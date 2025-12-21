ఘాటు ఘాటుగా "చికెన్ కర్రీ" - చల్లని క్లైమేట్లో వేడి వేడి అన్నంలోకి అదుర్స్!
- నయా స్టైల్లో స్పైసీ అండ్ టేస్టీ చికెన్ రెసిపీ - ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చుకోవడం పక్కా!
New Style Chicken Masala Curry : చల్లని క్లైమేట్లో స్పైసీ స్పైసీగా, నాలుకకు రుచినిచ్చే వంటకాలను కోరుకుంటారు చాలా మంది. అందులో భాగంగానే వెజ్, నాన్వెజ్తో వివిధ రుచుల్లో మసాలా కర్రీలు ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు. అందుకే, ఈ సండే మీ అందరి కోసం ఒక అద్దిరిపోయే మసాలా రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, ఘాటు ఘాటుగా ఘుమాయించే "చికెన్ కర్రీ".
ఇది రెగ్యులర్గా చేసుకునే కర్రీ కన్నా సరికొత్త ఫ్లేవర్తో మంచి రుచినిస్తుంది. వేడి వేడి అన్నంలో తింటుంటే కలిగే ఆ ఫీల్ నెక్స్ట్ లెవల్లో ఉంటుంది. రైస్లోకి మాత్రమే కాకుండా పులావ్, చపాతీ, రోటీల్లోకి కూడా సూపర్ కాంబినేషన్ అవుతుంది. అలాగే, ఈ కర్రీ తయారీకి ఎక్కువ సమయం కూడా పట్టదు. మరి, ఈ స్పైసీ అండ్ టేస్టీ చికెన్ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- చికెన్ - కేజీ
- ఉల్లిపాయలు - మూడు
- టమాటాలు - రెండు
- పచ్చిమిర్చి - రెండు
- అల్లం పేస్టు - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- వెల్లుల్లి పేస్టు - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- కారం - ఒక టేబుల్స్పూన్
- జీలకర్రపొడి - రెండు చెంచాలు
- ధనియాలపొడి - రెండు చెంచాలు
- పసుపు - అర చెంచా
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- నూనె - అర కప్పు
- ఎండుమిర్చి - ఒకటి
- బిర్యానీ ఆకులు - రెండు
- దాల్చినచెక్క - చిన్నముక్క
- యాలకులు - ఆరు
- కసూరిమేతి - ఒక చెంచా
- కొత్తిమీర తరుగు - పావు కప్పు
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా చికెన్ను మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం ఒక గిన్నెలో చికెన్ ముక్కలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి.
- చికెన్లో వాటర్ లేకుండా వడకట్టుకున్నాక అందులో ఒక టేబుల్స్పూను చొప్పున అల్లం, వెల్లుల్లి పేస్టు, అరచెంచా కారం, పసుపు, ఒక చెంచా చొప్పున జీలకర్రపొడి, ధనియాలపొడి, కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకోవాలి.
- అలాగే, రెండు టేబుల్స్పూన్ల నూనె వేసి మసాలాలన్నీ చికెన్ ముక్కలకు పట్టేలా బాగా కలిపి కాసేపు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఆ లోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన ఉల్లిపాయలను సన్నగా, పచ్చిమిర్చీలను పొడవాటి చీలికలుగా కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అదేవిధంగా, టమాటాలను ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుని గుజ్జులా చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద కడాయిని పెట్టి మిగిలిన నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ఎండుమిర్చి, బిర్యానీ ఆకులు, దాల్చినచెక్క, యాలకులు వేసి వేయించుకోవాలి.
- అవి వేగిన తర్వాత మిగిలిన అల్లం పేస్టు, వెల్లుల్లి పేస్టు వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు కాసేపు వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుని అవి లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
- ఆపై గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా గుజ్జును వేసి దాని నుంచి లైట్గా ఆయిల్ సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు మగ్గించుకోవాలి.
- ఆ విధంగా ఉడికించుకున్నాక మిగిలిన కారం, కొద్దిగా ఉప్పు, ధనియాలపొడి, జీలకర్రపొడి వేసుకుని కలిపి రెండు నిమిషాలు వేయించుకోవాలి.
- రెండు నిమిషాల తర్వాత మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్, కసూరీమేతి, కొత్తిమీర తరుగు వేసి ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత రెండు కప్పుల నీళ్లు పోసి కలిపి మూత పెట్టి చికెన్ మంచిగా ఉడికే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
- చికెన్ చక్కగా ఉడికి నూనె సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దింపేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, స్పైసీ స్పైసీగా, టేస్టీ "చికెన్ మసాలా కర్రీ" రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ పద్ధతిలో చికెన్ కర్రీ చేసి చూడండి. ఇంటిల్లిపాదీ డిఫరెంట్ టేస్ట్తో మంచి రెసిపీని ఆస్వాదించామనే ఫీలింగ్ను పొందుతారు.
