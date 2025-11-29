కుక్కర్లో నోరూరించే "మటన్ ఫ్రై" - ఇలా ఫస్ట్ టైమ్ చేసినా రుచి అద్దిరిపోతుంది!
మటన్ ఫ్రై ఇలా ట్రై చేయండి - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీమళ్లీ చేసుకుంటారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 29, 2025 at 7:29 PM IST
Yummy Mutton Fry Making : సండే వచ్చిదంటే చాలా మంది మాంసాహారం తినడానికి ఇష్టపడతారు! అందుకే ఇండ్లలో వివిధ రకాల నాన్వెజ్ వంటలు చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఓకేలా కాకుండా ఈసారి మటన్ ఫ్రై చేసి చూడండి! నీళ్లూరే మెత్తటి ముక్కలతో అద్భుతమైన రుచిని ఆస్వాదించొచ్చు. ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో ఈ రెసిపీని ప్రిపేర్ చేస్తే చాలా సాఫ్ట్గా, రుచి కూడా అద్భుతంగా ఉంటుంది. కొత్తవారు, బ్యాచిలర్స్ కూడా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. మరి ఇక ఆలస్యం చేయకుండా మటన్ ఫ్రై ఎలా చేయాలో ఓ లుక్కేయండి.
కర్ణాటక స్టైల్ కారా బాత్ రెసిపీ - ఇలా ఇంట్లో సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మటన్ - అర కిలో (500 గ్రాములు)
- నూనె - అర కప్పు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ఉల్లిపాయ - 1
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- పసుపు - అర టీ స్పూన్
- కారం - 2 టీ స్పూన్లు
- ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- గరం మసాలా - ముప్పావు టీ స్పూన్
- జీలకర్ర పొడి - అర టీ స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా గిన్నెలో అర కిలో మటన్ వేసి శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్లో అర కిలో మటన్, 750 ఎంఎల్ నీళ్లు పోసి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఆరు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉంచాలి. ఆరు విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత నీటిని వడగట్టాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో అర కప్పు నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత కొద్దిగా కరివేపాకు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
- ఆనియన్స్ లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చాక ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించాలి.
- అలాగే అర టీ స్పూన్ పసుపు, రెండు టీ స్పూన్ల కారం, ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసి బాగా వేగనివ్వాలి. అనంతరం ఉడికించిన మటన్ ముక్కలు యాడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ 25 నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ పైకి తేలిన తర్వాత ముప్పావు టీ స్పూన్ గరం మసాలా, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేయాలి. ఇప్పుడు ఒక నిమిషం పాటు ఫ్రై చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- ఇక అంతే ఘుమఘుమలాడే మటన్ ఫ్రై సిద్ధంగా ఉంటుంది!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!
మళ్లీ తినాలనిపించేలా "తమలపాకు కొబ్బరి పచ్చడి" - ఈ కొలతలతో చేస్తే వేడివేడి అన్నంలోకి అదుర్స్!