మీ ఇంట్లో బీట్​రూట్ తినట్లేదా? - ఇలా "చట్నీ" చేయండి! - అన్నం, టిఫెన్స్​లోకి కమ్మగా తినేస్తారు!

- రెగ్యులర్ చట్నీలను మించిన టేస్ట్ - తక్కువ పదార్థాలతో సింపుల్​గా రెడీ!

How to Make Beetroot Chutney (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 6, 2026 at 10:22 AM IST

How to Make Beetroot Chutney : ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే వాటిల్లో "బీట్​రూట్" ఒకటి. దీనిలో శరీరానికి అవసరమైన ఎన్నో పోషకాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. కానీ, పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు చాలా మంది దీన్ని తినడానికి అంతగా ఇష్టపడరు. ఒకవేళ తిన్నా నేరుగా ఒకట్రెండు ముక్కలు తినడం లేదంటే సలాడ్స్, జ్యూస్​ల రూపంలో తీసుకుంటుంటారు. అలాంటి వారందరూ ఇష్టంగా తినేలా చేసి పెట్టే ఒక మంచి రెసిపీ ఉంది. అదే, బీట్​రూట్​తో నోరూరించే "చట్నీ".

ఇది చూడ్డానికి మంచి రంగులో కనిపించడమే కాకుండా టేస్ట్​లోనూ అదుర్స్ అనిపిస్తుంది. రెగ్యులర్​ చట్నీలతో పోల్చితే చాలా అంటే చాలా కమ్మగా ఉంటుంది. డైలీ టిఫెన్స్​లోకి ఒకే రకమైన చట్నీలు తిని బోర్ కొట్టిన వారికి ఇది సరికొత్త టేస్ట్​నిస్తుంది. వేడి వేడి అన్నంలోకీ సూపర్​గా ఉంటుంది. పైగా, దీన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా చాలా సింపుల్​. మరి, ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ చట్నీకి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానమేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • రెండు కప్పులు - తురిమిన బీట్​రూట్
  • రెండు - ఉల్లిపాయలు
  • నాలుగు - టమాటాలు
  • రుచికి తగినన్ని - ఎండుమిర్చి
  • పది - వెల్లుల్లి రెబ్బలు
  • పెద్ద నిమ్మకాయంత - చింతపండు
  • రెండు టేబుల్​స్పూన్లు - శనగపప్పు
  • రెండు స్పూన్లు - మినప్పప్పు
  • ఒక స్పూన్ - జీలకర్ర
  • రుచికి సరిపడా - ఉప్పు
  • నాలుగైదు స్పూన్లు - నూనె
  • నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు - కొబ్బరి తురుము(ఆప్షనల్)

తయారీ విధానం :

  • ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ చట్నీ తయారీకి ముందుగా రెండు కప్పులు బీట్​రూట్ తురుమును రెడీ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • అలాగే, ఉల్లిపాయలు, టమాటాలను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి రెండు టేబుల్​స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ వేడయ్యాక శనగపప్పు, మినప్పప్పు, జీలకర్ర వేసి వేయించాలి. అవి లైట్​గా వేగాక మీరు తినే కారాన్ని బట్టి తగినన్ని ఎండుమిర్చి, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి వేయించుకోవాలి.
  • అవన్నీ మంచిగా వేగాక అందులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలను వేసి దోరగా వేయించాలి.
  • ఆనియన్స్ వేగిన తర్వాత టమాటా ముక్కలు యాడ్ చేసి మెత్తగా అయ్యే వరకు మగ్గించుకోవాలి.
  • టమాటా మగ్గాయనుకున్నాక అందులో తరిగి పెట్టుకున్న బీట్​రూమ్ ముక్కలు యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి అంతా కలిసేలా కలపాలి.
  • తర్వాత కడాయిపై మూతపెట్టి మెత్తగా అయ్యే వరకు ఆరేడు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి.
  • బీట్​రూట్ ముక్కల మిశ్రమం మంచిగా ఉడికిందనుకున్నాక చివరగా అందులో చింతపండును వేసి ఒక నిమిషం కలుపుతూ వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఆపై ఆ మిశ్రమాన్ని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో చల్లారిన బీట్​రూట్ ముక్కల మిశ్రమం, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు అందులోకి తాలింపును రెడీ చేసుకోవాలి.
తాలింపు కోసం :

  • నూనె - రెండు స్పూన్లు
  • ఆవాలు - ఒక స్పూన్
  • శనగపప్పు - ఒక స్పూన్
  • మినప్పప్పు - ఒక స్పూన్
  • జీలకర్ర - ఒక చెంచా
  • ఎండుమిర్చి - నాలుగు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఇంగువ - రెండు చిటికెళ్లు
  • పోపు కోసం స్టవ్ మీద చిన్న కడాయిలో నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ఆవాలు, మినప్పప్పు, ఎండుమిర్చి తుంపలు వేసి వేయించుకోవాలి.
  • అవి వేగాక కరివేపాకు, ఇంగువ వేసి వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం ఆ తాలింపును ముందుగా రెడీ చేసుకున్న చట్నీలో వేసి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, మంచి రుచితో పాటు ఆరోగ్యాన్నిచ్చే కమ్మని "బీట్​రూట్ చట్నీ" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది!
  • ఈ చట్నీలో కొబ్బరి తురుము కలపడం వల్ల మరింత రుచికరంగా ఉంటుంది. ఒకవేళ ఇంట్లో టైమ్​కు కొబ్బరి లేకుంటే దాని ప్లేస్​లో కొద్దిగా నువ్వులపొడి వేసినా మంచి టేస్ట్ వస్తుంది.
  • మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ చట్నీలకు బదులుగా ఓసారి ఇలా బీట్​రూట్ చట్నీ ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ కమ్మగా తినేస్తారు.

