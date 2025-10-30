సేమియాతో ఎన్నడూ చేయని కొత్తరకం "టిఫెన్" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!
- సేమియా, పెరుగుతో నోరూరించే వెరైటీ 'రెసిపీ' - నిమిషాల్లోనే బ్రేక్ఫాస్ట్ రెడీ!
Published : October 30, 2025 at 1:49 PM IST
Semiya Curd Bath Recipe : సేమియా అనగానే ముందుగా గుర్తొచ్చేది పాయసం. అలాగే, ఈ మధ్యకాలంలో చాలా మంది సేమియాతో ఉప్మా, పులిహోర, ఇడ్లీలు, దోశ వంటివి చేసుకుని ఆరగిస్తున్నారు. అవి మాత్రమే కాకుండా సేమియాతో మీరు ఇప్పటి వరకు ట్రై చేయని మరో సరికొత్త బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ ఉంది. అదే, నోరూరించే "దహీ సేమియా బాత్".
సేమియా, పెరుగు కలయికలో రెడీ అయ్యే ఈ టిఫెన్ టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది. పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు. అలాగే, రెగ్యులర్ టిఫెన్స్ కాకుండా వెరైటీ టిఫెన్ ట్రై చేయాలనుకునేవారికి ఇది మంచి ఆప్షన్. పైగా ఈ రెసిపీని చాలా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు సులభంగా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చే ఈ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఒక కప్పు - సేమియా
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- మూడు కప్పులు - నీళ్లు
- రెండున్నర కప్పులు - తాజా పెరుగు
- పావుకప్పు - కాచి చల్లార్చిన పాలు
- ఒక టేబుల్స్పూన్ - సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు
- రెండు - కరివేపాకు రెబ్బలు
- పావు కప్పు - కొత్తిమీర తరుగు
- పావు కప్పు - దానిమ్మ గింజలు
- పావు కప్పు - జీడిపప్పు పలుకులు
- ఒక టేబుల్స్పూన్ - నెయ్యి
- ఒక చెంచా - ఆవాలు
- ఒక స్పూన్ - జీలకర్ర
- ఒక చెంచా - శనగపప్పు
ఇంట్లో ఇడ్లీ, దోశ పిండి లేదా? - నిమిషాల్లో రవ్వతో "బన్ దోశలు" చేసుకోండి!
తయారీ విధానం :
- ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ బ్రేక్ఫాస్ట్ తయారీకి ముందుగా రెసిపీలోకి కావాల్సిన పరిమాణంలో కొత్తిమీర, పచ్చిమిర్చి తరుగు, దానిమ్మ గింజలను రెడీ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అలాగే, ఒక గిన్నెలో అవసరమైన మేరకు తాజా పెరుగును తీసుకుని గిలకొట్టి రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయి లేదా పాన్ పెట్టి నీళ్లు పోసి, తగినంత ఉప్పు వేసి కలిపి మరిగించుకోవాలి.
- ఆ వాటర్ వేడెక్కి మరుగుతున్నప్పుడు అందులో సేమియా వేసి కలిపి ఉడికించుకోవాలి. సేమియా ఉడుకుతున్నప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని వేడి నీటి మిశ్రమాన్ని పూర్తిగా వంపేసి చల్లార్చుకోవాలి.
మైదా లేకుండానే కరకరలాడే "పునుగులు" - చల్లని వేళ తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!
- సేమియా చల్లారిందనుకున్నాక అందులో గిలకొట్టి పక్కన పెట్టుకున్న పెరుగు, కాచి చల్లార్చుకున్న పాలు పోసి ఒకసారి మిశ్రమం మొత్తం మంచిగా కలిసేలా కలపాలి.
- తర్వాత ఆ మిశ్రమంలో ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర తరుగు, దానిమ్మగింజలు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసి పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద మరో చిన్న కడాయిని పెట్టి నెయ్యి వేసుకోవాలి. అది కరిగి వేడయ్యాక ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, జీడిపప్పు పలుకులు, కరివేపాకు వేసి తాలింపును మంచిగా వేయించుకోవాలి.
- పోపు చక్కగా వేగిందనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఆ తాలింపును ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న సేమియా పెరుగు మిశ్రమంలో వేసి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, ఎన్నడూ తినని రుచిలో సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "దహీ సేమియా బాత్" రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీలకు బదులుగా ఓసారి దీన్ని ట్రై చేసి చూడండి. సరికొత్త రుచితో భలే కమ్మగా ఉండే ఈ రెసిపీని పిల్లలతో పాటు పెద్దలూ హ్యాపీగా తినేస్తారు!
అమ్మమ్మల పద్ధతిలో "వెల్లుల్లి రసం" - చల్లని వేళ వేడివేడి అన్నంలో అద్భుతమే!