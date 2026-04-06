మీ ఇంట్లో బీట్రూట్ తినట్లేదా? - ఇలా "చట్నీ" చేయండి! - అన్నం, టిఫెన్స్లోకి కమ్మగా తినేస్తారు!
- రెగ్యులర్ చట్నీలను మించిన టేస్ట్ - తక్కువ పదార్థాలతో సింపుల్గా రెడీ!
Published : April 6, 2026 at 10:22 AM IST
How to Make Beetroot Chutney : ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే వాటిల్లో "బీట్రూట్" ఒకటి. దీనిలో శరీరానికి అవసరమైన ఎన్నో పోషకాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. కానీ, పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు చాలా మంది దీన్ని తినడానికి అంతగా ఇష్టపడరు. ఒకవేళ తిన్నా నేరుగా ఒకట్రెండు ముక్కలు తినడం లేదంటే సలాడ్స్, జ్యూస్ల రూపంలో తీసుకుంటుంటారు. అలాంటి వారందరూ ఇష్టంగా తినేలా చేసి పెట్టే ఒక మంచి రెసిపీ ఉంది. అదే, బీట్రూట్తో నోరూరించే "చట్నీ".
ఇది చూడ్డానికి మంచి రంగులో కనిపించడమే కాకుండా టేస్ట్లోనూ అదుర్స్ అనిపిస్తుంది. రెగ్యులర్ చట్నీలతో పోల్చితే చాలా అంటే చాలా కమ్మగా ఉంటుంది. డైలీ టిఫెన్స్లోకి ఒకే రకమైన చట్నీలు తిని బోర్ కొట్టిన వారికి ఇది సరికొత్త టేస్ట్నిస్తుంది. వేడి వేడి అన్నంలోకీ సూపర్గా ఉంటుంది. పైగా, దీన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా చాలా సింపుల్. మరి, ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ చట్నీకి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానమేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- రెండు కప్పులు - తురిమిన బీట్రూట్
- రెండు - ఉల్లిపాయలు
- నాలుగు - టమాటాలు
- రుచికి తగినన్ని - ఎండుమిర్చి
- పది - వెల్లుల్లి రెబ్బలు
- పెద్ద నిమ్మకాయంత - చింతపండు
- రెండు టేబుల్స్పూన్లు - శనగపప్పు
- రెండు స్పూన్లు - మినప్పప్పు
- ఒక స్పూన్ - జీలకర్ర
- రుచికి సరిపడా - ఉప్పు
- నాలుగైదు స్పూన్లు - నూనె
- నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు - కొబ్బరి తురుము(ఆప్షనల్)
తయారీ విధానం :
- ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ చట్నీ తయారీకి ముందుగా రెండు కప్పులు బీట్రూట్ తురుమును రెడీ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అలాగే, ఉల్లిపాయలు, టమాటాలను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి రెండు టేబుల్స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ వేడయ్యాక శనగపప్పు, మినప్పప్పు, జీలకర్ర వేసి వేయించాలి. అవి లైట్గా వేగాక మీరు తినే కారాన్ని బట్టి తగినన్ని ఎండుమిర్చి, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి వేయించుకోవాలి.
- అవన్నీ మంచిగా వేగాక అందులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలను వేసి దోరగా వేయించాలి.
- ఆనియన్స్ వేగిన తర్వాత టమాటా ముక్కలు యాడ్ చేసి మెత్తగా అయ్యే వరకు మగ్గించుకోవాలి.
- టమాటా మగ్గాయనుకున్నాక అందులో తరిగి పెట్టుకున్న బీట్రూమ్ ముక్కలు యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి అంతా కలిసేలా కలపాలి.
- తర్వాత కడాయిపై మూతపెట్టి మెత్తగా అయ్యే వరకు ఆరేడు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి.
- బీట్రూట్ ముక్కల మిశ్రమం మంచిగా ఉడికిందనుకున్నాక చివరగా అందులో చింతపండును వేసి ఒక నిమిషం కలుపుతూ వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఆపై ఆ మిశ్రమాన్ని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో చల్లారిన బీట్రూట్ ముక్కల మిశ్రమం, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు అందులోకి తాలింపును రెడీ చేసుకోవాలి.
తాలింపు కోసం :
- నూనె - రెండు స్పూన్లు
- ఆవాలు - ఒక స్పూన్
- శనగపప్పు - ఒక స్పూన్
- మినప్పప్పు - ఒక స్పూన్
- జీలకర్ర - ఒక చెంచా
- ఎండుమిర్చి - నాలుగు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ఇంగువ - రెండు చిటికెళ్లు
- పోపు కోసం స్టవ్ మీద చిన్న కడాయిలో నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ఆవాలు, మినప్పప్పు, ఎండుమిర్చి తుంపలు వేసి వేయించుకోవాలి.
- అవి వేగాక కరివేపాకు, ఇంగువ వేసి వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం ఆ తాలింపును ముందుగా రెడీ చేసుకున్న చట్నీలో వేసి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, మంచి రుచితో పాటు ఆరోగ్యాన్నిచ్చే కమ్మని "బీట్రూట్ చట్నీ" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది!
- ఈ చట్నీలో కొబ్బరి తురుము కలపడం వల్ల మరింత రుచికరంగా ఉంటుంది. ఒకవేళ ఇంట్లో టైమ్కు కొబ్బరి లేకుంటే దాని ప్లేస్లో కొద్దిగా నువ్వులపొడి వేసినా మంచి టేస్ట్ వస్తుంది.
- మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ చట్నీలకు బదులుగా ఓసారి ఇలా బీట్రూట్ చట్నీ ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ కమ్మగా తినేస్తారు.
