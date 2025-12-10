ETV Bharat / offbeat

చల్లని క్లైమేట్​లో ఆహా అనిపించే "అల్లం రసం" - రుచితోపాటు ఆరోగ్యం కూడా!

- నోటికి ఏమీ తినబుద్ధి కావట్లేదా? - ఇలా "అల్లం రసం" చేసుకోండి! - వేడి వేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది!

Published : December 10, 2025 at 4:56 PM IST

Allam Rasam Recipe in Telugu : చలికాలం చాలా మందిని జలుబు, దగ్గు, జ్వరం వంటి సీజనల్ ప్రాబ్లమ్స్​ ఇబ్బంది పెడుతుంటాయి. దాంతో నోటికి ఏం తిందామన్నా రుచిగా అనిపించదు. మరికొందరు ఈ చల్లని క్లైమేట్​లో ఊరించే కూరలు ఎన్ని ఉన్నా, కమ్మగా ఏదైనా చారుతో తినడానికి ఇష్టపడుతుంటారు. అలాంటి వారికోసం అప్పటికప్పుడు ఈజీగా రెడీ​ చేసుకునే ఒక అద్దిరిపోయే రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, స్పైసీ అండ్ టేస్టీ "అల్లం రసం".

ఇంటిల్లిపాదీ ఇలా చేసి పెడితే వేడి వేడి అన్నంలో రోజూ తినే దానికంటే నాలుగు ముద్దలు ఎక్కువే లాగిస్తారు! పిల్లలకు కూడా ఈ చారు చాలా బాగా నచ్చుతుంది. యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉండే ఈ అల్లం రసం మంచి ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్​లా కూడా పని చేస్తుంది! మరి, ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ అల్లం రసాన్ని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • చింతపండు - నిమ్మకాయంత
  • అల్లం - రెండించుల ముక్క
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - మూడ్నాలుగు
  • టమాటాలు - ఒకట్రెండు (మీడియం సైజ్​వి)
  • నూనె - తగినంత
  • మెంతులు - పావు టీస్పూన్
  • ఆవాలు - అర టీస్పూన్
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
  • శనగపప్పు - అర టీస్పూన్
  • మినప్పప్పు - అర టీస్పూన్
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఉల్లిపాయ - ఒకటి
  • పసుపు - పావు చెంచా
  • కారం - టేస్ట్​కి తగినంత
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ధనియాలపొడి - అర టీస్పూన్
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • మిరియాలపొడి - అర టీస్పూన్

తయారీ విధానం :

  • ఈ రసం రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక చిన్న బౌల్​లో చింతపండును తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి, తగినన్ని నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి.
  • అది నానేలోపు తాజా అల్లాన్ని తీసుకుని పై పొట్టును తొలగించుకోవాలి. తర్వాత దాన్ని శుభ్రంగా కడిగి చిన్న మిక్సీ జార్ లేదా రోట్లో వేసుకుని కచ్చాపచ్చాగా దంచుకోవాలి.
  • ఆ విధంగా దంచుకున్నాక చివర్లో అందులోనే వెల్లుల్లి రెబ్బలను వేసి వాటిని కచ్చాపచ్చాగా దంచుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • తర్వాత మిక్సీ జార్​లో కట్ చేసిన మీడియం సైజ్ టమాటా ముక్కలు వేసి ప్యూరీలా మిక్సీ పట్టుకుని పక్కనుంచాలి.
  • అలాగే, నానబెట్టుకున్న చింతపండు నుంచి ఒక కప్పు పరిమాణంలో చింతపండు రసాన్ని తీసుకుని రెడీగా పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు రసం తయారీకి స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మెంతులు, ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినప్పప్పు, కరివేపాకు వేసి వాటన్నింటినీ దోరగా వేయించుకోవాలి.
  • అవి వేగాక సన్నగా కట్ చేసుకున్న పొడవాటి ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి రెండు మూడు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించాలి.
  • ఆనియన్స్ దోరగా ఫ్రై అయ్యాక అందులో కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న అల్లం-వెల్లుల్లి పేస్ట్​ను వేసి ఒక నిమిషం కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ప్యూరీని జత చేసి మరో రెండు మూడు నిమిషాలు ఫ్రై చేయాలి.
  • టమాటా ప్యూరీ మంచి​గా ఫ్రై అయ్యి లైట్​గా నూనె సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు అందులో పసుపు, రుచికి తగినంత కారం, ఉప్పు, ధనియాలపొడి వేసుకుని అన్నీ కలిసేలా కలపాలి.
  • ఆ తర్వాత ఆ మిశ్రమంలో ముందుగా తీసి పెట్టుకున్న చింతపండు రసం, మీరు తినే పులుపును బట్టి తగినన్ని నీళ్లు పోసుకుని మరోసారి బాగా కలపాలి. ఇదే స్టేజ్​లో ఉప్పు, పులుపు చెక్ చేసుకుని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఆ మిశ్రమం మరగడం స్టార్ట్ అయ్యేంత వరకు బాయిల్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ మిశ్రమం మరుగుతున్నప్పుడు చివర్లో కొత్తిమీర తరుగు, మిరియాలపొడి వేసుకుని ఒకసారి బాగా కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోండి.
  • స్టవ్ ఆఫ్ చేశాక వెంటనే సర్వ్ చేయకుండా పాన్​పై మూత ఉంచి రెండు మూడు నిమిషాలు అలాగే వదిలేయాలి.
  • ఆ తర్వాత మూత తీసి ఒకసారి కలిపి వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకోండి. అంతే, మంచి ఫ్లేవర్​తో ఘుమఘుమలాడే "అల్లం రసం" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఈ సీజన్​లో తప్పకుండా ఓసారి ఇలా అల్లం చారు చేసుకుని చూడండి. ఘాటు ఘాటుగా ఘుమాయించే ఈ రసాన్ని ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టపడుతారు.

