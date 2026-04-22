చల్లచల్లని "మ్యాంగో ఫ్రూట్ కేక్" - ఎగ్స్, మైదా లేకుండా హెల్దీగా ట్రై చేయండి!
నోరూరించే కేక్ రెసిపీ - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు - ప్రిపరేషన్ వెరీ ఈజీ!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 22, 2026 at 10:43 AM IST
Mango Cake Prepare Process : మెజార్టీ పీపుల్ కేక్ను ఇష్టంగా తింటారు. ఇందులో రకరకాల ఫ్లేవర్లు ఉంటాయి. వీటిని ఎక్కువగా బేకరీల్లో కొనుగోలు చేసి తింటారు. కొందరు ఇండ్లలో కూడా చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ చేసే విధంగా కాకుండా ఈసారి కాస్త కొత్తగా సమ్మర్ స్పెషల్ ఫ్రూట్ మామిడిపండుతో కేక్ ట్రై చేయండి. ఇందుకోసం మైదాపిండి, గోధుమపిండి, ఎగ్స్ అవసరం లేదు. పైగా చాలా తక్కువ సమయంలోనే తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకోండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మామిడిపండ్ల ముక్కలు - 2 కప్పులు
- పంచదార - ఒకటిన్నర కప్పులు
- బొంబాయి రవ్వ - 3 కప్పులు
- బేకింగ్ పౌడర్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- బేకింగ్ సోడా - అర టేబుల్ స్పూన్
- కాచ్చి చల్లార్చిన పాలు - తగినంత
- యాలకులు - 6
- ఫుడ్ కలర్ - 2 చిటికెడ్లు
- ఆయిల్ - అర కప్పు
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో మామిడిపండ్లను ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సీజార్లో మూడు కప్పుల బొంబాయి రవ్వ, ఒకటిన్నర కప్పుల పంచదార, ఆరు యాలకులు వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని జల్లెడతో జల్లించి ఓ గిన్నెలో వేయాలి.
- ఇదే మిక్సీజార్లోకి రెండు కప్పుల మామిడిపండ్ల ముక్కలు, అర కప్పు పాలు వేసి మెత్తగా మిక్సీ పట్టాలి.
- అనంతరం మిక్సింగ్ బౌల్లో గ్రైండ్ చేసుకున్న రవ్వ మిశ్రమం, మామిడిపండ్ల గుజ్జు వేసి కలపాలి. ఇందులోనే అర కప్పు పాలు, రెండు చిటికెడ్ల ఫుడ్ కలర్ యాడ్ చేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి గంట పాటు పక్కనుంచాలి.
- గంట తర్వాత ఇందులో అర కప్పు నూనె యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి. చివరగా అర టేబుల్ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల బేకింగ్ పౌడర్ వేసి కలపాలి. అయితే రవ్వ మిశ్రమం అనేది మరీ గట్టిగా అనిపిస్తే మరికొన్ని పాలు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అలా అని మరీ లూజుగా ఉండకూడదు.
- ఇప్పుడు కేక్ బేక్ చేసే ట్రే లేదా ఏదైనా గిన్నె తీసుకొని లోపల భాగానికి నెయ్యి లేదా బటర్ అప్లై చేయాలి. ఆపైన బటర్ పేపర్ ఉంచాలి. ఇందులో ముందుగా రెడీ చేసుకున్న రవ్వ, మామిడి మిశ్రమాన్ని పోసి సమానంగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. ఆపైన డ్రైఫ్రూట్స్ పలుకులు చల్లాలి.
- ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి అడుగుమందంగా ఉన్న గిన్నెలో కొద్దిగా ఉప్పు లేదా ఇసుక పోయాలి. ఆ ఉప్పు మధ్యలో చిన్న స్టాండ్ ఉంచి మూత పెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి 10 నిమిషాలు ప్రీహీట్ చేసుకోవాలి.
- పది నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి స్టాండ్ మీద కేక్ ట్రేను ఉంచి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి 35 నిమిషాల పాటు బేక్ చేయాలి.
- కేక్ ఉడికిన తర్వాత ఓసారి చాకుతో గుచ్చి చెక్ చేసుకోవాలి. కత్తికి ఏమీ అంటుకోకపోతే కేక్ రెడీ అయినట్లే. ఏమైనా అంటుకుంటే మరో 5 నిమిషాలు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- కేక్ పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత డీమౌల్డ్ చేసి మీకు నచ్చిన షేప్లో కట్ చేసుకోవాలి.
- అంతే నోరూరించే మ్యాంగో కేక్ తయారైనట్లే!
టిప్స్ :
- మామిడిపండు రుచిని బట్టి పంచదారను తగ్గించడం లేదా పెంచడం చేసుకోవాలి. అలాగే మీరు తీసుకునే పండ్లు తియ్యగా ఉంటే కేక్ టేస్ట్ బాగుంటుంది.
- ఈ రెసిపీలో పంచదార బదులు బెల్లం తురుమును ఉపయోగించవచ్చు.
