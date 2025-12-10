చల్లని క్లైమేట్లో ఆహా అనిపించే "అల్లం రసం" - రుచితోపాటు ఆరోగ్యం కూడా!
- నోటికి ఏమీ తినబుద్ధి కావట్లేదా? - ఇలా "అల్లం రసం" చేసుకోండి! - వేడి వేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది!
Published : December 10, 2025 at 4:56 PM IST
Allam Rasam Recipe in Telugu : చలికాలం చాలా మందిని జలుబు, దగ్గు, జ్వరం వంటి సీజనల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇబ్బంది పెడుతుంటాయి. దాంతో నోటికి ఏం తిందామన్నా రుచిగా అనిపించదు. మరికొందరు ఈ చల్లని క్లైమేట్లో ఊరించే కూరలు ఎన్ని ఉన్నా, కమ్మగా ఏదైనా చారుతో తినడానికి ఇష్టపడుతుంటారు. అలాంటి వారికోసం అప్పటికప్పుడు ఈజీగా రెడీ చేసుకునే ఒక అద్దిరిపోయే రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, స్పైసీ అండ్ టేస్టీ "అల్లం రసం".
ఇంటిల్లిపాదీ ఇలా చేసి పెడితే వేడి వేడి అన్నంలో రోజూ తినే దానికంటే నాలుగు ముద్దలు ఎక్కువే లాగిస్తారు! పిల్లలకు కూడా ఈ చారు చాలా బాగా నచ్చుతుంది. యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉండే ఈ అల్లం రసం మంచి ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్లా కూడా పని చేస్తుంది! మరి, ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ అల్లం రసాన్ని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- చింతపండు - నిమ్మకాయంత
- అల్లం - రెండించుల ముక్క
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - మూడ్నాలుగు
- టమాటాలు - ఒకట్రెండు (మీడియం సైజ్వి)
- నూనె - తగినంత
- మెంతులు - పావు టీస్పూన్
- ఆవాలు - అర టీస్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- శనగపప్పు - అర టీస్పూన్
- మినప్పప్పు - అర టీస్పూన్
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ఉల్లిపాయ - ఒకటి
- పసుపు - పావు చెంచా
- కారం - టేస్ట్కి తగినంత
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ధనియాలపొడి - అర టీస్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- మిరియాలపొడి - అర టీస్పూన్
తయారీ విధానం :
- ఈ రసం రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక చిన్న బౌల్లో చింతపండును తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి, తగినన్ని నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి.
- అది నానేలోపు తాజా అల్లాన్ని తీసుకుని పై పొట్టును తొలగించుకోవాలి. తర్వాత దాన్ని శుభ్రంగా కడిగి చిన్న మిక్సీ జార్ లేదా రోట్లో వేసుకుని కచ్చాపచ్చాగా దంచుకోవాలి.
- ఆ విధంగా దంచుకున్నాక చివర్లో అందులోనే వెల్లుల్లి రెబ్బలను వేసి వాటిని కచ్చాపచ్చాగా దంచుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- తర్వాత మిక్సీ జార్లో కట్ చేసిన మీడియం సైజ్ టమాటా ముక్కలు వేసి ప్యూరీలా మిక్సీ పట్టుకుని పక్కనుంచాలి.
- అలాగే, నానబెట్టుకున్న చింతపండు నుంచి ఒక కప్పు పరిమాణంలో చింతపండు రసాన్ని తీసుకుని రెడీగా పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు రసం తయారీకి స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మెంతులు, ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినప్పప్పు, కరివేపాకు వేసి వాటన్నింటినీ దోరగా వేయించుకోవాలి.
- అవి వేగాక సన్నగా కట్ చేసుకున్న పొడవాటి ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి రెండు మూడు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించాలి.
- ఆనియన్స్ దోరగా ఫ్రై అయ్యాక అందులో కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న అల్లం-వెల్లుల్లి పేస్ట్ను వేసి ఒక నిమిషం కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- తర్వాత గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ప్యూరీని జత చేసి మరో రెండు మూడు నిమిషాలు ఫ్రై చేయాలి.
- టమాటా ప్యూరీ మంచిగా ఫ్రై అయ్యి లైట్గా నూనె సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు అందులో పసుపు, రుచికి తగినంత కారం, ఉప్పు, ధనియాలపొడి వేసుకుని అన్నీ కలిసేలా కలపాలి.
- ఆ తర్వాత ఆ మిశ్రమంలో ముందుగా తీసి పెట్టుకున్న చింతపండు రసం, మీరు తినే పులుపును బట్టి తగినన్ని నీళ్లు పోసుకుని మరోసారి బాగా కలపాలి. ఇదే స్టేజ్లో ఉప్పు, పులుపు చెక్ చేసుకుని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఆ మిశ్రమం మరగడం స్టార్ట్ అయ్యేంత వరకు బాయిల్ చేసుకోవాలి.
- ఆ మిశ్రమం మరుగుతున్నప్పుడు చివర్లో కొత్తిమీర తరుగు, మిరియాలపొడి వేసుకుని ఒకసారి బాగా కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోండి.
- స్టవ్ ఆఫ్ చేశాక వెంటనే సర్వ్ చేయకుండా పాన్పై మూత ఉంచి రెండు మూడు నిమిషాలు అలాగే వదిలేయాలి.
- ఆ తర్వాత మూత తీసి ఒకసారి కలిపి వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకోండి. అంతే, మంచి ఫ్లేవర్తో ఘుమఘుమలాడే "అల్లం రసం" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఈ సీజన్లో తప్పకుండా ఓసారి ఇలా అల్లం చారు చేసుకుని చూడండి. ఘాటు ఘాటుగా ఘుమాయించే ఈ రసాన్ని ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టపడుతారు.
