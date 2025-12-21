ETV Bharat / offbeat

ఘాటు ఘాటుగా "చికెన్ కర్రీ" - చల్లని క్లైమేట్​లో వేడి వేడి అన్నంలోకి అదుర్స్!

- నయా స్టైల్లో స్పైసీ అండ్ టేస్టీ చికెన్ రెసిపీ - ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చుకోవడం పక్కా!

Chicken Masala Curry
Chicken Masala Curry (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 21, 2025 at 10:25 AM IST

3 Min Read
New Style Chicken Masala Curry : చల్లని క్లైమేట్​లో స్పైసీ స్పైసీగా, నాలుకకు రుచినిచ్చే వంటకాలను కోరుకుంటారు చాలా మంది. అందులో భాగంగానే వెజ్, నాన్​వెజ్​తో వివిధ రుచుల్లో మసాలా కర్రీలు ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు. అందుకే, ఈ సండే మీ అందరి కోసం ఒక అద్దిరిపోయే మసాలా రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, ఘాటు ఘాటుగా ఘుమాయించే "చికెన్ కర్రీ".

ఇది రెగ్యులర్​గా చేసుకునే కర్రీ కన్నా సరికొత్త ఫ్లేవర్​తో మంచి రుచినిస్తుంది. వేడి వేడి అన్నంలో తింటుంటే కలిగే ఆ ఫీల్ నెక్స్ట్ లెవల్​లో ఉంటుంది. రైస్​లోకి మాత్రమే కాకుండా పులావ్, చపాతీ, రోటీల్లోకి కూడా సూపర్ కాంబినేషన్ అవుతుంది. అలాగే, ఈ కర్రీ తయారీకి ఎక్కువ సమయం కూడా పట్టదు. మరి, ఈ స్పైసీ అండ్ టేస్టీ చికెన్ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

Chicken Masala Curry
Chicken Masala Curry (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • చికెన్ - కేజీ
  • ఉల్లిపాయలు - మూడు
  • టమాటాలు - రెండు
  • పచ్చిమిర్చి - రెండు
  • అల్లం పేస్టు - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • వెల్లుల్లి పేస్టు - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • కారం - ఒక టేబుల్​స్పూన్
  • జీలకర్రపొడి - రెండు చెంచాలు
  • ధనియాలపొడి - రెండు చెంచాలు
  • పసుపు - అర చెంచా
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • నూనె - అర కప్పు
  • ఎండుమిర్చి - ఒకటి
  • బిర్యానీ ఆకులు - రెండు
  • దాల్చినచెక్క - చిన్నముక్క
  • యాలకులు - ఆరు
  • కసూరిమేతి - ఒక చెంచా
  • కొత్తిమీర తరుగు - పావు కప్పు

Chicken Masala Curry
Chicken Masala Curry (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా చికెన్​ను మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం ఒక గిన్నెలో చికెన్ ముక్కలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి.
  • చికెన్​లో వాటర్ లేకుండా వడకట్టుకున్నాక అందులో ఒక టేబుల్‌స్పూను చొప్పున అల్లం, వెల్లుల్లి పేస్టు, అరచెంచా కారం, పసుపు, ఒక చెంచా చొప్పున జీలకర్రపొడి, ధనియాలపొడి, కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, రెండు టేబుల్‌స్పూన్ల నూనె వేసి మసాలాలన్నీ చికెన్ ముక్కలకు పట్టేలా బాగా కలిపి కాసేపు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Chicken Masala Curry
Chicken Masala Curry (Getty Images)
  • ఆ లోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన ఉల్లిపాయలను సన్నగా, పచ్చిమిర్చీలను పొడవాటి చీలికలుగా కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అదేవిధంగా, టమాటాలను ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకుని గుజ్జులా చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • అనంతరం కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద కడాయిని పెట్టి మిగిలిన నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ఎండుమిర్చి, బిర్యానీ ఆకులు, దాల్చినచెక్క, యాలకులు వేసి వేయించుకోవాలి.
  • అవి వేగిన తర్వాత మిగిలిన అల్లం పేస్టు, వెల్లుల్లి పేస్టు వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు కాసేపు వేయించాలి.
Chicken Masala Curry
Chicken Masala Curry (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుని అవి లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
  • ఆపై గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా గుజ్జును వేసి దాని నుంచి లైట్​గా ఆయిల్ సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు మగ్గించుకోవాలి.
  • ఆ విధంగా ఉడికించుకున్నాక మిగిలిన కారం, కొద్దిగా ఉప్పు, ధనియాలపొడి, జీలకర్రపొడి వేసుకుని కలిపి రెండు నిమిషాలు వేయించుకోవాలి.
  • రెండు నిమిషాల తర్వాత మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్, కసూరీమేతి, కొత్తిమీర తరుగు వేసి ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత రెండు కప్పుల నీళ్లు పోసి కలిపి మూత పెట్టి చికెన్‌ మంచిగా ఉడికే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
Chicken Masala Curry
Chicken Masala Curry (Getty Images)
  • చికెన్ చక్కగా ఉడికి నూనె సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దింపేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, స్పైసీ స్పైసీగా, టేస్టీ "చికెన్ మసాలా కర్రీ" రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ పద్ధతిలో చికెన్ కర్రీ చేసి చూడండి. ఇంటిల్లిపాదీ డిఫరెంట్ టేస్ట్​తో మంచి రెసిపీని ఆస్వాదించామనే ఫీలింగ్​ను పొందుతారు.
Chicken Masala Curry
Chicken Masala Curry (Getty Images)

