చిని వేసి వేయించుకోవాలి.
- అవన్నీ మంచిగా వేగాయనుకున్నాక అందులో ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి-అల్లం పేస్టు, కరివేపాకు వేసి కాస్త పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత వాటర్ వడకట్టి పెట్టుకున్న క్యాబేజీ తరుగు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, పసుపు వేసి ఒకసారి అన్నీ కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
- ఆపై స్టవ్ను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఐదు నిమిషాలు మగ్గనిచ్చి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత దాన్ని కిందకు దించి చల్లార్చుకోవాలి.
- క్యాబేజీ మిశ్రమం చల్లారేలోపు ఒక వెడల్పాటి గిన్నెలో పెరుగును తీసుకుని విస్కర్తో తరకలు లేకుండా గిలకొట్టుకోవాలి.
- అనంతరం అందులో చల్లారిన క్యాబేజీ మిశ్రమం వేసి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇక చివరగా సన్నని కొత్తిమీర తరుగు కూడా వేసుకుని కలిపి సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "క్యాబేజీ పెరుగు పచ్చడి" అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఈ సమ్మర్లో ఓసారి డిఫరెంట్గా ఇలా క్యాబేజీ పెరుగు చారు ట్రై చేయండి. క్యాబేజీ నచ్చనివాళ్లూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.
