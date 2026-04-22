చల్లచల్లని "మ్యాంగో ఫ్రూట్ కేక్​" - ఎగ్స్, మైదా లేకుండా హెల్దీగా ట్రై చేయండి!

నోరూరించే కేక్ రెసిపీ - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు - ప్రిపరేషన్​ వెరీ ఈజీ!

Mango Cake
Mango Cake
Published : April 22, 2026 at 10:43 AM IST

Mango Cake Prepare Process : మెజార్టీ పీపుల్​ కేక్​ను ఇష్టంగా తింటారు. ఇందులో రకరకాల ఫ్లేవర్లు ఉంటాయి. వీటిని ఎక్కువగా బేకరీల్లో కొనుగోలు చేసి తింటారు. కొందరు ఇండ్లలో కూడా చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ చేసే విధంగా కాకుండా ఈసారి కాస్త కొత్తగా సమ్మర్ స్పెషల్​ ఫ్రూట్​ మామిడిపండుతో కేక్​ ట్రై చేయండి. ఇందుకోసం మైదాపిండి, గోధుమపిండి, ఎగ్స్​ అవసరం లేదు. పైగా చాలా తక్కువ సమయంలోనే తయారు​ చేసుకోవచ్చు. మరి ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకోండి.

Mango Cake
కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మామిడిపండ్ల ముక్కలు - 2 కప్పులు
  • పంచదార - ఒకటిన్నర కప్పులు
  • బొంబాయి రవ్వ - 3 కప్పులు
  • బేకింగ్ పౌడర్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • బేకింగ్ సోడా - అర టేబుల్ స్పూన్
  • కాచ్చి చల్లార్చిన పాలు - తగినంత
  • యాలకులు - 6
  • ఫుడ్ కలర్ - 2 చిటికెడ్లు
  • ఆయిల్ - అర కప్పు
Mango Cake
తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో మామిడిపండ్లను ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సీజార్​లో మూడు కప్పుల బొంబాయి రవ్వ, ఒకటిన్నర కప్పుల పంచదార, ఆరు యాలకులు వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేయాలి. ఆ తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని జల్లెడతో జల్లించి ఓ గిన్నెలో వేయాలి.
  • ఇదే మిక్సీజార్​లోకి రెండు కప్పుల మామిడిపండ్ల ముక్కలు, అర కప్పు పాలు వేసి మెత్తగా మిక్సీ పట్టాలి.
Mango Cake
  • అనంతరం మిక్సింగ్ బౌల్లో గ్రైండ్ చేసుకున్న రవ్వ మిశ్రమం, మామిడిపండ్ల గుజ్జు వేసి కలపాలి. ఇందులోనే అర కప్పు పాలు, రెండు చిటికెడ్ల ఫుడ్​ కలర్​ యాడ్ చేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి గంట పాటు పక్కనుంచాలి.
  • గంట తర్వాత ఇందులో అర కప్పు నూనె యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి. చివరగా అర టేబుల్ స్పూన్ బేకింగ్ ​సోడా, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల బేకింగ్​ పౌడర్​ వేసి కలపాలి. అయితే రవ్వ మిశ్రమం అనేది మరీ గట్టిగా అనిపిస్తే మరికొన్ని పాలు యాడ్​ చేసుకోవచ్చు. అలా అని మరీ లూజుగా ఉండకూడదు.
Mango Cake
  • ఇప్పుడు కేక్​ బేక్​ చేసే ట్రే లేదా ఏదైనా గిన్నె తీసుకొని లోపల భాగానికి నెయ్యి లేదా బటర్​ అప్లై చేయాలి. ఆపైన బటర్​ పేపర్​ ఉంచాలి. ఇందులో ముందుగా రెడీ చేసుకున్న రవ్వ, మామిడి మిశ్రమాన్ని పోసి సమానంగా స్ప్రెడ్​ చేసుకోవాలి. ఆపైన డ్రైఫ్రూట్స్ పలుకులు చల్లాలి.
  • ఆ తర్వాత స్టవ్​ ఆన్​ చేసి అడుగుమందంగా ఉన్న గిన్నెలో కొద్దిగా ఉప్పు లేదా ఇసుక పోయాలి. ఆ ఉప్పు మధ్యలో చిన్న స్టాండ్​ ఉంచి మూత పెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి 10 నిమిషాలు ప్రీహీట్​ చేసుకోవాలి.
Mango Cake
  • పది నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి స్టాండ్​ మీద కేక్​ ట్రేను ఉంచి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి 35 నిమిషాల పాటు బేక్ చేయాలి.
  • కేక్​ ఉడికిన తర్వాత ఓసారి చాకుతో గుచ్చి చెక్​ చేసుకోవాలి. కత్తికి ఏమీ అంటుకోకపోతే కేక్​ రెడీ అయినట్లే. ఏమైనా అంటుకుంటే మరో 5 నిమిషాలు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • కేక్​ పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత డీమౌల్డ్​ చేసి మీకు నచ్చిన షేప్​లో కట్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే నోరూరించే మ్యాంగో కేక్ తయారైనట్లే!

టిప్స్ :

  • మామిడిపండు రుచిని బట్టి పంచదారను తగ్గించడం లేదా పెంచడం చేసుకోవాలి. అలాగే మీరు తీసుకునే పండ్లు తియ్యగా ఉంటే కేక్​ టేస్ట్ బాగుంటుంది.
  • ఈ రెసిపీలో పంచదార బదులు బెల్లం తురుమును ఉపయోగించవచ్చు.

