పొద్దున్నే అప్పటికప్పుడు చేసుకునే "దోశ" - పుల్లట్టును మించిన టేస్ట్!
- అటుకులు, రవ్వ కాంబోలో అద్దిరిపోయే టిఫెన్ - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!
Published : December 1, 2025 at 3:52 PM IST
Instant Dosa Recipe in Telugu : బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీలలో "దోశ"కు సెపరేట్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంటుంది. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఇష్టంగా తింటారు. అయితే, నార్మల్గా దోశలు చేసుకోవాలంటే ముందు రోజు పప్పులు నానబెట్టడం, రుబ్బడం, పిండిని పులియబెట్టుకునే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. దాంతో చాలా మంది దోశలు ఇష్టమున్నా అప్పటికప్పుడు చేసుకోలేమని బయట తినేస్తుంటారు. కానీ, మీకు తెలుసా? అప్పటికప్పుడు పావుగంటలో కూడా ప్రిపేర్ చేసుకునే ఒక సూపర్ రెసిపీ ఉంది. అదే, అటుకులతో సూపర్ సాఫ్ట్ అండ్ టేస్టీ "దోశలు".
ఇవి పుల్లట్టు మించిన టేస్ట్తో చాలా అంటే చాలా రుచికరంగా ఉంటాయి. ఒక్కసారి ఈ దోశలను టేస్ట్ చేశారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు. అలాగే, ఈ దోశల తయారీకి ఎక్కువ పదార్థాలూ అవసరం లేదు. ఇంట్లో ఇడ్లీ, దోశ పిండి లేనప్పుడు ఇన్స్టంట్గా చేసుకోవడానికి ఇవి సూపర్ ఆప్షన్. మరి, అటుకులతో అద్దిరిపోయే ఈ దోశలను ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- అటుకులు - అర కప్పు
- బొంబాయి రవ్వ - రెండు కప్పులు
- గోధుమపిండి - నాలుగు టీస్పూన్లు
- పెరుగు - ఒకటిన్నర కప్పులు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- బేకింగ్ సోడా - ఒక టీస్పూన్
- నూనె - కొద్దిగా (పాన్పై వేసుకోవడానికి)
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద పాన్లో కాస్త మందంగా ఉండే అటుకులను వేసి లో-ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించుకోవాలి.
- అవి వేగాక అందులోనే బొంబాయి రవ్వను వేసి మంచిగా వేయించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఆ మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుని మరీ మెత్తనిపొడిలా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం గ్రైండ్ చేసుకున్న అటుకుల మిశ్రమాన్ని ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి.
- తర్వాత అందులో గోధుమపిండి, కాస్త పుల్లగా ఉండే పెరుగు వేసుకుని ఒకసారి అంతా కలిసేలా కలుపుకోవాలి.
- ఆపై అవసరం మేరకు తగినన్ని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ పిండిని కాస్త జారుడుగా కలపాలి.
- ఆ విధంగా కలిపిన తర్వాత బౌల్పై మూత ఉంచి పావుగంట పాటు పక్కనుంచాలి.
- పావుగంట తర్వాత ఆ మిశ్రమంలో రుచికి తగినంత ఉప్పు, బేకింగ్ సోడా, కొద్దిగా నీళ్లను కొద్దిగా యాడ్ చేసుకుని దోశకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలో పిండిని కలపాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద దోశ పెనం పెట్టి ఒక టీస్పూన్ నూనె వేసి పాన్ మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
- పాన్ వేడయ్యాక మంటను తగ్గించి ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని ఒకట్రెండు గరిటెలు వేసుకుని దోశలా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
- అది వన్సైడ్ కాలిన తర్వాత మరో వైపునకు టర్న్ చేసుకుని అటు వైపు కూడా ఒక నిమిషం కాల్చుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుంటే చాలు.
- అంతే, పుల్లట్టును మించిన టేస్ట్తో అటుకులతో నోరూరించే సూపర్ సాఫ్ట్ "దోశలు" మీ ముందు ఉంటాయి!
- ఇక వీటిని పల్లీ, కొబ్బరి చట్నీతో సర్వ్ చేసుకుని తిన్నారంటే ఆ టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది.
- మరి, నచ్చితే మీరూ అప్పటికప్పుడు ఏదైనా మంచి రుచికరమైన బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు దీన్ని ట్రై చేయండి.
