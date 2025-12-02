ETV Bharat / offbeat

'ఆహా' అనిపించే "రొయ్యల నిల్వ పచ్చడి" - పక్కా కొలతలతో 3 నెలలు నిల్వ!

రొయ్యలతో ఇలా పచ్చడి ట్రై చేయండి - ఇంటిల్లిపాదీ సూపర్ అనాల్సిందే!

Royyala Nilava Pachadi
Royyala Nilava Pachadi (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 2, 2025 at 3:02 PM IST

2 Min Read
Royyala Nilava Pachadi Prepare : రొయ్యలతో చేసిన పదార్థాలంటే చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. వీటితో కర్రీ లేదా ఫ్రై చేస్తారు. అలా కాకుండా ఓసారి ఇలా రొయ్యల నిల్వ పచ్చడి చేశారంటే ఇళ్లంతా ఘుమఘుమలాడాల్సిందే. ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిని పాటిస్తూ పక్కా కొలతలతో ట్రై చేశారంటే సూపర్​గా వస్తుంది. అంతేకాక మూడు నెలల వరకు నిల్వ ఉంటుంది! వేడివేడి అన్నంలో రొయ్యల పచ్చడి వేసి తిన్నారంటే ఇంకో రెండు ముద్దలూ ఎక్కువగానే లాగిస్తారు. మరి నోరూరించే రొయ్యల పచ్చడి ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?

Prawns Pickle
రొయ్యలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • రొయ్యలు - 1 కేజీ
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - 50 గ్రాములు
  • మెంతులు - పావు టీ స్పూన్
  • ధనియాలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • దాల్చినచెక్క - 1
  • యాలకులు - 5
  • లవంగాలు - 8
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • మిరియాలు - అర టీ స్పూన్
  • ఆయిల్ - ఒకటిప్పావు కప్పు
  • కారం - అర కప్పు
  • నిమ్మరసం - 60 ఎంఎల్
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
Prawns Pickle
మసాలా దినుసులు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలో కేజీ రొయ్యలను శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు పాన్​లో కేజీ రొయ్యలు, ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు, పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసి మూతపెట్టి అర గంట పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి. అర గంట తర్వాత పాన్​ను స్టవ్​పై​ ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించాలి. రొయ్యలు ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
Prawns Pickle
కారం (Getty Images)
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో పావు టీ స్పూన్ మెంతులు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ధనియాలు, ఒక దాల్చినచెక్క వేయాలి. అలాగే ఐదు యాలకులు, ఎనిమిది లవంగాలు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, అర టీ స్పూన్ మిరియాలు వేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఫ్రై చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
  • మసాలా దినుసులు చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్​లో వేసి మెత్తగా మిక్సీ పట్టాలి.
  • అలాగే స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో ఒకటిప్పావు కప్పు నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఉడికించిన రొయ్యలను వేసి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఫ్రై చేయాలి.
Prawns Pickle
నిమ్మరసం (Getty Images)
  • రొయ్యలు గోల్డెన్ కలర్​లోకి వచ్చిన తర్వాత మూడు టేబుల్ స్పూన్ల అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి. ఇందులోనే 50 గ్రాముల ఉప్పు, అర కప్పు కారం, గ్రైండ్ చేసుకున్న మసాలా పొడి వేసి కలిపి రెండు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక అంతే నోరూరించే రొయ్యల పచ్చడి రెడీ అయినట్లే!
  • రొయ్యల పచ్చడి పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత 60 ఎంఎల్ నిమ్మరసం వేసి బాగా కలపాలి.
  • రొయ్యల పచ్చడిని గ్లాస్​ జార్​లో వేసి ఫ్రిడ్జ్​లో పెడితే మూడు నెలల వరకు నిల్వ ఉంటుంది!

